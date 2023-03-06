Сотрудников «МЮ» заверили, что вопрос о продаже решится до конца сезона. У Глейзеров в приоритете предложения о полном выкупе клуба
Ситуация с собственниками «Манчестер Юнайтед» прояснится до конца текущего сезона.
По данным ESPN, сотрудников заверили, что ясность в вопросе продажи клуба наступит до лета. Это рассматривается как сигнал о том, что семья Глейзеров, владеющая «Юнайтед», готова пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала 6 млрд фунтов. В общих чертах соглашение с покупателями может быть достигнуто к концу апреля.
Банк The Raine Group, выступающий в качестве посредника, дал претендентам понять, что Глейзеры отдают приоритет предложениям о полном выкупе «МЮ». Как минимум два американских фонда изъявили желание приобрести миноритарный пакет акций.
Утверждается, что из членов семьи, владеющей «Манчестером», больше всех сомневаются в необходимости продажи Джоэл и Аврам.
Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?
Анчелотти подойдёт, хз почему ему мариновали в Эвертона
в свое время Ливер выкинул Кариеса за 2 ляпа в финале ЛЧ.
хороший прецедент и для давида.
Но там нужно с дивана его поднять, оплатить и заставить учится ещё…
Ваши предложения? ( Зидана не называйте)