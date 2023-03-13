Газзаев о России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Сейчас не до выбора соперников. Есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень ни был»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Азиатская футбольная конфедерация ТАСС Футбол

Валерий Газзаев считает, что России нужно сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире. Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был.

Это тоже международный опыт, тем более, там сыграет сборная Ирана, которая принимала участие в чемпионате мира», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В РФС заявили, что возможность и условия участия сборной России в турнире обсуждаются.

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12 комментариев

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Владимир Молявин
Полностью согласен с Газзаевым!!!
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Спартак Уокер
Газаев прав в этой ситуации
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Dinamik1
Без всякого сарказма это наш уровень так что играть надо.Пример пожайлуста.Дзюба не смог заиграть в чемпе Турции полный провал а у нас тут же три забил и все стали голосить что он нужен сборной.Мозги включите.
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-2
-2
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Andrew Chepaylo
https://youtu.be/YuBgniZcGOg
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Александр Зубков
Ответ Kontur90
Гав
Фу!
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Геннадий Тимченко
Ответ endrioo
Почему Сборная не может в текущих условиях развивать футбол в своей стране? Ну возьмите вы проведите турнир среди любительских команд победитель будет играть со Сборной России, Белоруссии ну и добавьте всех тех кто так бомбит за нас всякие ЦАР, Никарагуа, Куба и т.д.? Почему надо устраивать эту пародию с турниром с третьями странами мира в роли Афганистана, у власти которого стоят реально террористы и которые у нас всеми законами таковыми признаны?
вы разве забыли, что делегация Афганистана на питерском форуме обещала поставлять в Россию травы❓🤔 может турнир как раз и задумывается, как дегустационный❓🤣
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endrioo
Почему Сборная не может в текущих условиях развивать футбол в своей стране? Ну возьмите вы проведите турнир среди любительских команд победитель будет играть со Сборной России, Белоруссии ну и добавьте всех тех кто так бомбит за нас всякие ЦАР, Никарагуа, Куба и т.д.? Почему надо устраивать эту пародию с турниром с третьями странами мира в роли Афганистана, у власти которого стоят реально террористы и которые у нас всеми законами таковыми признаны?
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evil
..какой бы уровень там не был)

напомню, ноль забитых голов Таджикистану и Узбекистану в последних двух матчах. Хотя есть положительные моменты - ни одного не пропустили. Так что вполне себе уровень для наших буратин
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Геннадий Тимченко
это вам не Объединённый чемпионат России и Украины, который я возглавлял, добавил Пёς, тут в футбол играть придётся 🤣
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Kontur90
Гав
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Artem Piatkov
Ну если честно, всяко лучше товарищеских матчей бесполезных
+7
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yyyZz
По фактам
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