сможет играть за «ПСЖ», несмотря на ситуацию с сексуальным скандалом.

Ранее стало известно, что защитника « » и сборной подозревают в изнасиловании 24-летней девушки. Окружение Хакими и его адвокат отрицают факт домогательств, а «ПСЖ» выступил с заявлением в поддержку игрока. Как сообщает ESPN, Хакими сыграет против «Нанта» в субботнем матче Лиги 1.

Сообщается, что прокуратура начала расследование, однако формальных обвинений Хакими предъявлено не было. Сам игрок по-прежнему не комментирует ситуацию.

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