«ПСЖ» может расстаться с Месси, Неймаром или Мбаппе. Клуб хочет сократить зарплатный фонд на 30% из-за ФФП (The Times)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция УЕФА возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» планируют сократить зарплатную ведомость команды на 30% летом.

Сокращение расходов обусловлено мировым соглашение с УЕФА, которое связано с финансовым фэйр-плей, сообщает The Times.

Отмечается, что в связи с этим как минимум один игрок из трио Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Окружению бразильца, в частности, разрешили искать новый клуб, который удовлетворил бы запросы форварда.

УЕФА оштрафовал «ПСЖ», «Юве» и «Милан» по новым финансовым правилам. Пока почти все суммы – условно   

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54 комментария

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Val Smith
Ну что там Катарцы МЮ покупают? Может туда и продадут тех кто усилить сможет.
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Fan de PSG depuis 2002
Килиан Мбаппе вряд-ли покинет клуб этим летом.
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Макс Харламов
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Это ваше субъективное мнение. Пари Сен-Жермен вполне успешный клуб. Самый титулованный и популярный во Франции. За 12 лет ПСЖ ни разу не пропустил ЛЧ и стабильно выходит из группы. ПСЖ также играл в финале, полуфинале и 6 четвертьфиналах ЛЧ. В ПСЖ звёздами стали Марко Верратти, Рональдиньо, Раи, Николя Анелька, Килиан Мбаппе и др.
Скорей они уже пришли в псж звездами, за огромные трансферные бабки. Ни одну звезду псж не воспитал и не раскрыл.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ 308246@gmail.com
ПСЖ так старались показать что с ними надо считаться и они уже топ клуб что забыли этот самый клуб построить. Могли бы поглядеть что делают другие нефтяные магнаты в Англии.
Это ваше субъективное мнение. Пари Сен-Жермен вполне успешный клуб. Самый титулованный и популярный во Франции. За 12 лет ПСЖ ни разу не пропустил ЛЧ и стабильно выходит из группы. ПСЖ также играл в финале, полуфинале и 6 четвертьфиналах ЛЧ. В ПСЖ звёздами стали Марко Верратти, Рональдиньо, Раи, Николя Анелька, Килиан Мбаппе и др.
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Ноно Гомес
Мбаппе стоит продать им, сразу окажутся обычным Аяксом или Порту каким нибудь...)
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dpv
Аль сад ???
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Pb-SE
Ответ Бестрофейник 19/20
Лучше расстаться с Мбаппе и строить игру вокруг молодых и перспективных южноамериканских гениев. Они потом подтянут ещё больше молодых проспектов, вроде Лиса Суареса, Дани Алвеса (как только отсидит)
Пишут, что ещё в Саудовской Аравии появился молодой талант. Второй матч подряд хет-трик оформляет. Только имя я забыл.
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Pb-SE
Хотели избавиться от Неймара/Месси/Мбаппе, в итоге купили Холанда.
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Bob Ganiev
чушь
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Роман
ПСЖ когда-то ФФП интересовал? Наверняка новость утка.
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-2
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Бухгалтер2021
уберут латиносов пешеходов
+2
-2
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alexis2020
Мбаппе в Реал, Месси в Барсу, Неймар как легенда клуба остаётся. идеальный вариант. ещё подписать игроков вроде Салаха и Осимхена
+1
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Аркадий Аркадич
Месси - в Америку, Мбаппе - в Реал, Неймар - в Григоряна.
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Бестрофейник 19/20
Ответ Совесть Черданцева
Я оценил твой искрометный юмор (не особо)
Спасибо! Мне очень важно Ваше мнение!
+7
-4
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jwbmwbqvih
Ответ Ya Tolik
В нынешних реалиях летом уйдут 2 из 3 игрока. В идеале продать всех троих и купить парочку молодых, в меру звездных и голодных: Сака, Мусиала, Гнабри, Мартинелли, Жесус, Хвича, Рэшфорд, Леау, Нкунку, Осимхен, Коман... Выбор есть, предложить большой контракт можно.
Нкунку в Челси уже. Доброе утро,Толик)
+3
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308246@gmail.com
ПСЖ так старались показать что с ними надо считаться и они уже топ клуб что забыли этот самый клуб построить. Могли бы поглядеть что делают другие нефтяные магнаты в Англии.
0
0
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Илана Аникина
Все в Ференцварош!!!Полевой командир ждёт!!! Саламычу лигу Европы надо выигрывать
+1
0
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Syndycate
Ответ DolJun
походу неймар на выход, если так
Вот только у него контракт еще на несколько лет, непросто будет его выгнать из такой халявной кормушки) Скорее Месси не продлят
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-2
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Совесть Черданцева
Ответ Бестрофейник 19/20
Лучше расстаться с Мбаппе и строить игру вокруг молодых и перспективных южноамериканских гениев. Они потом подтянут ещё больше молодых проспектов, вроде Лиса Суареса, Дани Алвеса (как только отсидит)
Я оценил твой искрометный юмор (не особо)
+6
-10
-4
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Syndycate
Ответ Иван Куянец
Продайте Мбаппе за 100 млн Реалу все будут довольны. Хахаахах
Лучше Месси за 150 Барсе)
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-3
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Syndycate
Так у Месси и так последний год контракта
0
-2
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Ya Tolik
В нынешних реалиях летом уйдут 2 из 3 игрока.
В идеале продать всех троих и купить парочку молодых, в меру звездных и голодных: Сака, Мусиала, Гнабри, Мартинелли, Жесус, Хвича, Рэшфорд, Леау, Нкунку, Осимхен, Коман... Выбор есть, предложить большой контракт можно.
+1
0
+1
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BuTaJIbKa
всех продавать, вместе с клубом
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Артём Павлеян
Какой же отстой этот ваш ПСЖ
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Айлин 1990
Буду рад если Месси перейдёт в Сити или в Барсу.
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