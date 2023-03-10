«ПСЖ» не уволит Гальтье из-за вылета из ЛЧ. Он может потерять работу, только если команда не выиграет Лигу 1 (Le Parisien)

«ПСЖ» не уволит из-за вылета из чемпионов.

Как сообщает Paris Fans со ссылкой на Le Parisien, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не планирует принимать поспешных решений после поражений от «Баварии» (0:1, 0:2).

Гальтье может лишиться должности главного тренера, только если парижская команда не выиграет Лигу 1. В таком случае клуб покинет и советник по футбольным вопросам .

После 26 проведенных туров чемпионата Франции « » занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Клуб опережает «Марсель» на 8 баллов.