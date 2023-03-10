Дюгарри о «ПСЖ»: «Я считал Гальтье лучшим французским тренером год назад. Где же он сейчас?»

Кристоф Дюгарри раскритиковал после вылета «ПСЖ» из .

Парижская команда прекратила выступление в турнире после поражений от «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2).

«Его послематчевый анализ неуместен.

Хочу послать сообщение Гальтье: «Оставайся, у тебя есть характер, ты не боишься, так что возьми все в свои руки! Ты такой же, как и остальные! Ты выставил себя дураком, но у тебя есть сила, чтобы принять решение».

Я не вижу Гальтье на скамейке и в его разборах. Год назад я считал его лучшим французским тренером. Где этот лучший французский тренер сейчас?

Покажи им! Я знаю, что у тебя есть характер, чтобы сделать это! Как он мог сказать, что для «ПСЖ» это не был матч сезона [против «Баварии»]? Боже мой, невозможно сделать такой анализ!» – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.

Кристоф Дюгарри: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ. В клубе уже 10 лет все работает плохо. Невероятная некомпетентность на самом высоком уровне»

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