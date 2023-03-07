отреагировал на разговоры о том, что «ПСЖ» будет лучше без Неймара.

Напомним, вчера стало известно, что бразильский форвард пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа.

«Я слышу и читаю споры вокруг Нея. Я не рад, он серьезно травмирован. Поверьте мне, это потеря для команды. Мы говорим об игроке, который забил 17 голов и отдал 11 результативных передач с начала сезона.

Когда я читаю, что «тем лучше», – нет. Он серьезно травмирован. Он игрок, который всегда проявлял профессионализм, у которого был трудный период после чемпионата мира. Но я повторю еще раз: 17 голов, 11 результативных передач.

Станет ли команда более сбалансированной? Да, в плане полузащиты – да. Но будет ли так лучше? Ней – дополнительный козырь в атаке, позволяющий забивать голы», – сказал главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции перед игрой с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»