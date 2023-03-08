Де Брюйне – лучший ассистент мира по версии CIES. Дембеле – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 5-й

CIES Football Observatory представила рейтинг лучших ассистентов мира.

При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последний год. При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. На втором месте в рейтинге полузащитник «Барселоны» , на третьем – форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Лучшие ассистенты мира по версии CIES

1. Кевин де Брюйне (« ») – 23,4 (18 голевых передач);

2. Усман Дембеле (« ») – 17,5 (14);

3. («ПСЖ») – 16,8 (17);

4. Душан Тадич («Аякс») – 15,1 (19);

5. Неймар («ПСЖ») – 14 (14);

6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») – 13,8 (12);

7. Букайо Сака («Арсенал») – 13,3 (11);

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 13,1 (11);

9. Ахмед Сайед («Замалек») – 13 (19);

10. Майк-Трезор Ндайишимийе («Генк») – 12,7 (18).