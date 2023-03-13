«Двигаться в Азию не надо, но участвовать в матчах – почему бы и нет? Если и с такими соперниками не играть, потеряем сборную». Павлюченко о России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

считает, что участие в азиатских турнирах поможет сохранить сборную России.

«Не думаю, что мы двигаемся в Азиатскую конфедерацию футбола, что касается игр, я за то, чтобы наши футболисты понимали, что сборная существует, и она будет играть независимо от соперника. Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов.

Думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть. Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать – почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную», – сказал экс-форвард сборной России.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В РФС заявили, что возможность и условия участия сборной России в турнире обсуждаются.

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