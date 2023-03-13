Мостовой о России на чемпионате CAFA: «Должны выигрывать турнир. Уровень не станет проблемой, мы и раньше играли со слабыми командами»

считает, что Россия должна выигрывать чемпионат CAFA.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

«Нам не приходится выбирать. Если есть возможность, надо играть. Это же не переход куда-то. Вряд ли кому-то это будет интересно, но для галочки надо сыграть. Уровень команд не станет проблемой для нас. Мы и раньше играли со слабыми командами, но сегодня выбора нет.

Конечно, мы должны выигрывать этот турнир. Но если мы выиграем, скажут, что все прекрасно. Если проиграем, через пару дней все это забудут», – сказал бывший игрок сборной России.

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