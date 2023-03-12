Некоторые игроки «ПСЖ» не уважают Гальтье. Они прозвали тренера «физруком» (Ромен Молина)

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны и называют его «физруком».

Как рассказал журналист Ромен Молина в видео на своем ютуб-канале, некоторые футболисты «ПСЖ» не уважают Гальтье и между собой называют его «физруком».

Ранее стало известно, что « » не уволит Гальтье из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Тренер может потерять работу, только если команда не выиграет Лигу 1.

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