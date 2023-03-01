Гави потряс гениталии перед трибуной фанатов «Альмерии». Они называли его «тупым» во время матча с «Барсой»
Гави ответил на оскорбления со стороны фанатов «Альмерии» непристойным жестом.
Во время матча 23-го тура Ла Лиги фанаты клуба из Андалусии называли полузащитника «Барселоны» «тупым». В ответ на это футболист потряс гениталии, адресуя жест в сторону трибун.
Игра «Альмерия» – «Барселона» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Фото: https://twitter.com/partidazocope/
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С тобой что-то не так.
Новость про Гави затесалась промеж новостей о Дзюбе !
Для чего вот эти грязные провокации? По губам провела - в тюрьме что ли такому базару научился?
Однажды настоящий костолом посмотрит на его смешные попытки в жёсткость и отправит в лазарет на пару месяцев..
Гиви пользуется тем, что его взрослые дядьки часто щадят, а он воспринимает доброту за слабость и кидается как бультерьер. Но всегда это продолжаться не будет.