Дембеле не сыграет с «Реалом». Вингер «Барсы» может вернуться в состав после перерыва на сборные
Футболист «Барселоны» Усман Дембеле пропустит матч с «Реалом».
Стало известно о том, что французский игрок не сыграет в предстоящем класико, которое состоится 19 марта.
Ожидается, что Дембеле сможет вернуться в состав каталонского клуба после международного перерыва на игры сборных.
Вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.
В этом сезоне 25-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах
А у Реала что? Надежды на отскок в ЛЧ?))
Не важно что уже даже в ЛЕ унижают))
Главное обыграть Реал )
Теперь хотя бы какой-то шанс есть