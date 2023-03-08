Кокорин поздравлял зрительниц c 8 марта на матче «Ариса»: «Болельщицы были ошарашены, увидев Сашу с цветами на трибунах»

поздравил болельщиц с 8 марта на игре «Ариса».

Российский форвард, пропускавший игру, пришел с цветами на трибуны во время матча 26-го тура чемпионата Кипра против « » (2:0).

«Всячески стараемся интегрировать команду в матчдэй на нашем новом стадионе «Альфамега». Поэтому травмированные и дисквалифицированные футболисты делают что-то приятное для болельщиков. Саша Кокорин пропускал матч по желтым карточкам, и сам бог велел поручить ему поздравление от лица нашего клуба.

Наши очаровательные болельщицы на трибунах были ошарашены, увидев Сашу с цветами. Не верили глазам, поскольку ожидали увидеть его на поле. Он нашел приятные слова для каждой», – отметил директор « » по маркетингу Алексей Дозорцев.