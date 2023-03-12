Глейзеры отложили продажу «МЮ» до лета. Они хотят не менее 5 млрд фунтов, предложения их не устраивают

Теги Манчестер Юнайтед бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Семья Глейзеров отложила продажу «Манчестер Юнайтед» до лета.

Изначально закрыть сделку о продаже клуба планировали в первом квартале 2023 года или к концу апреля. Теперь более реалистичным сроком считает июнь – при условии получения приемлемого предложения.

Глейзеры хотят получить не менее 5 миллиардов фунтов, а предложения шейха Джасима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа в настоящее время не соответствуют этой оценке.

Кроме того, есть интерес со стороны американского хедж-фонда Elliott Management, который может помочь заинтересованной стороне в финансировании покупки «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Помню, когда Глейзеры приходиди, шли разговоры, что они покупают клуб для зарабатывания и развитие самого клуба им не интересно. Всё годы их правления всё это и подтверждает. Если отложили на лето, то качественного усиления состава ждать не приходится.
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avcgloronalduMU
болельщики будут в ярости, будут протесты
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Илнур Кара
Ответ Кактус Каким
Хозяева маню подняли клуб ,а манкоглоры почему-то недовольны ими
В чем они подняли? Инфраструктура как была старой так и есть . Или ты про третье место в таблице?
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fellx
Ответ Илнур Кара
А Тен Хаг уже плохим тренером стал ?
Стал? Когда он успел стать хорошим? Из за формы Решфорда и Каземиро? Хех.
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Kiryl Olshewski
Glazers OUT!
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Илнур Кара
Ответ fellx
Эти хозяева привели 7 Хага и поддерживают во по всем направлениям. Какому нибудь тренеру после Ферги давали такие возможности? Нет. Так что пусть молится, что бы Глейзеры остались. Другие найдут хорошего тренера
А Тен Хаг уже плохим тренером стал ?
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Natan Pilkin
Летом долги выплатят сами себя, база починит сама себя, команда выиграет АПЛ и ЛЧ, а также бесплатно перейдут молодые Мбаппе, Беллингем и Гави - цена клуба сразу вырастет

Думаю, рассуждение приблизительно такое
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Мукунку хороший
Жадюги)
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Кактус Каким
Хозяева маню подняли клуб ,а манкоглоры почему-то недовольны ими
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vzi
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
По деньгам они все равно в топ-3 стабильно. А продают их как коммерческую компанию, а не как спорт клуб.
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fellx
Ответ Isa Babaev
С такими хозяевами МЮ ничего не светит, жаль ЭТХ
Эти хозяева привели 7 Хага и поддерживают во по всем направлениям. Какому нибудь тренеру после Ферги давали такие возможности? Нет. Так что пусть молится, что бы Глейзеры остались. Другие найдут хорошего тренера
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Isa Babaev
С такими хозяевами МЮ ничего не светит, жаль ЭТХ
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Wayne Gretzky 99
По оценке Форбс МЮ стоят 4,5 млрд вроде. Так что 5 млрд вполне.
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Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
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falkao2013
Жадные американцы.
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rigobersong
Правильно, все понимают, что меньше чем за 7 наш МЮ продавать нельзя:))
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Streetbor
пфф, а все думали они продают. Глейзеры это клещ на теле МЮ..
+22
-2
+20
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NIRVANA
А это может сказаться на трансферах. Паразиты
+14
-2
+12
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Утя Ваткин
Как бы потом покупатели не разбежались.
+1
-1
0
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