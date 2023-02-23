Тарханов о Кокорине: «Может вернуться в сборную, если будет хорошо играть. Сейчас он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Тарханов Александр Кокорин Футбол

Александр Тарханов оценил шансы Александра Кокорина вернуться в сборную России.

«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную России. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдает голевые передачи. Видимо, Александр нашел свою команду и своего тренера.

Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу. Поэтому и показывает такие результаты. Ведь мастерство у него достаточно высокое», – сказал Тарханов.

В текущем сезоне на счету Кокорина 8 голов в 17 матчах в составе «Ариса»  в чемпионате Кипра. Его подробная статистика – здесь.

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9 комментариев

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Сим Сим
Без Коко с футбольными грандами Ираном и Киргизией ни за что не справиться.
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Уся Ваткин
За что там браться, непонятно
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Alex1005
А до этого он за ум не брался???
+1
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Valentin Kompaneytsev
За ум он точно взялся. Недавно он это доказал, когда рекомендовал всему мужскому населению посетить тюрьму.
+1
0
+1
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Михаил1970
В следующем сезоне Арис с Кокориным станет главным претендентом на победу в лиге Чемпионов, а сборная отберется на чемпионат Европы с первого места в группе. Пойду приму таблетки)
+3
0
+3
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mallowan
Ответ Betting Star
Боже, когда прекратятся эти новости про возрастного, второсортного футболиста из чемпионата Кипра?🤔🤦🏻‍♂️
Меня больше новости про сборную бесят, смысл про неё говорить, если играем хер пойми с кем и когда вернемся к нормальным соперникам непонятно.
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Данил Садыков
А ему надо? С кем сейчас играть в этой сборной и стоит ли ему лишний раз позориться играя ничейки со средними азиатскими командами?
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Кеша
Мне кажется , Кокорин уже нашел свой уровень. Какая сборная ?.. Кипра
+4
0
+4
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Betting Star
Боже, когда прекратятся эти новости про возрастного, второсортного футболиста из чемпионата Кипра?🤔🤦🏻‍♂️
+11
0
+11
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