Кокорин поздравлял зрительниц c 8 марта на матче «Ариса»: «Болельщицы были ошарашены, увидев Сашу с цветами на трибунах»
Александр Кокорин поздравил болельщиц с 8 марта на игре «Ариса».
Российский форвард, пропускавший игру, пришел с цветами на трибуны во время матча 26-го тура чемпионата Кипра против «Анортосиса» (2:0).
«Всячески стараемся интегрировать команду в матчдэй на нашем новом стадионе «Альфамега». Поэтому травмированные и дисквалифицированные футболисты делают что-то приятное для болельщиков. Саша Кокорин пропускал матч по желтым карточкам, и сам бог велел поручить ему поздравление от лица нашего клуба.
Наши очаровательные болельщицы на трибунах были ошарашены, увидев Сашу с цветами. Не верили глазам, поскольку ожидали увидеть его на поле. Он нашел приятные слова для каждой», – отметил директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев.
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