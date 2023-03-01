«ПСЖ» про обвинения Хакими в изнасиловании: «Поддерживаем игрока. Выступаем за уважение на поле и за его пределами»

«ПСЖ» поддержал защитника Ашрафа Хакими, которого подозревают в изнасиловании.

27 февраля стало известно, что защитника «ПСЖ» обвиняют в изнасиловании. 24-летняя девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома.

«Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость.

«ПСЖ» – организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами», – говорится в комментарии клуба.

Окружение Хакими отрицает, что он домогался девушки, обвинившей его в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» спокоен

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