Дембеле не сыграет с «Реалом». Вингер «Барсы» может вернуться в состав после перерыва на сборные

Футболист «Барселоны» пропустит матч с « ».

Стало известно о том, что французский игрок не сыграет в предстоящем класико, которое состоится 19 марта.

Ожидается, что Дембеле сможет вернуться в состав каталонского клуба после международного перерыва на игры сборных.

Вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

В этом сезоне 25-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах