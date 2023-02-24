Хави о вылете «Барсы» от «МЮ»: «С Педри и Гави 2-й тайм был бы другим. Очень жаль»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Педри Гави Футбол

Хави считает, что с Гави и Педри «Барселона» иначе сыграла бы с «Ман Юнайтед».

Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. Педри пропускал игру из-за травмы, Гави – в связи с перебором желтых карточек.

– Чего команде не хватило во втором тайме?

– Это, скорее, наш недостаток. Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия.

Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника.

Серджи Роберто сыграл нормально. Кессиэ действовал очень хорошо, как и Френки.

Но, конечно, Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль, – сказал главный тренер «Барселоны».

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86 комментариев

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андрей кольцов
Ответ Андрей Хенто
Кунде просто провалил матч, не ожидал от него такой слабой игры.
А тебе он внешним видом одного слабого защитника не напомнил?
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Krull
Господи, да сколько можно то с ними носиться. Ладно Педри, он ещё ничего, соответствует среднему уровню команды, но Гави... Откровеннейший пассажир. Из основной обоймы игроков он банально худший. Можно зайти на тот же whoscored и проверить. Уже надоели его пиарить. Он ничегошеньки не показывает.
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Я-не-Я
Логика болел Барселоны чуть более чем шедевральна:
- У нас не было Гави и Педри, а то бы мы вам ух!
- У вас были Гави и Педри в первом матче
- Да, но у нас не было Бускетса!
Логика барсоглоров такова: если Барса играет не оптимальным составом - поражение не считается)
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OldRedWhite
Ответ КрутойЧувак
Физручелла Ла Лигу в этом году возьмет. А МЮ желаю потратить силы в галимой ЛЕ и выпасть из ТОП-4 АПЛ!
5-е место в АПЛ как раз и есть эквивалент первого в Ла Лиге .
Примерно , чтобы никого не обижать ))))
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андрей кольцов
Ответ Роман
Что Хави, что и фаны на ветках постоянно так делают. Это типа ДНК их такое. Из которых Д - долго, Н - ныть . К не вспомнил.
К - Вспоминать Кашшаи
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Мукунку хороший
Просто Хави уже стал Педри)))
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mr kovalsky
Ответ Khaliev
Ну конечно не то, чтобы тратить миллиард, а потом слить скромному Дортмунду, но тоже ничего)
а ты матч смотрел хотя бы и видел насколько Дортмунд отскакивал или твои рассуждения заканчиваются на "счет на табло"?
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mr kovalsky
Ответ JealousNobody
вечно он ноет и ищет отмазки. максимальное омерзение вызывает у меня как у нейтрального болельщика.
как нейтральный болельщик футбола я признаю, что чапи довольно посредственный физручело, идущим на первом месте за счет спада соперников, а в еврокубках позорящихся от каждого Айнтрахта
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Меган Лайф
Ответ Ivan Ivanych
Если бы у барсы был к*й...
То был бы Атлетико)
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Blaumerc
Ответ Максим Новиков
Никогда не был хейтером Барсы, но почему Хави столько ноет? Вот реально фанаты Барсы - скажите вам приятно, что тренер столько ноет? Почему если команда проигрывает он просто не может сказать - играли хуже соперника, проиграли по делу. Зачем он постоянно на что-то сетует? То Гави не было, то Педри не было, то нам не повезло, то судьи не такие
я как болельщик Барселоны, могу сказать что тоже признаю не состоятельность Хави как тренера, то что он ноет после позорных вылетов из еврокубков. Хави пока не тренер для топ клуба, и вчера Барса не показала никакой игры, просто безхарактерная суматоха и навесы, никакого креатива. И это чисто тренерский проигрыш. МЮ заслуженно победил, без отмазок.
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Меган Лайф
Ответ metallsnake
А с праймовыми Месси, Кройфом и Иньестой матч бы был вообще в одну калитку.
Особенно против мю u16
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FrankieWild
с тренером бы на бровке второй тайм точно другим был бы
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Jor Hakobyan
у этого середняка всегда есть оправдание. Просто интересно почему не уволняют его? Это же самое плохое что смог произайти с Барсой. Это в первые с клубом новерно и не уволняют его
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Меган Лайф
Ответ Khaliev
Ну конечно не то, чтобы тратить миллиард, а потом слить скромному Дортмунду, но тоже ничего)
Зато айнтрахт - царица полей))
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Роман
Ответ TNGHT
Ахахах пошли дежурное отмазки. Просто нужно признать что каталонцы уже много лет являются посмешищем на европейской арене, не представляя совершенно никакой угрозы. Во втором тайме было чистое деклассирование
С 2015 года БЧК движет только пиар в Еврокубках.
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Шем
Ответ Максим Новиков
Никогда не был хейтером Барсы, но почему Хави столько ноет? Вот реально фанаты Барсы - скажите вам приятно, что тренер столько ноет? Почему если команда проигрывает он просто не может сказать - играли хуже соперника, проиграли по делу. Зачем он постоянно на что-то сетует? То Гави не было, то Педри не было, то нам не повезло, то судьи не такие
То газон сухой, то болельщики на своих трибунах немецкие.
С такой «находчивостью» он наверно в школе за несделанную домашку никогда двоек не получал.
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mr kovalsky
Ответ КрутойЧувак
Физручелла Ла Лигу в этом году возьмет. А МЮ желаю потратить силы в галимой ЛЕ и выпасть из ТОП-4 АПЛ!
ты же понимаешь, что принижая уровень ле назвав ее "галимой" все больше унижаешь свой любимый клуб, ведь они второй год подряд вылетают из этого галимого ле
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Евгений Холудинцев
если бы у бабушки был...
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Artem Gavrishov
Он прав - их очень не хватило..(
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Papa Paolo
Ответ КрутойЧувак
Ноет??? Нытьё это когда Семак ежегодно позорился в ЛЧ и сетовал, что ему не купили Месси.
Ахахахах ничего себе ты сотку в зимнем пуховике откапал. Кто не понял, можете минусовать, даже интересн о))
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Андрей Хенто
Кунде просто провалил матч, не ожидал от него такой слабой игры.
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Сикарио
Ответ Makarikomarik
Если бы он был физруком его команда не была бы первая в ла лиге с отравой в 8 очков и не выигрывала бы Реал в финале 3:1, а это ошибки и боль которые мучают Барсу, но скоро это команда будет лучшая в Европе
Реал столько раз выигрывал Ла Лигу, что ему просто скучно играть с местными деревенщинами, настрой не тот, зато в ЛЧ с настроем все в порядке, поэтому Король и топчет всю Европу регулярно, улавливаешь?
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Syndycate
Ответ Максим Новиков
Никогда не был хейтером Барсы, но почему Хави столько ноет? Вот реально фанаты Барсы - скажите вам приятно, что тренер столько ноет? Почему если команда проигрывает он просто не может сказать - играли хуже соперника, проиграли по делу. Зачем он постоянно на что-то сетует? То Гави не было, то Педри не было, то нам не повезло, то судьи не такие
Он всю жизнь был нытиком, когда игроком был тоже не умел проигрывать и постоянно бегал плакать к судьям
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kaviknat
Ответ КрутойЧувак
Физручелла Ла Лигу в этом году возьмет. А МЮ желаю потратить силы в галимой ЛЕ и выпасть из ТОП-4 АПЛ!
Ну не так же сильно! А то полыхает так, неба не видно
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Я-не-Я
Ответ Алексей Ильин
С Гави и Педри второй тайм бы не потребовался, Барса уже в первом вела бы 3-0. Жаль, но получилось как получилось.
Чего в Барселоне они не вели 3:0 с Гави и Педри?
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