«ПСЖ» может расстаться с Месси, Неймаром или Мбаппе. Клуб хочет сократить зарплатный фонд на 30% из-за ФФП (The Times)

В «ПСЖ» планируют сократить зарплатную ведомость команды на 30% летом.

Сокращение расходов обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей, сообщает The Times.

Отмечается, что в связи с этим как минимум один игрок из трио , , может покинуть клуб.

Окружению бразильца, в частности, разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы форварда.

УЕФА оштрафовал «ПСЖ», «Юве» и «Милан» по новым финансовым правилам. Пока почти все суммы – условно