Глейзеры отложили продажу «МЮ» до лета. Они хотят не менее 5 млрд фунтов, предложения их не устраивают
Семья Глейзеров отложила продажу «Манчестер Юнайтед» до лета.
Изначально закрыть сделку о продаже клуба планировали в первом квартале 2023 года или к концу апреля. Теперь более реалистичным сроком считает июнь – при условии получения приемлемого предложения.
Глейзеры хотят получить не менее 5 миллиардов фунтов, а предложения шейха Джасима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа в настоящее время не соответствуют этой оценке.
Кроме того, есть интерес со стороны американского хедж-фонда Elliott Management, который может помочь заинтересованной стороне в финансировании покупки «Манчестер Юнайтед».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Думаю, рассуждение приблизительно такое