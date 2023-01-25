Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать (Marca)

Новый контракт Гави с «Барселоной» все еще не может быть зарегистрирован.

По данным Marca, сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

Переход Мемфиса Депая в «Атлетико» и завершение карьеры Жерара Пике не помогли ситуации, так как « » все еще нарушает две статьи устава лиги.

Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее «рычагами», должны представить финансовый план на следующие два сезона.

Новый контракт Гави с «Барсой» до сих пор не зарегистрирован – он не получает повышенную зарплату. Игрок доверяет клубу