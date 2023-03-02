Гави, Торрес, де Йонг, Рафинья, Кунде, Алонсо и Бускетс – в старте «Барселоны» на игру с «Реалом»

« » представила состав на матч с « » в полуфинале Кубка Испании.

Главный тренер каталонцев выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Вратарь: тер Стеген;

Защитники: , Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Алекс Бальде;

Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави;

Нападающий: Ферран Торрес.

Бензема, Винисиус, Модрич, Кроос, Куртуа – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в Кубке Испании

Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» против «Барселоны»

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