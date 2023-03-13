Мостовой о России на чемпионате CAFA: «Должны выигрывать турнир. Уровень не станет проблемой, мы и раньше играли со слабыми командами»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Азиатская футбольная конфедерация Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой считает, что Россия должна выигрывать чемпионат CAFA.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

«Нам не приходится выбирать. Если есть возможность, надо играть. Это же не переход куда-то. Вряд ли кому-то это будет интересно, но для галочки надо сыграть. Уровень команд не станет проблемой для нас. Мы и раньше играли со слабыми командами, но сегодня выбора нет.

Конечно, мы должны выигрывать этот турнир. Но если мы выиграем, скажут, что все прекрасно. Если проиграем, через пару дней все это забудут», – сказал бывший игрок сборной России.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

РФС о чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Возможность и условия участия России обсуждаются»

«Двигаться в Азию не надо, но участвовать в матчах – почему бы и нет? Если и с такими соперниками не играть, потеряем сборную». Павлюченко о России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бабуев
Вот если бы Царь был у руля, то точно победа ждет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Опять в группу смерти попадём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
da0s
Так... Айн момэнт битте! На днях кажется андеры21 из Узбекистана вышли на молодежный ЧМ. Пару лет назад Кыргызстан рвал ОАЭ на их поле в полуфинале ЧА. Рвали арабов так что завоевали сердца.. нейтральных европейских и латиноамериканских болельщиков. Дальше прошли ОАЭ только потомучто что судья самым цинничным образом тащил арабов за уши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Странно если он считает Иран слабой командой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Семенихин
у Мостового деменция?;) насколько был хороший игрок, настолько отвратительный брюзжащий пенсионер. кто разговаривает с этим идиотом?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uchiyamada
если мы выиграем, скажут, что все прекрасно, и через пару дней все равно забудут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Korolev
Мы и раньше играли...и проигрывали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
А кто сказал,что мы сильные?😁
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
Ответ Sevuska
Саня , а кто такая Галочка !?
для Галочки бумажку получают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Мы там и играть не должны чудик! Только вот царь выбора не оставил, теперь дружим с такими только
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
уровень эксперта А.Мостовой.
а я думал Газпром подтянули, чтобы не обосраться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Саня , а кто такая Галочка !?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antiginer
А то наши паспортисты сильные? Как бы и после этой "копы дель соль" на уровне сборных не пришлось бубнить "теперь играть в футбол научились все"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Это раньше для нас они были слабыми.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий