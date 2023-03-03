Неймар не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ. Об этом рассказал Гальтье

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Неймар Кристоф Гальтье Футбол

Неймар не сыграет за «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

«В двух ближайших матчах [против «Нанта» и «Баварии»] Ней не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста.

Не могу сказать, что отсутствие Неймара – это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас», – сказал Гальтье.

Статистику 31-летнего нападающего, который получил травму в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем» (4:3), можно найти здесь.

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22 комментария

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sersan
Шансы Баварии пройти увеличиваются.
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Антон Чугунов
У Парижа шансов на успех стало больше
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DolJun
Ответ Вечно в бане
Так Неймар и был лучше Азара на протяжении всей карьеры обоих. И в прайме, и тем более, сейчас, когда Азар даже на табурет не тянет.
ахахаха, норм стендапишь) азар годами был сильнейшим игроком лучшей лиги мира в то время как неймар лишь провел топовый сезон у сильнейшего тренера в истории барсы, чтобы поучаствовать в айтекиновщине и завершить карьеру в псж)
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Вечно в бане
Ответ DolJun
классический неймар) и кто-то еще из-за судейских побед с барсой сравнивал этот табурет с азаром)
Так Неймар и был лучше Азара на протяжении всей карьеры обоих.
И в прайме, и тем более, сейчас, когда Азар даже на табурет не тянет.
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Wiley Fox
Тут главное, чтобы он с хакими по одному делу не проходил

Вдруг он свечку держал
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BuTaJIbKa
ПО последним играм, может, и к лучшему. Лишний защищащийся и прессингующий игрок будет, а впереди и Месси с Мбаппе порешать могут
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DolJun
классический неймар) и кто-то еще из-за судейских побед с барсой сравнивал этот табурет с азаром)
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DpeMa111
Ответ ConorNite
Каким же травматом он стал. Талант был бешеный, но его лень и отсутствие дисциплины разрушили его карьеру. Хотя всем бы такой разрушенной карьеры. С несколькими десятками млн на счету
Играй он не в эпоху монстров Месси и Роналду, возможно был бы более мотивированным к высотам
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ConorNite
Каким же травматом он стал. Талант был бешеный, но его лень и отсутствие дисциплины разрушили его карьеру. Хотя всем бы такой разрушенной карьеры. С несколькими десятками млн на счету
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Гуркюфф
Значит ПСЖ точно пройдет 🇨🇵
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Нұрхан Нұрланұлы
Жаль. Благо что есть Месси и Мбаппе а Неймару здаровье 🙏
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DpeMa111
На ровном месте ногу подвернуть на три недели, у меня такие вывихи за пару дней заживали
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samog
Было бы счастья да несчастье помогло 🙏🙏🙏(Будем надеется)
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Андрюха с района
После того, как его отшили сестры, нужно парню психологически восстановиться)
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melmi
Здоровье Нею. Возможно это и плюс а не минус перед Баварией. Команда будет более сбалансирована.
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ALMANAC
Карнавал начался
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Бестрофейник 19/20
Опять Месси одному тащить ПСЖ в ЛЧ
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Алексей Сметанин
Опять обманка))
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Bolvan
Потеря для Псж ,здоровья Нею
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error505
Печально, удачи ПСЖ!
+3
-4
-1
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Fona
Помнится у него и Мбаппе не играл, опять придется Нагельсману ребусы французские решать
+33
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+33
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А. Мостовой
так ведь день рождение сестры на носу, не гоже такой праздник пропускать. да и покер сам в себя не поиграет.
+3
-7
-4
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