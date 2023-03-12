Глейзеры отложили продажу «МЮ» до лета. Они хотят не менее 5 млрд фунтов, предложения их не устраивают

Семья Глейзеров отложила продажу «Манчестер Юнайтед» до лета.

Изначально закрыть сделку о продаже клуба планировали в первом квартале 2023 года или к концу апреля. Теперь более реалистичным сроком считает июнь – при условии получения приемлемого предложения.

Глейзеры хотят получить не менее 5 миллиардов фунтов, а предложения шейха Джасима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа в настоящее время не соответствуют этой оценке.

Кроме того, есть интерес со стороны американского хедж-фонда Elliott Management, который может помочь заинтересованной стороне в финансировании покупки « ».

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