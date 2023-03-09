«ПСЖ» должен порвать свой проект и начать с нуля. В команде почти нет молодых французов, это смешно». Харгривз о вылете парижан из ЛЧ

Теги Бавария Оуэн Харгривз ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристофер Нкунку Усман Дембеле Юссуф Фофана Футбол

Оуэн Харгривз считает, что «ПСЖ» следует начать проект с нуля.

Вчера парижане вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 0:2 (первый матч – 0:1).

«ПСЖ» должен порвать весь свой проект и начать с нуля. В Париже лучший в мире резерв молодых талантов. Фофана, Нкунку, Дембеле – все эти парни должны играть за «ПСЖ», почему они едут в другие клубы?

Парижане могли бы выиграть Лигу 1 с этими молодыми французскими футболистами, добавив одну или две суперзвезды, чтобы помочь им. В команде почти нет молодых французских ребят, это просто смешно», – сказал экс-игрок сборной Англии в интервью BT Sport.

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13 комментариев

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zrada prada
Ответ Artuom Batishev
Логика в том, что ни у Ливерпуля, ни у МС нет стольких сильных воспитанников. У ПСЖ действительно за последние 10 лет немало сильных воспитанников. И если бы их оставляли и вливали в основу, не пришлось бы покупать многих игроков (часть из которых к тому же хуже ушедших воспитанников). Претензия правильная, ведь действительно хорошие воспитанники есть, их немало. Но политика была не правильная. МС/Ливерпуль нельзя в этом упрекнуть, просто потому, что за последние лет десять, у них было действительно сильных воспитанников 1-2 человека. А ПСЖ можно. Как и Реал, который сам сплавил своих молодых талантов аля Хакими, Эрнандес, Эдегор и т.д(хотя также само можно было наигрывать их, а не продавать и покупать вместо них Одрисолу/Менди/Азара...).
Очень много лирики в этом , но по факту ни кто не хочет ждать когда они вырастут и выйдут на топ уровень , таким командам нужно здесь и сейчас, потому-что от них требуют побед
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Ovsyankin
Мбаппе: «Я для тебя какая-то шутка?»
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stastzar
Более того скажу, у ПСЖ кроме стартового состава вообще никого нет
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Artuom Batishev
Ответ Redmurza
Лол, вчера на замену вышли именно сплошь молодые французы, кроме Берната.
Да политика клуба вроде бы меняется. Но это прям очень молодые французы, у которых первый сезон только(против Баварии таких выпускать можно только в одном случае - от безысходности, за неимением лучшего). Молодых талантов нужно наигрывать, но наигрывать с более слабыми соперниками.
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Artuom Batishev
Ответ Golos Razuma
По этой логике в Ливерпуле выиграли коренные англичане, а именно англичанин Салах, Мане, Фирмино, Ван Дейк. И эта же участь ждёт и МС и они тоже должны порвать все и начать приглашать только англичан. И Реал Мадрид выиграл ЛЧ в прошлом году со всеми игроками сборной Испании в составе своем. Да, все верно и логично! Такое ощущение как будто не английский эксперт что-то говорит, а очередной чинуша с Думы.
Логика в том, что ни у Ливерпуля, ни у МС нет стольких сильных воспитанников.

У ПСЖ действительно за последние 10 лет немало сильных воспитанников. И если бы их оставляли и вливали в основу, не пришлось бы покупать многих игроков (часть из которых к тому же хуже ушедших воспитанников).

Претензия правильная, ведь действительно хорошие воспитанники есть, их немало. Но политика была не правильная.

МС/Ливерпуль нельзя в этом упрекнуть, просто потому, что за последние лет десять, у них было действительно сильных воспитанников 1-2 человека.

А ПСЖ можно. Как и Реал, который сам сплавил своих молодых талантов аля Хакими, Эрнандес, Эдегор и т.д(хотя также само можно было наигрывать их, а не продавать и покупать вместо них Одрисолу/Менди/Азара...).
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Redmurza
Лол, вчера на замену вышли именно сплошь молодые французы, кроме Берната.
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окечуква
Катару нужна стратегия, а не вера в чудо. Подписывая громкие имена, они надеются на чудеса, на магию. А ставку надо делать на кропотливую работу, и вот для неё нужен принципиально иной тренер и массовая чистка состава от волшебников, пенсионеров и середняков.
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Тиджани Бабангида
Все претензии к ПСЖ - объективны. Не должна команда с такими финансами и и подбором игроков вылетать из ЛЧ из года в год на ранних стадиях
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Wesley
Наоборот, все именно так и должно быть - накачанный арабскими нефтяными деньгами PR-проект и должен комплектоваться абы как и отлетать в 1/8 от серьезных футбольных клубов
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Милан. Тонали. 8.
Согласен, нужно разогнать всю эту команду и оставить только Маркиньоса, Вератти и Мбаппе...
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Arthur Jacob
Ответ Golos Razuma
По этой логике в Ливерпуле выиграли коренные англичане, а именно англичанин Салах, Мане, Фирмино, Ван Дейк. И эта же участь ждёт и МС и они тоже должны порвать все и начать приглашать только англичан. И Реал Мадрид выиграл ЛЧ в прошлом году со всеми игроками сборной Испании в составе своем. Да, все верно и логично! Такое ощущение как будто не английский эксперт что-то говорит, а очередной чинуша с Думы.
У Франции хоть есть великая сборная и французские Академии. Про Англию другой разговор, это же середняки
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Golos Razuma
По этой логике в Ливерпуле выиграли коренные англичане, а именно англичанин Салах, Мане, Фирмино, Ван Дейк. И эта же участь ждёт и МС и они тоже должны порвать все и начать приглашать только англичан. И Реал Мадрид выиграл ЛЧ в прошлом году со всеми игроками сборной Испании в составе своем. Да, все верно и логично! Такое ощущение как будто не английский эксперт что-то говорит, а очередной чинуша с Думы.
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Nerazzurri-88
И души нет в этой пластмассе.
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