Гальтье не согласен, что «ПСЖ» выиграет от травмы Неймара: «Ней – дополнительный козырь в атаке. Он забил 17 голов и отдал 11 передач с начала сезона»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье отреагировал на разговоры о том, что «ПСЖ» будет лучше без Неймара.

Напомним, вчера стало известно, что бразильский форвард пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа.

«Я слышу и читаю споры вокруг Нея. Я не рад, он серьезно травмирован. Поверьте мне, это потеря для команды. Мы говорим об игроке, который забил 17 голов и отдал 11 результативных передач с начала сезона. 

Когда я читаю, что «тем лучше», – нет. Он серьезно травмирован. Он игрок, который всегда проявлял профессионализм, у которого был трудный период после чемпионата мира. Но я повторю еще раз: 17 голов, 11 результативных передач.

Станет ли команда более сбалансированной? Да, в плане полузащиты – да. Но будет ли так лучше? Ней – дополнительный козырь в атаке, позволяющий забивать голы», – сказал главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции перед игрой с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Дюгарри о травме Неймара: «Я рад за «ПСЖ». Гальтье должен был убрать его из состава однажды, три игрока впереди не защищаются при потере»

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12 комментариев

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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Напомни, почему Ней не играл в домашнем матче? И уточни: почему ты пишешь "....когда клуб нуждается в его помощи...." , если имеешь ввиду только конкретный клуб ПСЖ ( а не всю карьеру Нея) и конкретный матч с МЮ?
блин, а я уже и не помню если честно. почему?
а пишу потому, что когда париж в нем нуждается - он как правило либо на травме, либо гасится на поле избегая мяча.
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Дмитрий Гудков
Кто может быть рад от того, что другому человеку требуется операция?
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Isa Babaev
Ответ Константин Эсперов
Уровень лиги и класс игроков ПСЖ а также стабильность состава .
В Барсе такие же цифры показывал
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
при чем тут айтекин? разве он выкинул париж в матче против мю?
Напомни, почему Ней не играл в домашнем матче?
И уточни: почему ты пишешь "....когда клуб нуждается в его помощи...." , если имеешь ввиду только конкретный клуб ПСЖ ( а не всю карьеру Нея) и конкретный матч с МЮ?
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Константин Эсперов
Ответ Isa Babaev
Будучи не на пике выдаёт такие цифры, хотя может и пика не достиг, травмы всю карьеру, а такой одаренный игрок
Уровень лиги и класс игроков ПСЖ а также стабильность состава .
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Дмитрий Яруллин
Из всей троицы , Бразил больше всех отрабатывает в обороне
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Болельщики ПСЖ сейчас плачут , от навеянных твоим комментарием флешбеков. Но ты скажешь "Айтекин"
при чем тут айтекин? разве он выкинул париж в матче против мю?
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Игорь Климов
Неймар своей игрой приносил для ПСЖ больше варьеативности в атаке, полного восстановления!
+2
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+1
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Isa Babaev
Будучи не на пике выдаёт такие цифры, хотя может и пика не достиг, травмы всю карьеру, а такой одаренный игрок
+10
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Юлия Ким
Молодец, поставил на место всяких полоумных дюгаррей
+10
-2
+8
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
козырь, который регулярно в отбое на матчи когда команда сильнее всего в нем нуждается. реакция_неймара_на_тот_гол_мю.гиф
Болельщики ПСЖ сейчас плачут , от навеянных твоим комментарием флешбеков.
Но ты скажешь "Айтекин"
0
-1
-1
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DolJun
козырь, который регулярно в отбое на матчи когда команда сильнее всего в нем нуждается.
реакция_неймара_на_тот_гол_мю.гиф
0
-3
-3
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