«ПСЖ» не уволит Гальтье из-за вылета из ЛЧ. Он может потерять работу, только если команда не выиграет Лигу 1 (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

«ПСЖ» не уволит Кристофа Гальтье из-за вылета из Лиги чемпионов.

Как сообщает Paris Fans со ссылкой на Le Parisien, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не планирует принимать поспешных решений после поражений от «Баварии» (0:1, 0:2).

Гальтье может лишиться должности главного тренера, только если парижская команда не выиграет Лигу 1. В таком случае клуб покинет и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш

После 26 проведенных туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Клуб опережает «Марсель» на 8 баллов. 

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35 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ KataDiaz
да пусть остается, псж и не должен брать ЛЧ
Да и арги не должны были брать ЧМ... Но взяли.. Хе..
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KataDiaz
да пусть остается, псж и не должен брать ЛЧ
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KataDiaz
Ответ Игорь Климов
А разве Зидан является опытным и великим тренером?! Не знал.
а разве не с Зиданом реал брал 3 ЛЧ к ряду? или реал с таким составом полюбому должен был брать ЛЧ и без тренера
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Анатолий Magicbrain
тогда надо новый фильм снимать про Галатье - "Миссия потерять работу невыполнима"!)
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Лёха Жданчик
Оставим Гальтье только при условии если Мбапе забьет гол
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Лёха Жданчик
Вот это ценный трофей....такого трофея точно нет в музее ПСЖ)
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zhukas58
На месте ПСЖ надо уже сейчас нового тренера взять, что бы он оценил игроков и определился, с кем ему по пути, а с кем нет
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The Best
Ответ Великий Алонсо
Чтобы выигрывать Лигу 1, с таким составом ПСЖ тренер вообще не нужен.
С каким таким составом?)
Атака классная (и то кроме Неймара никто в обороне не пашет а это важно в современном футболе),центр поля кроме Вератти это же смех просто,защита тоже не лучшая (только Рамос топово играет).А кто выходит на усиление игры вы видели?Какие-то молодые и неопытные игроки когда у той же Баварии выходят Сане,Мане,Гнабри.
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maximilian_15
Ответ Aristokrat_13
Если я правильно помню, то Анчелотти и Почеттино тренировали ПСЖ, но проиграли лигу Монпелье и Лиллю. Так что тренер в любом случае нужен
Монако еще
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Александра Александрова
Ответ Платон Чуйко
От мю вылетели и Тухеля продлили, следующий сезон вышли в финал.
В финал вышли только потому что сетка была из лиги Европы , Боруссия два матча 1/8 , Аталанта 1 матч 1/4 и Лейпциг 1 матч 1/2 , от Баварии , как обычно отскочили , но соглашусь что с Тухелем больше шансов , у него опыта больше ! А будь такая сетка у Псж они бы каждый год в финалах лиги чемпионов играли с любым тренером !
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Рамзан Азимов
Тогда лучше Черчесова приглашать, даже Зареме можно доверить.
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Игорь Климов
Ответ Молодой Френки
ПСЖ может спасти только Зидан. Других кандидатур Я не вижу
А разве Зидан является опытным и великим тренером?! Не знал.
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Александра Александрова
Почеттино кстати для лиги чемпионов больше подходил , он очень грамотный тактик в матчах на вылет , а у Гальте даже опыта лиги чемпионов нету !
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Ahmed 001
Лигу 1 они и без тренера выиграют)
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Carlos
Да уберут его
Просто сейчас много игр ещё впереди
Не стали кипиш наводить 💯
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Платон Чуйко
Ответ Gravdaar Iyaad
Шейхи решили предпринять новую тактику - оставить тренера, дав шанс. Может что изменится к лучшему К тому же еще выбор совсем не велик среди топ тренеров
От мю вылетели и Тухеля продлили, следующий сезон вышли в финал.
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analogia
Ответ Великий Алонсо
Чтобы выигрывать Лигу 1, с таким составом ПСЖ тренер вообще не нужен.
Как похоже на Зенит
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-8
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Aristokrat_13
Ответ Великий Алонсо
Чтобы выигрывать Лигу 1, с таким составом ПСЖ тренер вообще не нужен.
Если я правильно помню, то Анчелотти и Почеттино тренировали ПСЖ, но проиграли лигу Монпелье и Лиллю. Так что тренер в любом случае нужен
+44
-2
+42
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Serge Vendino
Ответ Anton Abaturov
Ну это смотря сктлько предложить и в финансовом и творческом плане
Он же не Криш, чтобы на самый большой контракт кидаться. Уверен, что после ПСЖ и Челси Тухель пойдет в наиболее комфортные условия, где не надо угождать хотелкам владельцев и управленцев
+1
-1
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Elkorazon01
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Лилль забрал золото, но псг увел у них Ренату Сансеша) второй раз на такой риск не пойдет Лилль
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Великий Алонсо
Чтобы выигрывать Лигу 1, с таким составом ПСЖ тренер вообще не нужен.
+16
-13
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Anton Abaturov
Ответ Serge Vendino
Тухель туда второй раз не пойдет
Ну это смотря сктлько предложить и в финансовом и творческом плане
0
-1
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Молодой Френки
ПСЖ может спасти только Зидан. Других кандидатур Я не вижу
0
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Mypta3uh23
Ответ dr. cage
Это называется "Финт АПЛ" Обычно английские команды когда вылетают из ЛЧ, особенно на ранних стадиях, потом серьёзно надувают щщи, и важно всем сообщают, что АПЛ важнее ЛЧ. В случае с Гальтье это одна из вариаций знаменитого финта.. Хотя всем очевидно, возьми Гальтье ЛЧ, но при этом заняв 8-е место в Лиге 1, Аль Хелайфи на радостях подарил бы ему Боро Боро и примерно 50 украинок из своего гарема.. И потом ещё пару лет бы не обращал на 2-3 место в чемпе.
Казалось бы хотел написать пост по теме, но моча в голове опять в сторону Украины потянула
+4
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zhukas58
Ответ dr. cage
Это называется "Финт АПЛ" Обычно английские команды когда вылетают из ЛЧ, особенно на ранних стадиях, потом серьёзно надувают щщи, и важно всем сообщают, что АПЛ важнее ЛЧ. В случае с Гальтье это одна из вариаций знаменитого финта.. Хотя всем очевидно, возьми Гальтье ЛЧ, но при этом заняв 8-е место в Лиге 1, Аль Хелайфи на радостях подарил бы ему Боро Боро и примерно 50 украинок из своего гарема.. И потом ещё пару лет бы не обращал на 2-3 место в чемпе.
Скорее уж русских наташ
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