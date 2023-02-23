Тарханов о Кокорине: «Может вернуться в сборную, если будет хорошо играть. Сейчас он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу»

оценил шансы вернуться в сборную России.

«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную России. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдает голевые передачи. Видимо, Александр нашел свою команду и своего тренера.

Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу. Поэтому и показывает такие результаты. Ведь мастерство у него достаточно высокое», – сказал Тарханов.

В текущем сезоне на счету Кокорина 8 голов в 17 матчах в составе « » в чемпионате Кипра. Его подробная статистика – здесь.