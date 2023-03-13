Газзаев о России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Сейчас не до выбора соперников. Есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень ни был»

считает, что России нужно сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире. Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был.

Это тоже международный опыт, тем более, там сыграет сборная , которая принимала участие в чемпионате мира», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

Ранее пресс‑секретарь футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В РФС заявили, что возможность и условия участия сборной России в турнире обсуждаются.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

Карпин не знает об участии России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Первый раз слышу»

Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА. Россия сыграет на турнире

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас