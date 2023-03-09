«ПСЖ» должен порвать свой проект и начать с нуля. В команде почти нет молодых французов, это смешно». Харгривз о вылете парижан из ЛЧ
Оуэн Харгривз считает, что «ПСЖ» следует начать проект с нуля.
Вчера парижане вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 0:2 (первый матч – 0:1).
«ПСЖ» должен порвать весь свой проект и начать с нуля. В Париже лучший в мире резерв молодых талантов. Фофана, Нкунку, Дембеле – все эти парни должны играть за «ПСЖ», почему они едут в другие клубы?
Парижане могли бы выиграть Лигу 1 с этими молодыми французскими футболистами, добавив одну или две суперзвезды, чтобы помочь им. В команде почти нет молодых французских ребят, это просто смешно», – сказал экс-игрок сборной Англии в интервью BT Sport.
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У ПСЖ действительно за последние 10 лет немало сильных воспитанников. И если бы их оставляли и вливали в основу, не пришлось бы покупать многих игроков (часть из которых к тому же хуже ушедших воспитанников).
Претензия правильная, ведь действительно хорошие воспитанники есть, их немало. Но политика была не правильная.
МС/Ливерпуль нельзя в этом упрекнуть, просто потому, что за последние лет десять, у них было действительно сильных воспитанников 1-2 человека.
А ПСЖ можно. Как и Реал, который сам сплавил своих молодых талантов аля Хакими, Эрнандес, Эдегор и т.д(хотя также само можно было наигрывать их, а не продавать и покупать вместо них Одрисолу/Менди/Азара...).