Ла Лига сообщила «Барсе», что новый контракт Гави все еще нельзя зарегистрировать (Marca)
Новый контракт Гави с «Барселоной» все еще не может быть зарегистрирован.
По данным Marca, Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.
В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.
Переход Мемфиса Депая в «Атлетико» и завершение карьеры Жерара Пике не помогли ситуации, так как «Барселона» все еще нарушает две статьи устава лиги.
Одна из них предусматривает, что при продлении контрактов должен учитываться лимит стоимости состава на следующий год. Во второй говорится о том, что организации с исключительными доходами, например, «Барса» с ее «рычагами», должны представить финансовый план на следующие два сезона.
Новый контракт Гави с «Барсой» до сих пор не зарегистрирован – он не получает повышенную зарплату. Игрок доверяет клубу
По трансфермаркту, или опта?
И, когда Реал собирал Галактикос, был такой лимит?