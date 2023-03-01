Хакими сможет играть за «ПСЖ», несмотря на подозрения в изнасиловании девушки. Формальных обвинений игроку не предъявлено
Ашраф Хакими сможет играть за «ПСЖ», несмотря на ситуацию с сексуальным скандалом.
Ранее стало известно, что защитника «ПСЖ» и сборной Марокко подозревают в изнасиловании 24-летней девушки. Окружение Хакими и его адвокат отрицают факт домогательств, а «ПСЖ» выступил с заявлением в поддержку игрока. Как сообщает ESPN, Хакими сыграет против «Нанта» в субботнем матче Лиги 1.
Сообщается, что прокуратура начала расследование, однако формальных обвинений Хакими предъявлено не было. Сам игрок по-прежнему не комментирует ситуацию.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
(С) - Хакими