«МЮ» проведет встречи с потенциальными покупателями в течение двух недель

« » проведет встречи с потенциальными покупателями в течение двух недель.

Переговоры пройдут в Лондоне или Манчестере, интересы клуба будет представлять банк Raine Group, ранее сопровождавший продажу «Челси».

На приобретение «МЮ» претендуют катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 млрд евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Также заявку может подать американский инвестиционный фонд Elliott Group, бывший владелец «Милана».

Сообщалось, что владеющая «МЮ» семья Глейзеров хочет получить около 6 млрд фунтов.

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