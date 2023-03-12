«Барса» готовится к финальным переговорам по контракту Дембеле. У Усмана хорошие отношения с Хави, он хочет остаться
«Барселона» собирается продлить контракт с Усманом Дембеле.
Каталонский клуб готовится к заключительным переговорам о продлении контракта француза, сообщает Diario Sport. Нынешнее соглашение действует до 2024 года.
При этом сначала «Барселона» намерена решить вопрос с Серджи Бускетсом, а сразу после этого приступит к переговорам с Дембеле, чтобы убедить его продлить контракт.
Отмечается, что у Дембеле очень хорошие отношения с Хави, и он чувствует себя комфортно в «Барселоне» и хотел бы остаться. При этом Усман рассчитывает на предложение, которое устроит его в финансовом плане.
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Тут ещё нужно напомнить про количество сыгранных минут за всё это время...
Как же его агент хорош, чёрт побери.
Барсе надо его продлять