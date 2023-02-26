«ПСЖ» может расстаться с Месси, Неймаром или Мбаппе. Клуб хочет сократить зарплатный фонд на 30% из-за ФФП (The Times)
В «ПСЖ» планируют сократить зарплатную ведомость команды на 30% летом.
Сокращение расходов обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей, сообщает The Times.
Отмечается, что в связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.
Окружению бразильца, в частности, разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы форварда.
УЕФА оштрафовал «ПСЖ», «Юве» и «Милан» по новым финансовым правилам. Пока почти все суммы – условно
В идеале продать всех троих и купить парочку молодых, в меру звездных и голодных: Сака, Мусиала, Гнабри, Мартинелли, Жесус, Хвича, Рэшфорд, Леау, Нкунку, Осимхен, Коман... Выбор есть, предложить большой контракт можно.