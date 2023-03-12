Некоторые игроки «ПСЖ» не уважают Гальтье. Они прозвали тренера «физруком» (Ромен Молина)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны Кристофом Гальтье и называют его «физруком».

Как рассказал журналист Ромен Молина в видео на своем ютуб-канале, некоторые футболисты «ПСЖ» не уважают Гальтье и между собой называют его «физруком».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не уволит Гальтье из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Тренер может потерять работу, только если команда не выиграет Лигу 1.

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51 комментарий

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Пинающий Достоинства
Ле Эмери
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Partizanski
Ответ Барсик Юрана
ле бигмак
четвертьфунтовый
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Kushaevtm
Так вот кто пишет комменты на спортсе, я то думал это казахи или диванные тренера пепа физруком называют, а тут оказывается игроки псж замешаны
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Chervonec
Ответ Budabuda
Trenеrisque
Paris Sent Gazmyas
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Мансур Машарипов
"Castrato" "Impotento" "Pederasto" кричали они что в переводе "Уходи! Мы тебя не уважаем!!!"
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Иван Поречный
С учётом того, что в запасе у них сидят 16 летние пацаны, то вполне вероятно, что он их называет школьниками
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Влад Яшнов
Интересно почему
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Nogoi89
Ответ Groondler
"le prof de sport" в оригинале по идее "профессор спорта". Это ж даже почетно)
Ну, тогда, в нашей лиге сплошь процессоры)
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спортикетт
почеттино чемпионство умудрился проиграть с псж. это хуже чем галатье
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Slavick Nemkovsky
Один чувак из Барселоны взялся за старое )
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Алексей Полиенков
Мне кажется игрокам псж с себя спрашивать пора начать. При любом тренере играют в лч как говно. И только при Тухеле сверкнули 1 раз, зато самомнение до небес имеют. Руководству давно пора звездунов всех разогнать и набрать нормальную команду.
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Goldstream
Ответ Jurgen Klinsmann
le fizruk
Не знаешь французского.
Le phisrouque.
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сосед царя
Физрук- французское слово? Так и звучит?
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Goldstream
Ответ Манюшный
“Phisruqué” - кричали игроки ПСЖ
Не знаешь французского. Правильно: phisrouque.
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yaki2104
Ответ Budabuda
Trenеrisque
Это по португальски
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БАБАНГИДА
Григоряна в ПСЖ!
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gukmamop
Как уважительно называют тренера ПСЖ? Le Phisruque.
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zrada prada
Все потому-то Падерес усвоил уроки Артема в Зените
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Андрей Меньшиков
И какой у слова "физрук" аналог во французском языке?
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AF007
На фоне Гальтье теперь понимаешь, что Почеттино был очень даже неплох. В первом сезоне хлопнул Барселону, Баварию, во втором побеждал Сити, Реал.

А этот Бенфике 1 место в группе отдал. Выкидывать товарища обратно в Лилль и пробовать нового
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Jesse Boy
phisruchishko
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f_stahel
"le petit dresseur." - сказал бы самый святой человек в мире футбола, мусьё Д.
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ARIGAMI ARIGAMI
Proffeseur le gym
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hq91
В оригинале написано "shkolniy uchitel le fizique qulture"
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Born is the King
"Чё ты уставился физрук? Благодари что хотя бы не 2:8"
+4
-5
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