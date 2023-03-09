«ПСЖ» должен порвать свой проект и начать с нуля. В команде почти нет молодых французов, это смешно». Харгривз о вылете парижан из ЛЧ

считает, что «ПСЖ» следует начать проект с нуля.

Вчера парижане вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 0:2 (первый матч – 0:1).

«ПСЖ» должен порвать весь свой проект и начать с нуля. В Париже лучший в мире резерв молодых талантов. Фофана, , – все эти парни должны играть за «ПСЖ», почему они едут в другие клубы?

Парижане могли бы выиграть Лигу 1 с этими молодыми французскими футболистами, добавив одну или две суперзвезды, чтобы помочь им. В команде почти нет молодых французских ребят, это просто смешно», – сказал экс-игрок сборной Англии в интервью BT Sport.

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