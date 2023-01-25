Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать (Marca)

Теги Барселона Ла Лига кризис деньги Гави Футбол

Новый контракт Гави с «Барселоной» все еще не может быть зарегистрирован.

По данным Marca, Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

Переход Мемфиса Депая в «Атлетико» и завершение карьеры Жерара Пике не помогли ситуации, так как «Барселона» все еще нарушает две статьи устава лиги.

Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее «рычагами», должны представить финансовый план на следующие два сезона.

Новый контракт Гави с «Барсой» до сих пор не зарегистрирован – он не получает повышенную зарплату. Игрок доверяет клубу

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69 комментариев

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Boni Jek
Ответ wizard58
Ох, спасибо за сравнение с подростком, уж лет 30 как вырос. И раз уж старпёры пишут про рычаги, значит что то не так, логично? А не, кто то в логику не смог. Ты не каталонец случаем?
Все нормально с вами?или обида?
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gPk
Ответ Advanced Stats
Меньше заморочек с бумагами и смогут нормально развиваться, не будет вечного "нет"
Да в том то и дело ,что в такой мертвой лиге как Франция никакого развития не будет.Очевидная стагнация где второй по силе клуб - это условный Ланс.Вот в этой лиге может быть какое-то развитие?Не верю.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Lionel Andres Messi 10
– Людочка? – Да, Жоан Лапортович. – Он ещё здесь, не уехал? – Вы про Френки? – А про кого же ещё!
Теперь всегда буду думать, что Лапорта говорит голосом Харламова
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Kaloyan Yalamov
Такое ощущение, что Тебас всячески пытается притормозить Барсу. Во всем и везде.
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артмаст
Ответ DolJun
го на ветку челси, клопп наныл. а тут давай поржем с фк мем, который не может табуретку гави зарегать)
Хотя бы свой, а не украинский ноунейм за 100
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DolJun
Ответ артмаст
Ну, до 1 места в ла лиге, уже трофей есть, а лондонский мешок?
го на ветку челси, клопп наныл. а тут давай поржем с фк мем, который не может табуретку гави зарегать)
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Advanced Stats
Ответ gPk
Ну давай будем честны.Кому нужна будет Барселона в этом мертвом чемпионате?Уходить туда ради чего?
Меньше заморочек с бумагами и смогут нормально развиваться, не будет вечного "нет"
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Alexlagodny
Гадят Барсе как только могут, шакалы.
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Alexander Sragovich
Ответ deadjoker
Так это не ффп, а сугубо правила ла лиги.
Добавь слово неадекватные
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V_J_I_K
ФФП, конечно, штука неплохая. Но... невозможность продлить контракт с собственным игроком(как уже было с Месси) - это абсурд.
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Flavius
Мне интересно - все эти правила Тебасом исключительно под Барсу писались, или кто-то когда-то ещё их активировал?
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артмаст
Ответ DolJun
местным кулес уже стыдно на ветках барсы говорить про барсу) до чего ж вас фк мем довел)
Ну, до 1 места в ла лиге, уже трофей есть, а лондонский мешок?
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Азрет-Али Айбазов
Я многое из правил созданных Тебасом могу понять. Но. Что за лимит на стоимость состава? Какая стоимость?
По трансфермаркту, или опта?
И, когда Реал собирал Галактикос, был такой лимит?
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gPk
Ответ ДЖИН
ЛаЛига существует благодаря Барсе и Реалу. Барсе стоит просто уйти в чемп Франции и перестать подчинятся монополистам. И тогда лалигу тебаса никто смотреть не будет.
Ну давай будем честны.Кому нужна будет Барселона в этом мертвом чемпионате?Уходить туда ради чего?
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Blaumerc
Ответ Great ManUtd
Так то Барса в своё время купила 3 игроков за 130-150 лямов каждый. И Месси платили чуть ли не 400 за сезон.
От хейтеров другого и не ожидалось. Но 400 млн за сезон? Ты серьёзно? Ни в одной ветке или новости не было информации на 400 млн за сезон. Самому то не стыдно?
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Andres Dandaras
Криптой платить будут да и все . Можно как 2-й состав держать . Тупой тебас совсем кукухой поехал
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Andres Dandaras
Ответ Ophiomorph
Потому что Барса уже нагуляла на всяких Коутиньо, Дембеле, Гризманов и на огромные контракты всем ветеранам, от которых до сих пор пытаются избавится и с кем пытаются расплатиться.
Нет . В Англии нет таких адских требований по зп. Ла лига копает себе могилу
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Danik S
Ответ Великий Боули
Обожаю ФФП. Там Челси на пол лярда закупился, а Барсу душат, чтобы та контракты не продлила Гениально
типичный клоуn который не понимает что лиги разные...
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AminO2
Пересяне не знают уже что придумать, чтобы создать кабинетные помехи "Барсе", но все равно продолжают надёжно, с запасом, отлетать в эль-классико. Мадридский мафиози обкусал все локти.
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Shoxruh Abdunazarov
Уже надоели эти правила, даже невозможно дать Гави 6 ой номер
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DolJun
Ответ артмаст
Фк мешок, серия 10 место
местным кулес уже стыдно на ветках барсы говорить про барсу) до чего ж вас фк мем довел)
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TravenS
Ла Лига должна молиться на Барсу, ведь это одна из 2-3 команд, ради которых её и смотрят. Но нет, будем вставлять палки в колёса
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pudic06
Ответ Белые штаны Хави
Барсе может и нужен, но другим клубам точно нет
Кто знает, но я про Барсу говорил. Не смогут подписать - останется свободным агентом получается
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Белые штаны Хави
Ответ ALMANAC
Брусок вообще, да?)
Именно)
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Белые штаны Хави
Ответ pudic06
Барсе он нужен, учитывая, что такой талант из свой академии заполучили
Барсе может и нужен, но другим клубам точно нет
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-3
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