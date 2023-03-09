Катарцы не собираются переплачивать за «МЮ». Они предлагают 4,5 млрд фунтов, Глейзеры хотят 6 млрд

Катарские инвесторы не станут покупать « », если цена их не устроит.

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани готов купить английский клуб за справедливую цену, но он не собирается переплачивать. Кроме того, на прошлой неделе его отец шейх Хамад усомнился в возможности покупки «МЮ», заявив, что ему «не нравятся эти инвестиции».

Ориентировочное предложение шейха Джасима о покупке клуба оценивается в 4,5 млрд фунтов. Семья Глейзеров считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит не менее 6 млрд.

Отмечается, что шейх Джасим придерживается той же инвестиционной философии, что и его отец. Он руководил инвестиционной компанией папы, их характеризуют как «умных, проницательных и осторожных инвесторов».

В прошлом шейху Джасиму предлагали другие клубы, но он был заинтересован только в покупке «Манчестер Юнайтед». При этом он хочет 100 процентов акций, статус миноритарного акционера его не интересует.