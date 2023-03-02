Гави, Торрес, де Йонг, Рафинья, Кунде, Алонсо и Бускетс – в старте «Барселоны» на игру с «Реалом»

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«Барселона» представила состав на матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

Главный тренер каталонцев Хави выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

Защитники: Жюль Кунде, Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Алекс Бальде;

Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави;

Нападающий: Ферран Торрес.

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40 комментариев

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JBa
Ответ Фрэнк Канистра
Не по теме абсолютно, сейчас прочитал ужасную новость в телеге у Уткина, что умер Дима Долгих - настоящая легенда спортса, прекрасный автор и приятный человек. Странно почему нет отдельной новости на сайте, которому Дима много чего дал в творческом плане. Вечная память.
настолько много дал, что всем насрать

поистине великий человек. примерно такой же великий, как и ещё 9 миллиардов на этой планете. буду скучать
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Kaloyan Yalamov
Ответ denisques
Состав очень беспокоит, Кессие не в форме потому что почти не играл, а Алонсо просто не тянет. Ничья бы устроила
Жмем пальцы за Марка сухую сетку отработать ))
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Бускетс это позиция
Ну что сказать, учитывая форму команд и готовность составов Мадрид выходит на матч фаворитом, но это ни о чем не говорит, верю в команду
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Машина Мощная
Без Пэдри, Дембеля и Левана...кем Барса собирается побеждать?
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harmat
Ответ Павел Емельянов
Походу, я только что перепроверил, по матч тв, матч премьер и матч футбол 2 будут показывать классико)
вообще матча алтетика даже нету в планах
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Павел Емельянов
Ответ harmat
какая то дичь у меня
Походу, я только что перепроверил, по матч тв, матч премьер и матч футбол 2 будут показывать классико)
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harmat
Ответ RowLD
Ну, не знаю, не может быть, по идее, такого, трансляция в расписании есть
никакого такого нн клуба даже нету в планах
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harmat
Ответ RowLD
Ну, не знаю, не может быть, по идее, такого, трансляция в расписании есть
я ща чекнул в инете их след матч воскресенье
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harmat
Ответ Павел Емельянов
По матч тв будут показывать!!!
какая то дичь у меня
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denisques
Как бы сейчас Ауба был бы в тему! Как жаль что он ушел
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harmat
Ответ Павел Емельянов
По матч тв будут показывать!!!
Что-то не так у меня с матч тв у меня написано что покажут этот матч
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кто-то
Верим в Барсу! 💙❤️
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RowLD
Ответ harmat
у меня написано кубок Испании атлетик из Бильбао против сестао ривер какой-то
Ну, не знаю, не может быть, по идее, такого, трансляция в расписании есть
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Павел Емельянов
Ответ harmat
у меня написано кубок Испании атлетик из Бильбао против сестао ривер какой-то
По матч тв будут показывать!!!
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harmat
Ответ RowLD
Ты явно что-то путаешь. Бильбао с Осасуной вчера сыграли
у меня написано кубок Испании атлетик из Бильбао против сестао ривер какой-то
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denisques
Ответ Kaloyan Yalamov
Кессие беспокоит, он пока н как не успевает вписаться в команду. Ну и Алонсо иногда выпадает. А так, то что есть то и есть....
Состав очень беспокоит, Кессие не в форме потому что почти не играл, а Алонсо просто не тянет. Ничья бы устроила
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ismailmakhauri@mail.ru
Очень не хватает Дембеле и Педри, из за них матч с ман юнайтед проиграли
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прощай Роналду
Ну Ферран, твой выход, пора показать что ты не сбитый лётчик, сейчас или никогда ✊🏻🤝🏻
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RowLD
Ответ harmat
Матч не покажут по матч тв? а то показывает что покажут матч Бильбао...
Ты явно что-то путаешь. Бильбао с Осасуной вчера сыграли
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ljolik888
Кстати Александр или Алексей сделают ветку для болельщиков ?
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прощай Роналду
Шансы есть всегда, главное выложиться по полной, удачи каталонцам! ✊🏻🤝🏻
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Kaloyan Yalamov
Кессие беспокоит, он пока н как не успевает вписаться в команду. Ну и Алонсо иногда выпадает. А так, то что есть то и есть....
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Игорь Новиков
Нормальный состав у Барсы. А прибеднялись так, словно третьим составом играть будут.
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Леван Мкртчян
Ответ harmat
Матч не покажут по матч тв? а то показывает что покажут матч Бильбао...
Тогда ставь сегодня на Осасуну ,век воли не видать, чую, что памплонцы сегодня минимально победят басков.

Могу еще, недорого, продать прогноз ---кто именно сегодня забьет у Осасуны и на какой минуте
+2
-2
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Фрэнк Канистра
Не по теме абсолютно, сейчас прочитал ужасную новость в телеге у Уткина, что умер Дима Долгих - настоящая легенда спортса, прекрасный автор и приятный человек. Странно почему нет отдельной новости на сайте, которому Дима много чего дал в творческом плане. Вечная память.
+39
-1
+38
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