Неймар не хочет покидать «ПСЖ», хотя Кампуш был бы не против. Бразильцу хорошо в Париже

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Луиш Кампуш Футбол

Неймар не собирается покидать «ПСЖ», хотя в клубе были бы не против его ухода.

Как сообщает L’Équipe, в Париже Неймар чувствует себя хорошо. Бразилец, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года, не собирается покидать клуб, хотя советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш был бы не против его ухода, как и прошлым летом.

Вчера «ПСЖ» объявил, что Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа.

По данным источника, еще на прошлой неделе Неймар думал, что сможет сыграть против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но боль в ноге была слишком острой. Дальнейшие обследования выявили, что без операции риск рецидива был бы очень велик.

В этом сезоне Неймар сыграл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Полную статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.

Неймар вылетел до конца сезона. Из-за травм пропустил почти 2 года из 6 в «ПСЖ» 😲

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22 комментария

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red hikkikomori
Ответ Vikeif
До 35 лет будет по полной получать 36 млн в год. А потом можно еще на пару лет в МЛС или в пустыню. Красава.
Остаётся только порадоваться за него)
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Wayne Gretzky 99
Я тоже себя великолепно в Париже чувствую. В любое время года.
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breeze1989
Ответ Jaxongir Shodiev
Неймар идет по пути Бейла постепенно превращаясь в балласт
В какой еще балласт? Вам его статистику привели за этот сезон. Он один из лучших в Европе в этом сезоне
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Мукунку хороший
Или ты к другим пойдёшь
По траве некошеной?
Хорошо-то, хорошо...
Да ничё хорошего…
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d.xoxlov
ПСЖ скорее обанкротится, чем Неймар оттуда съедет.
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инок
ПСЖ должен был заключать с Неймаром контракт с учетом того, что он не играет в весенней части сезона и ЛЧ..)
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Real_v_dushe
Ответ Милан. Тонали. 8.
Плохая новость для Милана, ПСЖ могут тогда подписать Леао ...
Да не уйдёт он никуда, этот покерист-пешеход никому не нужен на футбольном рынке.
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Real_v_dushe
А что кто-то покериста хочет в свою команду из клубов Европы? Что-то не видно уже 4 года как ни одного желающего.
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Vikeif
До 35 лет будет по полной получать 36 млн в год.
А потом можно еще на пару лет в МЛС или в пустыню. Красава.
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Jaxongir Shodiev
Неймар идет по пути Бейла постепенно превращаясь в балласт
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Милан. Тонали. 8.
Плохая новость для Милана, ПСЖ могут тогда подписать Леао ...
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Chernoy
Был в Париже, там реально хорошо. С его зарплатой, я предполагаю просто сказка.
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ARIGAMI ARIGAMI
Здоровья
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sacha2
4 года контракта - это вечность, в 35 уйдёт на вольные хлеб’а:)
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BZB
Неймар не против, чтобы и Кампуш покинул ПСЖ. Лишь бы шейхи остались.
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Сикарио
Школа Мессе - доить так до конца!)
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Streetbor
Мягкотелое руководство и мягкотелый футболист, они нашли друг друга. Минимум ответственности и жизнь в кайф, чего бы Неймару не быть счастливым))
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прощай Роналду
Думаю если проблема будет в ффп то уйдёт Месси, Неймар не уйдёт до конца, он не дурак, здоровье уже далеко не хорошее а контракт космос на 5лет, хотя с его травмами конечно логичнее для ПСЖ расстаться с Неймаром и оставить связку Месси и Мбаппе, играют хорошо и мало травм
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Роман
Кайфарик по жизни
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Геннадий Тимченко
а чего плохого - денежки-то капают... и свободного времени дофига - покер, вечеринки... а спонсор этого ~ ПСЖ🤣🤣🤣
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Артём Толоконников
Да уж... А такие надежды были на него
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Бухгалтер2021
лечится.карнавалы че бы не жить в париже
+14
-2
+12
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