Гави, Торрес, де Йонг, Рафинья, Кунде, Алонсо и Бускетс – в старте «Барселоны» на игру с «Реалом»
«Барселона» представила состав на матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.
Главный тренер каталонцев Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;
Защитники: Жюль Кунде, Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Алекс Бальде;
Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави;
Нападающий: Ферран Торрес.
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