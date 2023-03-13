«Двигаться в Азию не надо, но участвовать в матчах – почему бы и нет? Если и с такими соперниками не играть, потеряем сборную». Павлюченко о России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация ТАСС Футбол

Роман Павлюченко считает, что участие в азиатских турнирах поможет сохранить сборную России.

«Не думаю, что мы двигаемся в Азиатскую конфедерацию футбола, что касается игр, я за то, чтобы наши футболисты понимали, что сборная существует, и она будет играть независимо от соперника. Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов.

Думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть. Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать – почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную», – сказал экс-форвард сборной России.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В РФС заявили, что возможность и условия участия сборной России в турнире обсуждаются.

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5 комментариев

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Вячеслав Старцев
Правильно или не правильно это уже второй вопрос. Сейчас важно не просиживать ж.. пу в своих кожаных креслах, а реально действовать Азия так Азия. В жизни всегда важно иметь больше смелость, тогда и жизнь повернётся лицом. В любом случае, чтобы сейчас не говорили такие матчи смотреть будут, они также будут вызывать интерес, ими также будет интересоваться СМИ и всё спортивное сообщество. С азиатами и латиносами в любом случае работать нужно, потому что они имеют более менее адекватные взгляды на жизнь и будущее мира. А с этой Европой уже давно всё понятно и ждать и надеяться пока куда-то тебя там вернут это только лохи так поступают, которым больше некуда идти. Разве Россия такая страна? Далеко нет! Россия при большом желании могла бы раком нагнуть весь мир, просто дол.. бы и ссыкуны у власти, что ж поделать.
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Andrew Petrov
куда двигаться с таким сонмом проблем как ни в азию,когда уже это поймут холеные мажорики оот футбола
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therealgreenman
Я за всех конечно говорить не могу, но большенству «зрителям-болельщикам» я думаю это просто не интересно…
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Спартак Уокер
Получаем то что заслужили больше не чего сказать
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Destro7451
соперники нашего уровня
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