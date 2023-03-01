Гави потряс гениталии перед трибуной фанатов «Альмерии». Они называли его «тупым» во время матча с «Барсой»

Теги Барселона Ла Лига происшествия болельщики Альмерия Гави контент Футбол

Гави ответил на оскорбления со стороны фанатов «Альмерии» непристойным жестом.

Во время матча 23-го тура Ла Лиги фанаты клуба из Андалусии называли полузащитника «Барселоны» «тупым». В ответ на это футболист потряс гениталии, адресуя жест в сторону трибун. 

Игра «Альмерия» – «Барселона» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Фото: https://twitter.com/partidazocope/

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62 комментария

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Иван Вахов
Ответ Деметрио
Подожди-ка. Ты путаешь причину и следствие. Провокатор в данном случае - это Гави. Он вот, среди прочего, спровоцировал и меня.
А, ну да, а то что болельщики оскорбляют, это неважно))
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rej1sta
Ответ dr. cage
Не провокатор Винисиус конечно, но тоже ничего..
Ну так Гави вроде трибунам соперника эмблему не показывал)
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Деметрио
Ответ v.belorussky
А потом такие провокаторы, как ты, ходят и везде трубят, что их обидели болельщика клуба N. Для чего вот эти грязные провокации? По губам провела - в тюрьме что ли такому базару научился?
Подожди-ка. Ты путаешь причину и следствие. Провокатор в данном случае - это Гави. Он вот, среди прочего, спровоцировал и меня.
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rej1sta
Ответ Shuller18
Ну разве на правду обижаются? Уже болельщики Альмерии видят, что Гави на редкость тупой, а мне вот не верят((
Тебе не верят, потому что ты очень странно одержим 18-летним парнем)
С тобой что-то не так.
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rigobersong
Поражаюсь глупыми хейтерами:) Гави просто идет поправляет свой писюнчик не более, ведь даже фанатская трибуна находится за воротами, но явно не там куда направлен его взгляд:))
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Shuller18
Ну разве на правду обижаются? Уже болельщики Альмерии видят, что Гави на редкость тупой, а мне вот не верят((
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МИХАЛЫЧ
Да у него ещё молоко на губах не обсохло, а он из себя альфа-самца строит,, ДНК не иначе
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cukken
Как народ схавал высосанную новость… дермоеды 😅 парень просто яйца почесал
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Афанасий Дирихле
вот это опровержение, вот это настоящее опровержение
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*****Mr.Vaart_23*****
те подтвердил,что т*пой
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Сикарио
Ответ Lobelopa
Внимание! Внимание! После матча с Альмерией с сайта пропал пользователь с кличкой ГураФутбола! Плохо, но иногда выполняет команды: сидеть, лежать, ко мне. Обнаружившим просьба сообщать мне.
этот таджик под другим каким-то ником сидит, когда ГФ забанен, Мухамад какой-то)
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Сикарио
Ответ Никита Смолов
Только Гави голден бой и потенциально очень хороший футболист в будущем, быть умным ему не обязательно, как минимум он зарабатывает не как тупой) А вот кричать с трибуны кому-то, что он тупой, тут скорее наоборот )
Что-то когда такие же неандертальцы кричали Винисиусу, ты с удовольствием их поддерживал)))
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Sakata Gintoki
Лучше бы победой ответил, чем писькой перед трибуной трясти. Ему надо вырасти, его слишком легко спровоцировать.
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And-Rover
Симеоне в этом плане круче.
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Фарид Алекперов
Ответ Деметрио
Гави только потряс ими, а Альмерия провела прям по губам всей барсе и ее поклонникам.
за такое банить надо.
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Иван Иванов
Криштиану , играя за Реал тоже показывал такой жест ,а Эрик Кантона так и вовсе прыгнул на трибуну с болельщиками.
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red hikkikomori
Гави ПОТРЯСающий футболист)
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OldRedWhite
В промежности !
Новость про Гави затесалась промеж новостей о Дзюбе !
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Гамарджоба Генацвале
Это было "потрясающе"
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v.belorussky
Ответ Деметрио
Гави только потряс ими, а Альмерия провела прям по губам всей барсе и ее поклонникам.
А потом такие провокаторы, как ты, ходят и везде трубят, что их обидели болельщика клуба N.

Для чего вот эти грязные провокации? По губам провела - в тюрьме что ли такому базару научился?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А он реально ими потряс или просто поправлял?) По фото это точно невозможно понять) Больше попахивает на притянутое за уши
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Astret
Тупой и ещё тупее.
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Иван Балашов
Ответ Никита Давыдкин
Вот кстати да. Иной раз в телевизионную картинку попадают кадры, как футболисты за то же самое место берутся, чешут и так далее. При этом никто про тряску не пишет
Во-от, а теперь мы знаем, что это не почесуха обыкновенная, а кое-что иное. Идет себе, значит, по полю, дрынь-дрынь бубенцами, а из штанов в ответ: "Мы потрясены!"
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Lobelopa
Внимание! Внимание! После матча с Альмерией с сайта пропал пользователь с кличкой ГураФутбола! Плохо, но иногда выполняет команды: сидеть, лежать, ко мне. Обнаружившим просьба сообщать мне.
+6
-5
+1
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dr. cage
Ответ mr kovalsky
Абсолютно отбитый чел, из матча без желтого вообще не уходит, костоломит всех подряд, так еще и с башкой беды
Просто юнец ещё не нарвался на своего клиента..

Однажды настоящий костолом посмотрит на его смешные попытки в жёсткость и отправит в лазарет на пару месяцев..

Гиви пользуется тем, что его взрослые дядьки часто щадят, а он воспринимает доброту за слабость и кидается как бультерьер. Но всегда это продолжаться не будет.
+31
-15
+16
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