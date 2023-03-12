«Барса» готовится к финальным переговорам по контракту Дембеле. У Усмана хорошие отношения с Хави, он хочет остаться

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Бускетс Усман Дембеле Футбол

«Барселона» собирается продлить контракт с Усманом Дембеле.

Каталонский клуб готовится к заключительным переговорам о продлении контракта француза, сообщает Diario Sport. Нынешнее соглашение действует до 2024 года.

При этом сначала «Барселона» намерена решить вопрос с Серджи Бускетсом, а сразу после этого приступит к переговорам с Дембеле, чтобы убедить его продлить контракт.

Отмечается, что у Дембеле очень хорошие отношения с Хави, и он чувствует себя комфортно в «Барселоне» и хотел бы остаться. При этом Усман рассчитывает на предложение, которое устроит его в финансовом плане.

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15 комментариев

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Владимир Самсонов
Ответ Влад Яшнов
Да, ещё бы без травм, было бы вообще круто
Это уже фантастика)
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Ja BRITER
Ответ Royal Watcher
На данный момент лучший в Барсе по креативности и созданию моментов… Барсе надо его продлять
самому странно осознавать подобное: мемный игрок становится одним из лучших в Барсе. как-то не по себе
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rigobersong
Продлевать хозяина Мадрида!:))
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janitor
Захочет ли дембеле играть в сегунде. Вот в чем воррос.
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Сикарио
В контракте добавился пункт "из Сегунды обязуется не убегать"))
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Влад Яшнов
Ответ Владимир Самсонов
Лучший сезон в карьере Дембеле.
Да, ещё бы без травм, было бы вообще круто
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ljolik888
Ждём возвращения Усмана . Его не хватает Барселоне !
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Никита Смолов
Если честно то других вариантов как продлевать не вижу, но он стеклянный и это огромный минус. Максимум по пол сезона играть будет, но так команду не построить.
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ALMANAC
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Abel Ruiz
Боже, 140 млн уже уплачено за трансфер + агенту + оклад грязными более 20 млн + последнее продление + сейчас продление.
Тут ещё нужно напомнить про количество сыгранных минут за всё это время...
Как же его агент хорош, чёрт побери.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Опять половину сезона травмирован.
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NottinghamForest79
какого хера нужно ббрать торреса и рафинью
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zhukas58
Хави с ним чудо сотворил👍 надо продлевать 100%
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Royal Watcher
На данный момент лучший в Барсе по креативности и созданию моментов…
Барсе надо его продлять
+9
-2
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Владимир Самсонов
Лучший сезон в карьере Дембеле.
+13
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