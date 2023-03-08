Кокорин поздравлял зрительниц c 8 марта на матче «Ариса»: «Болельщицы были ошарашены, увидев Сашу с цветами на трибунах»

Теги болельщики высшая лига Кипр Анортосис Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин поздравил болельщиц с 8 марта на игре «Ариса».

Российский форвард, пропускавший игру, пришел с цветами на трибуны во время матча 26-го тура чемпионата Кипра против «Анортосиса» (2:0).

«Всячески стараемся интегрировать команду в матчдэй на нашем новом стадионе «Альфамега». Поэтому травмированные и дисквалифицированные футболисты делают что-то приятное для болельщиков. Саша Кокорин пропускал матч по желтым карточкам, и сам бог велел поручить ему поздравление от лица нашего клуба.

Наши очаровательные болельщицы на трибунах были ошарашены, увидев Сашу с цветами. Не верили глазам, поскольку ожидали увидеть его на поле. Он нашел приятные слова для каждой», – отметил директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев.

22 комментария

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BananaMama
Ответ Вайсиддин Джугиев
Дилара и Моргенштерн официально подали на развод,
Моргенштерн к Кокорину что ли ушел?
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Артём Довгополый
Ошарашены? Спортс.ру зачем вы это пишите? Они же просто взяли цветки и продолжили смотреть скучный футбол!
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Vlad McS
с цветами и без стула? это прогресс
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Северный болельщик
Сразу видно будущего работника по доставке цветов - его уровень.
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Тюменец
Ответ Добрый Ретроград
С чем в руках вышел поздравлять Дзюба?
С более серьезными намерениями
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Mikael Rikhard
розы любят воду, а пацаны свободу
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Добрый Ретроград
С чем в руках вышел поздравлять Дзюба?
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Вайсиддин Джугиев
Дилара и Моргенштерн официально подали на развод,
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Beloded2007
Первый случай в истории, когда Нарцисс дарит цветы
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dreamstep
Нашли Кокоре занятие, чтоб не скучал )
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vas1105
Кайфарик)
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Pb-SE
Каждой женщине по цветку, каждый мужчина должен отсидеть.
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Мукунку хороший
Ответ Tpy6kaMerlina
Что мешало делать также, когда играл здесь
Скромность и молодость)))
+4
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Андрей Бандалак
Ответ Tpy6kaMerlina
Что мешало делать также, когда играл здесь
Ну здесь это обычно, а там надо пихнуть))
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kin
А если не будут брать, отключим газ!
0
-1
-1
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Ратибор Добрынин
Ошарашены. Звучит как будто со стулом поздравлял
+13
-3
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Андрей Бандалак
Молодец!
+5
-1
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Настоящий граф Монте-Кокористо, элегантный и обходительный😼
+15
-1
+14
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Данил Кублицкий
Молодец 👍🏻
+26
-7
+19
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Tpy6kaMerlina
Что мешало делать также, когда играл здесь
+6
-10
-4
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Герман Ткаченко
Кокорину даже игру пропустить пришлось.
0
-3
-3
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de-fussball
В честь Александра голландские селекционеры вывели новый вид цветка - стульпан
+94
-11
+83
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