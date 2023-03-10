Дюгарри о «ПСЖ»: «Я считал Гальтье лучшим французским тренером год назад. Где же он сейчас?»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Дюгарри Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал Кристофа Гальтье после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Парижская команда прекратила выступление в турнире после поражений от «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2).

«Его послематчевый анализ неуместен.

Хочу послать сообщение Гальтье: «Оставайся, у тебя есть характер, ты не боишься, так что возьми все в свои руки! Ты такой же, как и остальные! Ты выставил себя дураком, но у тебя есть сила, чтобы принять решение».

Я не вижу Гальтье на скамейке и в его разборах. Год назад я считал его лучшим французским тренером. Где этот лучший французский тренер сейчас?

Покажи им! Я знаю, что у тебя есть характер, чтобы сделать это! Как он мог сказать, что для «ПСЖ» это не был матч сезона [против «Баварии»]? Боже мой, невозможно сделать такой анализ!» – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.

Кристоф Дюгарри: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ. В клубе уже 10 лет все работает плохо. Невероятная некомпетентность на самом высоком уровне»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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17 комментариев

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olimbek
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superduper
Я конечно понимаю, что месси мбаппе Неймар супертрио. Но у Баварии на скамейке Сане, Мане и Гнабри с кансело и мог бы быть Павар с Эрнандесом. У Баварии и тренер и состав на другом уровне просто
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Demyan Grachev
здездулькам носки стирает твой Галтье
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Tristan...
Столько разговоров вокруг этого вылета, как будто вылетели от команды ниже классом. Бавария вполне ожидаемо прошла дальше.
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Rafa Mekhraliev
Там же где и был. Просто такие как ты… нас ведь миллионы. Сидим себе, болтаем налево и направо. Это же легко.
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red hikkikomori
так это не Гальтье изменился, а ты переобулся)
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Ubik-city
ПСЖ тренирует.
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Юрий Успенский
Да с таким разбалансированным составом никто бы не справился
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SoCool
Гальтье хорош при выполнении определённых задач. Давать результат с командами, от которых мало чего ждут, это действительно достойно уважения. Но по какому принципу его назначали в ПСЖ, лично я не понимаю. Тут наоборот, команда, от которой ждут больших свершений, так ещё и со звёздами в составе. Да и трансферную политику самого клуба понять сложно. У вас в составе такие глыбы, а для ротации или замены выходит молодняк.
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хавбек+
ну Галтье парковщик причем не топовый а-ля Жозе наивно было ожидать чуда, им бы скорее подошел тренер Бенфики
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Мухаммад Юсупов
Ответ Ovi174
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Тухель конечно зверь, пришёл в середине сезона в Челси и сразу ЛЧ
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j30
просто тренировать ниццу лилль амьен и тренировать псж с его составом это разные профессии
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Тиджани Бабангида
У Галатье в ПСЖ не получилось. Это уже свершившийся факт. А когда он уйдет сам или его освободят от должности не столь уж и важно
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Александр Зубков
Дюгарри не ори.
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Sevuska
Лучший французский тренер.
Где он сейчас!?
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Пенс
Помню в начале сезона сектики лёни писали, что вот наконец-то пришёл топ-тренер и теперь пойдут победы :) А на деле очередной заложник пешехода в старте.
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Ovi174
Комментарий удален пользователем
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cektor
Верните Тухеля .)))
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