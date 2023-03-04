Катарские инвесторы и Рэтклифф перешли на 2-й из 3 этапов переговоров о покупке «МЮ»

Джим Рэтклифф и катарские инвесторы прошли 1-й этап процедуры покупки «МЮ».

Как сообщает The Telegraph, семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», дала «зеленый свет» предложениям британского миллиардера и консорциуму под руководством Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани.

Компания Raine Group, посредник в осуществлении сделки, сообщила претендентам о том, что они перешли на вторую стадию из трех.

При этом потенциальные покупатели до сих пор не получили подробной финансовой информации об активах, несмотря на то, что направили предварительные предложения свыше двух недель назад.

Утверждается, что в целом переговоры будут проходить в условиях строжайшей секретности, в отличие от ситуации с «Челси».

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

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