Дембеле не сыграет с «Реалом». Вингер «Барсы» может вернуться в состав после перерыва на сборные

Теги Барселона Ла Лига травмы Усман Дембеле Класико Футбол

Футболист «Барселоны» Усман Дембеле пропустит матч с «Реалом».

Стало известно о том, что французский игрок не сыграет в предстоящем класико, которое состоится 19 марта.

Ожидается, что Дембеле сможет вернуться в состав каталонского клуба после международного перерыва на игры сборных.

Вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

В этом сезоне 25-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах

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6 комментариев

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Ansu Fati
Ответ Martin Naceri
Ну да,ведь цель барсы на сезон это обыграть Реал)) Не важно что уже даже в ЛЕ унижают)) Главное обыграть Реал )
А как же Суперкубок Испании, 9 очковый отрыв в Ла Лиге с потенциальным трофеем и одна нога в финале Кубка? Или внутренние трофеи важны только, когда выигрывает Реал, а, ущемленный?😃
А у Реала что? Надежды на отскок в ЛЧ?))
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Martin Naceri
Ответ !Sc@ryClown!
Хави и без него обыграет Реал спокойно
Ну да,ведь цель барсы на сезон это обыграть Реал))
Не важно что уже даже в ЛЕ унижают))
Главное обыграть Реал )
+1
-4
-3
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Ramil Usmanov
Лишь бы полностью восстановившимся вернулся в строй.
+1
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!Sc@ryClown!
Хави и без него обыграет Реал спокойно
+4
-2
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Фанат Лионеля Месси
Повезло Реалу
Теперь хотя бы какой-то шанс есть
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данислам дадыбаев
Черт возьми надоели эти сборы
+3
0
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