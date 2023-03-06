Сотрудников «МЮ» заверили, что вопрос о продаже решится до конца сезона. У Глейзеров в приоритете предложения о полном выкупе клуба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры ESPN Джоэл Глейзер Футбол

Ситуация с собственниками «Манчестер Юнайтед» прояснится до конца текущего сезона.

По данным ESPN, сотрудников заверили, что ясность в вопросе продажи клуба наступит до лета. Это рассматривается как сигнал о том, что семья Глейзеров, владеющая «Юнайтед», готова пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала 6 млрд фунтов. В общих чертах соглашение с покупателями может быть достигнуто к концу апреля.

Банк The Raine Group, выступающий в качестве посредника, дал претендентам понять, что Глейзеры отдают приоритет предложениям о полном выкупе «МЮ». Как минимум два американских фонда изъявили желание приобрести миноритарный пакет акций.

Утверждается, что из членов семьи, владеющей «Манчестером», больше всех сомневаются в необходимости продажи Джоэл и Аврам.

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

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21 комментарий

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Val Smith
Ответ Любезный Коссутий
и любой новый владелец первым делом должен выкинуть ДДХ из клуба. вратарю, допускающему такие провалы, не место не только на поле, но и в заявке. в свое время Ливер выкинул Кариеса за 2 ляпа в финале ЛЧ. хороший прецедент и для давида.
С Кариусом Реал забил 3. В прошлой встрече 5 накидали.
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therealgreenman
Ответ alisa dvoikina
это же фан Роналду, ему какая разница
Да ну дайте по любопытничать а😂, раз человек пишет такую ерезь после одного такого матча
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Valery Fan
ааа,мю просто ценник понял вчера,вот оно как
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alisa dvoikina
Ответ therealgreenman
Вопрос, а на кого бы вы сменили его на сегодняшний день? Просто любопытно… Ваши предложения? ( Зидана не называйте)
это же фан Роналду, ему какая разница
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Dm Kznts
Ответ avcgloronalduMU
Зидан сам не хочет Анчелотти подойдёт, хз почему ему мариновали в Эвертона
и с чего это Анчеле с Реала уходить?
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
я надеюсь. ибо надо быть полным дебилом, чтобы заплатить 6 ярдов после вчерашнего. думаю, Глейзеры понимают, что таких дебилов нет.
результат отдельного матча (любой) абсолютно не повлияет на продажу
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avcgloronalduMU
Ответ therealgreenman
Вопрос, а на кого бы вы сменили его на сегодняшний день? Просто любопытно… Ваши предложения? ( Зидана не называйте)
Зидан сам не хочет
Анчелотти подойдёт, хз почему ему мариновали в Эвертона
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Влад161
Ответ Юрий Богданов
Мостовой свободен
Что это за человек, как тренер или игрок?! Что выиграл за свою карьеру, кого тренировал ?!🤔
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Алан Кайтуков
Пусть тогда и Бетису проиграют чтобы за 3 продали.. Лишь бы продали уже как нибудь
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Любезный Коссутий
Ответ Romanian_Daddy
Твоя финансовая аналитика поможет Глейзерам, конечно
я надеюсь. ибо надо быть полным дебилом, чтобы заплатить 6 ярдов после вчерашнего. думаю, Глейзеры понимают, что таких дебилов нет.
+2
-3
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Любезный Коссутий
и любой новый владелец первым делом должен выкинуть ДДХ из клуба. вратарю, допускающему такие провалы, не место не только на поле, но и в заявке.
в свое время Ливер выкинул Кариеса за 2 ляпа в финале ЛЧ.
хороший прецедент и для давида.
+2
-4
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Romanian_Daddy
Ответ Любезный Коссутий
Глейзеры хотели 5, а после победы в КЛ - уже 6. но вчера Ливер существенно сбил цену. самое время вернуться к 5, и продать за 4.5.
Твоя финансовая аналитика поможет Глейзерам, конечно
+2
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llolishe
7 претендентов на клуб из 7 разных стран посмотрев вчера матч из 7 разных мест подумали:A стоит ли выкладывать 7значную сумму за отсемеренных
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Любезный Коссутий
Глейзеры хотели 5, а после победы в КЛ - уже 6. но вчера Ливер существенно сбил цену. самое время вернуться к 5, и продать за 4.5.
+11
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therealgreenman
Ответ Юрий Богданов
Мостовой свободен
😂😂+
Но там нужно с дивана его поднять, оплатить и заставить учится ещё…
+1
-2
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Юрий Богданов
Ответ therealgreenman
Вопрос, а на кого бы вы сменили его на сегодняшний день? Просто любопытно… Ваши предложения? ( Зидана не называйте)
Мостовой свободен
+2
-3
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therealgreenman
Ответ avcgloronalduMU
главное, чтобы новые владельцы начали со смены тренера и не давали Тен хагу деньги на закупку его друзей и соотечественников
Вопрос, а на кого бы вы сменили его на сегодняшний день? Просто любопытно…
Ваши предложения? ( Зидана не называйте)
+1
-2
-1
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avcgloronalduMU
главное, чтобы новые владельцы начали со смены тренера и не давали Тен хагу деньги на закупку его друзей и соотечественников
+1
-5
-4
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Геннадий Тимченко
ещё три раза по 7:0 и можно активировать любое из ранее полученных предложений👏
0
-2
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человек-муравей человек-физрук
вчера МЮ подешевел в 7 раз
+1
-4
-3
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Серебристый
цену вчера сбили нормально
+21
-1
+20
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