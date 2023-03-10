«ПСЖ» не уволит Гальтье из-за вылета из ЛЧ. Он может потерять работу, только если команда не выиграет Лигу 1 (Le Parisien)
«ПСЖ» не уволит Кристофа Гальтье из-за вылета из Лиги чемпионов.
Как сообщает Paris Fans со ссылкой на Le Parisien, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не планирует принимать поспешных решений после поражений от «Баварии» (0:1, 0:2).
Гальтье может лишиться должности главного тренера, только если парижская команда не выиграет Лигу 1. В таком случае клуб покинет и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
После 26 проведенных туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Клуб опережает «Марсель» на 8 баллов.
Атака классная (и то кроме Неймара никто в обороне не пашет а это важно в современном футболе),центр поля кроме Вератти это же смех просто,защита тоже не лучшая (только Рамос топово играет).А кто выходит на усиление игры вы видели?Какие-то молодые и неопытные игроки когда у той же Баварии выходят Сане,Мане,Гнабри.
Просто сейчас много игр ещё впереди
Не стали кипиш наводить 💯