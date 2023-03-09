Катарцы не собираются переплачивать за «МЮ». Они предлагают 4,5 млрд фунтов, Глейзеры хотят 6 млрд

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Катарские инвесторы не станут покупать «Манчестер Юнайтед», если цена их не устроит.

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани готов купить английский клуб за справедливую цену, но он не собирается переплачивать. Кроме того, на прошлой неделе его отец шейх Хамад усомнился в возможности покупки «МЮ», заявив, что ему «не нравятся эти инвестиции».

Ориентировочное предложение шейха Джасима о покупке клуба оценивается в 4,5 млрд фунтов. Семья Глейзеров считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит не менее 6 млрд.

Отмечается, что шейх Джасим придерживается той же инвестиционной философии, что и его отец. Он руководил инвестиционной компанией папы, их характеризуют как «умных, проницательных и осторожных инвесторов».

В прошлом шейху Джасиму предлагали другие клубы, но он был заинтересован только в покупке «Манчестер Юнайтед». При этом он хочет 100 процентов акций, статус миноритарного акционера его не интересует.

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16 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ red hikkikomori
Это какие-то неправильные катарцы - на удивление грамотные))) Там батя этого катарца сказал что они не будут переплачивать, иначе если здесь переплатят, то в остальных сферах их бизнеса придется тоже переплачивать.
Арабы умеют торговаться
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sprmn
Это что дань какая-то нафиг им этот клуб, еще не говорю о том что интерес вообще к футболу падает.
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Чёрный тюльпан
Ответ Владимир Владимирович
Раз уж МЮ продаётся, то пусть лучше Катарцы его покупают. Они эффективнее
Оно и видно, как они "эффективно" работают в ПСЖ, сливая в парижский унитаз деньги с результатом на внутренней арене, так и то и не каждый сезон, хотя с их затратами и составом конкуренции в принципе не должно быть внутри Франции.
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Этот Райола хочет денег
Оно и понятно. ЧМ прошел. Какой смысл переплачивать за бледную тень некогда великого клуба со сломанным холодильником в придачу, куда еще необходимы огромные вложения без всяких гарантий. Это как покупать квартиру в старом аварийном доме, где когда то жила элита по цене квартиры в новостройке бизнес-класса
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Yuri Ten
Конечно шейхи не будут платить 6 млрд за клуб ЛЕ
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поколение пепси
хахаха ливерпуль сбил цену, вот же не вовремя 7-0
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red hikkikomori
Это какие-то неправильные катарцы - на удивление грамотные)))
Там батя этого катарца сказал что они не будут переплачивать, иначе если здесь переплатят, то в остальных сферах их бизнеса придется тоже переплачивать.
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DolJun
если не хотят переплачивать - пусть барсу купят, лапорта ее за пачку орешков сторгует
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Temp LC
Ответ evil
4,5 млрд и холодильник розенлев. Финский, хороший.
И один верблюд в падарок
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Direct free kick
20 долларов цена мюмю
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Евгений Громов 22
Так вот оказывается в чем причина поражения Ливерпулю , цена после 7:0 должна упасть)
0
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evil
4,5 млрд и холодильник розенлев. Финский, хороший.
0
-1
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mr.snooker
После 0-7 любой бы усомнился в инвестициях😅 МЮ как Спартачок: у всех в сердце и умеет удивлять 🦌
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avcgloronalduMU
сейчас болелы сделают свое дело - митинги, протесты
никто не даст больше, особенно после 0-7, там работы, вливаний много надо
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Владимир Владимирович
Раз уж МЮ продаётся, то пусть лучше Катарцы его покупают. Они эффективнее
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vombat15
щас по карманам поскребу-в долю к катарцам войду
+5
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