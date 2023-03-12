Гальтье о 2:1 с «Брестом»: «Заслуженная победа «ПСЖ». У нас было 7-8 голевых моментов»

оценил победу «ПСЖ» над « » (2:1) в Лиге 1.

«Могло показаться, что «Бресту» было тяжело, но они забили с первого же голевого момента, тогда как у нас их было 7-8. Считаю нашу победу заслуженной.

Мы здорово провели первые полчаса. Спустя три дня после вылета [из Лиги чемпионов] нам пришлось мобилизовать все силы. Нам очень важно побить рекорд по титулам во Франции – выиграть Лигу 1 в 11-й раз. И мы должны сделать это в том числе для наших болельщиков, которые сегодня отлично нас поддерживали.

Есть определенная усталость, но команда хорошо отреагировала, сейчас каждая победа на счету», – сказал главный тренер « ».

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