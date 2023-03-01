Адвокат Хакими назвала ложными обвинения игрока в изнасиловании: «Ашраф спокоен и находится в распоряжении правосудия»
Адвокат Ашрафа Хакими назвала обвинения в изнасиловании в адрес игрока ложными.
27 февраля стало известно, что защитника «ПСЖ» и сборной Марокко обвиняют в изнасиловании. 24-летняя девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома.
«Обвинения ложные. Ашраф спокоен и находится в распоряжении правосудия», – заявила Фанни Колен.
Окружение Хакими отрицает, что он домогался девушки, обвинившей его в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» спокоен
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