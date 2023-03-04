Катарские инвесторы и Рэтклифф перешли на 2-й из 3 этапов переговоров о покупке «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Сборная Катара по футболу Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф и катарские инвесторы прошли 1-й этап процедуры покупки «МЮ».

Как сообщает The Telegraph, семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», дала «зеленый свет» предложениям британского миллиардера и консорциуму под руководством Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани.

Компания Raine Group, посредник в осуществлении сделки, сообщила претендентам о том, что они перешли на вторую стадию из трех.

При этом потенциальные покупатели до сих пор не получили подробной финансовой информации об активах, несмотря на то, что направили предварительные предложения свыше двух недель назад.

Утверждается, что в целом переговоры будут проходить в условиях строжайшей секретности, в отличие от ситуации с «Челси».

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

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7 комментариев

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ranelgee
Ответ Аркадий Аркадич
Ну тут надо полагать стандартная схема: сначала все делает первое предложение, потом получают финансовые документы и изучают внутреннюю кухню, делают окончательное предложение и тот, у кого оно выше, переходит на третий этап утверждения структуры сделки и подписания документов.
У Рэтклифа может просто не хватить денег, чтобы сделать лучшее предложение :|
Надеюсь, у него есть козырь в рукаве
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Аркадий Аркадич
Ответ red hikkikomori
Скорее бы уже продали, интересно что включал в себя первый этап, что включает второй, и что будет включать третий?
Ну тут надо полагать стандартная схема: сначала все делает первое предложение, потом получают финансовые документы и изучают внутреннюю кухню, делают окончательное предложение и тот, у кого оно выше, переходит на третий этап утверждения структуры сделки и подписания документов.
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vas1105
Так вроде 5.Отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие
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Аркадий Аркадич
После 3ьего этапа будет финальный босс "Еврей", у которого нужно купить подешевле то, что он хочет продать подороже.
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Perhat87
Катарцам удачи
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red hikkikomori
Скорее бы уже продали, интересно что включал в себя первый этап, что включает второй, и что будет включать третий?
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Пакаев
За Катарцев !!!
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