Тренер Марокко Реграги про обвинения Хакими в изнасиловании: «Существует презумпция невиновности. Мы всей душой за него»
Главный тренер сборной Марокко поддержал Ашрафа Хакими после обвинений в изнасиловании.
Напомним, в начале марта защитнику «ПСЖ» и сборной Марокко предъявили обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. Несмотря на это, он попал в заявку национальной команды на матчи с Бразилией и Перу.
«Я говорил с Ашрафом. Я часто разговариваю с ним, как и со всеми моими игроками. Он спокоен, это самое главное. Мы с ним.
Существует презумпция невиновности, пока не доказано обратное, мы и все марокканцы будем на его стороне. В первую очередь он должен думать о футболе. Люди позаботятся об этих вопросах за него. Мы всей душой за него.
Я думаю, ему пойдет на пользу вернуться в Марокко, почувствовать поддержку. Он из тех, кто силен на поле и за его пределами», – сказал Валид Реграги.
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