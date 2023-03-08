Де Брюйне – лучший ассистент мира по версии CIES. Дембеле – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 5-й
CIES Football Observatory представила рейтинг лучших ассистентов мира.
При составлении рейтинга были проанализированы данные WyScout о голевых передачах игроков 75 национальных лиг за последний год. При расчетах учитывалось количество голевых передач и специальный коэффициент проведенных матчей.
Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. На втором месте в рейтинге полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, на третьем – форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
Лучшие ассистенты мира по версии CIES
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 23,4 (18 голевых передач);
2. Усман Дембеле («Барселона») – 17,5 (14);
3. Лионель Месси («ПСЖ») – 16,8 (17);
4. Душан Тадич («Аякс») – 15,1 (19);
5. Неймар («ПСЖ») – 14 (14);
6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») – 13,8 (12);
7. Букайо Сака («Арсенал») – 13,3 (11);
8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 13,1 (11);
9. Ахмед Сайед («Замалек») – 13 (19);
10. Майк-Трезор Ндайишимийе («Генк») – 12,7 (18).
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