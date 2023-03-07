Восстановление Дембеле идет медленнее, чем ожидалось. Участие Усмана в класико с «Реалом» под вопросом
Футболист «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить матч с «Реалом».
Вингер каталонского клуба получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.
Сообщается, что восстановление французского футболиста идет медленнее, чем изначально ожидалось.
Участие Дембеле в класико с «Реалом» в рамках чемпионата Испании, которое запланировано на 19 марта, находится под вопросом.
В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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