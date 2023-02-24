считает, что с Гави и Педри « » иначе сыграла бы с «Ман Юнайтед».

Вчера каталонский клуб проиграл « » со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф и вылетел из турнира. пропускал игру из-за травмы, Гави – в связи с перебором желтых карточек.

– Чего команде не хватило во втором тайме?

– Это, скорее, наш недостаток. Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия.

Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника.

Серджи Роберто сыграл нормально. Кессиэ действовал очень хорошо, как и Френки.

Но, конечно, Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль, – сказал главный тренер «Барселоны».

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