Тарханов о Кокорине: «Может вернуться в сборную, если будет хорошо играть. Сейчас он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу»
Александр Тарханов оценил шансы Александра Кокорина вернуться в сборную России.
«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную России. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдает голевые передачи. Видимо, Александр нашел свою команду и своего тренера.
Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу. Поэтому и показывает такие результаты. Ведь мастерство у него достаточно высокое», – сказал Тарханов.
В текущем сезоне на счету Кокорина 8 голов в 17 матчах в составе «Ариса» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика – здесь.
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