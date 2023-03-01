Гави потряс гениталии перед трибуной фанатов «Альмерии». Они называли его «тупым» во время матча с «Барсой»

ответил на оскорбления со стороны фанатов «Альмерии» непристойным жестом.

Во время матча 23-го тура фанаты клуба из Андалусии называли полузащитника «Барселоны» «тупым». В ответ на это футболист потряс гениталии, адресуя жест в сторону трибун.

Игра « » – « » завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Фото: https://twitter.com/partidazocope/

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