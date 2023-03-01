Адвокат Хакими назвала ложными обвинения игрока в изнасиловании: «Ашраф спокоен и находится в распоряжении правосудия»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу девушки и спорт Ашраф Хакими контент Футбол

Адвокат Ашрафа Хакими назвала обвинения в изнасиловании в адрес игрока ложными.

27 февраля стало известно, что защитника «ПСЖ» и сборной Марокко обвиняют в изнасиловании. 24-летняя девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома.

«Обвинения ложные. Ашраф спокоен и находится в распоряжении правосудия», – заявила Фанни Колен.

Окружение Хакими отрицает, что он домогался девушки, обвинившей его в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» спокоен

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2 комментария

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T622222
Антоха наш спокоен и за пределами правосудия 🤣✌️
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ХавиГави_Паратрупер
"Обвинения ложные. Это был не палец"😎
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