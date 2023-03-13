Тренер Марокко Реграги про обвинения Хакими в изнасиловании: «Существует презумпция невиновности. Мы всей душой за него»

Теги ПСЖ Валид Реграги лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими Футбол

Главный тренер сборной Марокко поддержал Ашрафа Хакими после обвинений в изнасиловании. 

Напомним, в начале марта защитнику «ПСЖ» и сборной Марокко предъявили обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. Несмотря на это, он попал в заявку национальной команды на матчи с Бразилией и Перу. 

«Я говорил с Ашрафом. Я часто разговариваю с ним, как и со всеми моими игроками. Он спокоен, это самое главное. Мы с ним.

Существует презумпция невиновности, пока не доказано обратное, мы и все марокканцы будем на его стороне. В первую очередь он должен думать о футболе. Люди позаботятся об этих вопросах за него. Мы всей душой за него.

Я думаю, ему пойдет на пользу вернуться в Марокко, почувствовать поддержку. Он из тех, кто силен на поле и за его пределами», – сказал Валид Реграги

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
какая еще презумция? по его лицу сразу видно что виновен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий