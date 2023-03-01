«ПСЖ» про обвинения Хакими в изнасиловании: «Поддерживаем игрока. Выступаем за уважение на поле и за его пределами»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу девушки и спорт Ашраф Хакими контент Футбол

«ПСЖ» поддержал защитника Ашрафа Хакими, которого подозревают в изнасиловании.

27 февраля стало известно, что защитника «ПСЖ» обвиняют в изнасиловании. 24-летняя девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома.

«Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость.

«ПСЖ» – организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами», – говорится в комментарии клуба.

Окружение Хакими отрицает, что он домогался девушки, обвинившей его в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» спокоен

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15 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Кирилл Ткач
А теперь сравните с реакцией других клубов на обвинения, пока они не доказаны и не признаны виновными в суде 🤷🏻
Прежде чем делать подобные заявления, клубы изучают серьёзность обвинений и доказательную базу. ПСЖ всё проверили и убедились, что Хакими ничего не грозит, – да даже сама девушка отказалась подавать заявление (она только обратилась в полицию, а дальше дело не пошло).
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Александр Кузичкин
Ответ Кирилл Ткач
А теперь сравните с реакцией других клубов на обвинения, пока они не доказаны и не признаны виновными в суде 🤷🏻
ПСЖ без Хакими все трофеи упустят,так что конечно они не будут его отстранять))
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Johny111
Вообще похоже на тупой развод на деньги
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xQcoW
Интересно, что ложное обвинение гораздо более вероятно в отношении высокопоставленных богатых людей, чем в отношении обычного Ивана.
Ни в коем случае не оправдываю изнасилование, но, расследуя и вынося суждения по этим делам, люди должны помнить, что с богатыми людьми всегда есть огромная финансовая мотивация.
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Alex1104
Моральный облик Хакими - проблема его жены. А то, что "девушка с пониженной ответственностью" решила срубить бабла по-легкому - очевидно
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Recreated
Ответ A K
Что должен был подумать человек, к которому домой на вызванном им такси приехала девушка? Что она хочет попробовать его знаменитое варенье? Хочет взять книгу почитать? Теряюсь в догадках 🤷🏻‍♂️
Марки посмотреть.
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Denis242424
Проститутка не с тем связалась. Ничего не выйдет, денег не срубит. лучше ей ноги уносить. Это обвинение с целью вымогательства только в Англии, Испании проходит на "ура". А во Франции, еще и с игроком ПСЖ, не прокатит.
+5
-1
+4
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Пошлю любого, кто против футбола!
Интересный вид изнасилования
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+2
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Екн Лор
Хакими знал, в какой клуб переходить, чтобы творить любую дичь. Шейхи с их деньгами не позволят репутации пострадать, заплатят кому надо, в очередной раз
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11 метровый
Ответ Кирилл Ткач
А теперь сравните с реакцией других клубов на обвинения, пока они не доказаны и не признаны виновными в суде 🤷🏻
Согласен, правильная реакция: нельзя устраивать показательную отмену человека, пока вина не доказана в судебном порядке.
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+8
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llissa
Ответ sayemlo
игроки псж только по парням. так что хакими не мог этого сделать
у Хакими дети и жена
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A K
Что должен был подумать человек, к которому домой на вызванном им такси приехала девушка? Что она хочет попробовать его знаменитое варенье? Хочет взять книгу почитать? Теряюсь в догадках 🤷🏻‍♂️
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sayemlo
игроки псж только по парням. так что хакими не мог этого сделать
+2
-6
-4
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Кирилл Ткач
А теперь сравните с реакцией других клубов на обвинения, пока они не доказаны и не признаны виновными в суде 🤷🏻
+15
-1
+14
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dr. cage
Получается эта девка принимала пальцы без уважения?
0
-4
-4
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