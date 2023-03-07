Неймар не хочет покидать «ПСЖ», хотя Кампуш был бы не против. Бразильцу хорошо в Париже

Неймар не собирается покидать «ПСЖ», хотя в клубе были бы не против его ухода.

Как сообщает L’Équipe, в Париже Неймар чувствует себя хорошо. Бразилец, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года, не собирается покидать клуб, хотя советник парижан по футбольным вопросам был бы не против его ухода, как и прошлым летом.

Вчера «ПСЖ» объявил, что Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа.

По данным источника, еще на прошлой неделе Неймар думал, что сможет сыграть против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но боль в ноге была слишком острой. Дальнейшие обследования выявили, что без операции риск рецидива был бы очень велик.

В этом сезоне Неймар сыграл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Полную статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.

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