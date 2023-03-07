Восстановление Дембеле идет медленнее, чем ожидалось. Участие Усмана в класико с «Реалом» под вопросом

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Усман Дембеле Футбол

Футболист «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить матч с «Реалом».

Вингер каталонского клуба получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

Сообщается, что восстановление французского футболиста идет медленнее, чем изначально ожидалось.

Участие Дембеле в класико с «Реалом» в рамках чемпионата Испании, которое запланировано на 19 марта, находится под вопросом.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

7 комментариев

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Ramil Usmanov
Медленнее или быстрее... Лишь бы полностью восстановился.
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Skotinas
Ответ Гамаль Хайдаров
блин, хоть за Барсу, но такие слова аукнуться могут, они хорошо Камбэки делают)
Если бы каждое сказанное слово человеку аукнулось, все молча ходили бы.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Raindrop Drop Top
Да уже нет особой необходимости. Барса даже полудублем отлично справляется с мадридской игрушкой
блин, хоть за Барсу, но такие слова аукнуться могут, они хорошо Камбэки делают)
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Raindrop Drop Top
Да уже нет особой необходимости. Барса даже полудублем отлично справляется с мадридской игрушкой
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Мадрид наказывает!
Ответ dr. cage
Барса и без него прекрасно справляется.. Главное, чтобы Анчи вновь с позицией Модрича экспериментировать начал..
да не, на унитазе Реал всегда лучше играет, должны шпильнуть судейский блуд оба раза.
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Кубаныч
То идёт лучше чем предполагалось то хуже определитесь уже.
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dr. cage
Барса и без него прекрасно справляется..

Главное, чтобы Анчи вновь с позицией Модрича экспериментировать начал..
+1
-3
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