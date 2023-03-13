Тренер Марокко Реграги про обвинения Хакими в изнасиловании: «Существует презумпция невиновности. Мы всей душой за него»

Главный тренер сборной Марокко поддержал после обвинений в изнасиловании.

Напомним, в начале марта защитнику « » и сборной Марокко предъявили обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. Несмотря на это, он попал в заявку национальной команды на матчи с Бразилией и Перу.

«Я говорил с Ашрафом. Я часто разговариваю с ним, как и со всеми моими игроками. Он спокоен, это самое главное. Мы с ним.

Существует презумпция невиновности, пока не доказано обратное, мы и все марокканцы будем на его стороне. В первую очередь он должен думать о футболе. Люди позаботятся об этих вопросах за него. Мы всей душой за него.

Я думаю, ему пойдет на пользу вернуться в , почувствовать поддержку. Он из тех, кто силен на поле и за его пределами», – сказал .

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