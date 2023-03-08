Де Брюйне – лучший ассистент мира по версии CIES. Дембеле – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 5-й

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CIES Football Observatory представила рейтинг лучших ассистентов мира.

При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последний год. При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. На втором месте в рейтинге полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, на третьем – форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Лучшие ассистенты мира по версии CIES

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 23,4 (18 голевых передач);

2. Усман Дембеле («Барселона») – 17,5 (14);

3. Лионель Месси («ПСЖ») – 16,8 (17);

4. Душан Тадич («Аякс») – 15,1 (19);

5. Неймар («ПСЖ») – 14 (14);

6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») – 13,8 (12);

7. Букайо Сака («Арсенал») – 13,3 (11);

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 13,1 (11);

9. Ахмед Сайед  («Замалек») – 13 (19);

10. Майк-Трезор Ндайишимийе («Генк») – 12,7 (18).

16 комментариев

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Sabrer
Нет Мюллера, рейтинг - во!
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Генадий Иванов
Ответ Zidan GOAT
А почему Месси сегодня не играет против Баварии? Подскажет кто то?
В смысле он в старте
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Мексиканская песня
«Зама́лек» — египетский футбольный клуб из Каира. Выступает в чемпионате Египта. Основан в 1911 году. Домашние матчи проводит на Международном стадионе Каира, вмещающем 74 100 зрителей.
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Армен Онфрой
Дембеле преобразился
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Morning Again
Ответ Morning Again
Смайл (; напротив Ахмеда на 9м месте это какой-то намек?)
Хорошо, исправили;)
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demchuk79
Ответ Ansu Fati
Где Мудрик?
На скамейке за Украину переживает
+4
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Ansu Fati
Где Мудрик?
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-2
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kokakoka
Сайед и Ндайишимийе - предсказуемо. Остальные очень неожиданно
+16
0
+16
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Никита Давыдкин
И чем КДБ удивил? Он уже давно один из лучших в мире в плане голевых
переверните пожалуйста телефон...

и что удивительно первые окажутся последними
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Temp LC
Ответ Никита Давыдкин
И чем КДБ удивил? Он уже давно один из лучших в мире в плане голевых
Может он имел ввиду игроков на 9 и 10 месте?
+3
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+3
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Zidan GOAT
А почему Месси сегодня не играет против Баварии? Подскажет кто то?
+3
-3
0
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Александр Володин
Это наркошоп какой-то, судя по их "рейтингу"
0
-1
-1
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Morning Again
Смайл (; напротив Ахмеда на 9м месте это какой-то намек?)
+5
-1
+4
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Артём Околович
Дембеле слишком высоко, а с остальным можно согласиться
0
-1
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Никита Давыдкин
Ответ DolJun
последние две фамилии удивили
И чем КДБ удивил? Он уже давно один из лучших в мире в плане голевых
0
-5
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DolJun
последние две фамилии удивили
+3
-3
0
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