Гальтье о 2:1 с «Брестом»: «Заслуженная победа «ПСЖ». У нас было 7-8 голевых моментов»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Брест Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье оценил победу «ПСЖ» над «Брестом» (2:1) в Лиге 1.

«Могло показаться, что «Бресту» было тяжело, но они забили с первого же голевого момента, тогда как у нас их было 7-8. Считаю нашу победу заслуженной.

Мы здорово провели первые полчаса. Спустя три дня после вылета [из Лиги чемпионов] нам пришлось мобилизовать все силы. Нам очень важно побить рекорд по титулам во Франции – выиграть Лигу 1 в 11-й раз. И мы должны сделать это в том числе для наших болельщиков, которые сегодня отлично нас поддерживали.

Есть определенная усталость, но команда хорошо отреагировала, сейчас каждая победа на счету», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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2 комментария

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Рашпель793
Наконецпто скинули груз в виде ненужной никому ЛЧ и можно сосредоточиться на победе в Лиге 1 👍💪
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Good Man
плохой тренер, плохой состав выпускает на матчи
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