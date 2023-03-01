Хакими сможет играть за «ПСЖ», несмотря на подозрения в изнасиловании девушки. Формальных обвинений игроку не предъявлено

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими сможет играть за «ПСЖ», несмотря на ситуацию с сексуальным скандалом. 

Ранее стало известно, что защитника «ПСЖ» и сборной Марокко подозревают в изнасиловании 24-летней девушки. Окружение Хакими и его адвокат отрицают факт домогательств, а «ПСЖ» выступил с заявлением в поддержку игрока. Как сообщает ESPN, Хакими сыграет против «Нанта» в субботнем матче Лиги 1.

Сообщается, что прокуратура начала расследование, однако формальных обвинений Хакими предъявлено не было. Сам игрок по-прежнему не комментирует ситуацию.

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8 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Инженер Управляющий
в толерАнглии уже бы посадили его и всю семью без суда
Почему тогда Парти играет?
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Барсик Юрана
«Что может быть лучше, чем вместе с корешом надругаться над жертвой?»

(С) - Хакими
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Marat_NJL
Ну раз обвинений игроку не предъявлено, то ждем обвинений в адрес хитрожопой инстателки, которая сначала случайно приехала к нему домой, а потом бросила тень на его имя
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Барсик Юрана
Ответ Кузя Гитарист
А может друг некоего аргентинца ?!
Видимо новость, что Мбапе гуляет с трансами или является латентным гомосом, была продуманной частью защиты Мбапе. «Мбапе гомос он не мог со своим корешом мучить жертву» - адвокат так и скажет в суде, а Мбапе отмажут как и его кумира в своё время ...
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Барсик Юрана
Ответ Кузя Гитарист
А может друг некоего аргентинца ?!
Всем известно, что они с Мбапе кореша, один клуб - одна жертва...
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Инженер Управляющий
в толерАнглии уже бы посадили его и всю семью без суда
+5
-1
+4
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Кузя Гитарист
Ответ Барсик Юрана
Типичный друг Мбапе
А может друг некоего аргентинца ?!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Типичный друг Мбапе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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