Хави о вылете «Барсы» от «МЮ»: «С Педри и Гави 2-й тайм был бы другим. Очень жаль»
Хави считает, что с Гави и Педри «Барселона» иначе сыграла бы с «Ман Юнайтед».
Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. Педри пропускал игру из-за травмы, Гави – в связи с перебором желтых карточек.
– Чего команде не хватило во втором тайме?
– Это, скорее, наш недостаток. Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия.
Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника.
Серджи Роберто сыграл нормально. Кессиэ действовал очень хорошо, как и Френки.
Но, конечно, Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль, – сказал главный тренер «Барселоны».
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- У нас не было Гави и Педри, а то бы мы вам ух!
- У вас были Гави и Педри в первом матче
- Да, но у нас не было Бускетса!
Логика барсоглоров такова: если Барса играет не оптимальным составом - поражение не считается)
Примерно , чтобы никого не обижать ))))
С такой «находчивостью» он наверно в школе за несделанную домашку никогда двоек не получал.