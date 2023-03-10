Дюгарри о «ПСЖ»: «Я считал Гальтье лучшим французским тренером год назад. Где же он сейчас?»
Кристоф Дюгарри раскритиковал Кристофа Гальтье после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
Парижская команда прекратила выступление в турнире после поражений от «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2).
«Его послематчевый анализ неуместен.
Хочу послать сообщение Гальтье: «Оставайся, у тебя есть характер, ты не боишься, так что возьми все в свои руки! Ты такой же, как и остальные! Ты выставил себя дураком, но у тебя есть сила, чтобы принять решение».
Я не вижу Гальтье на скамейке и в его разборах. Год назад я считал его лучшим французским тренером. Где этот лучший французский тренер сейчас?
Покажи им! Я знаю, что у тебя есть характер, чтобы сделать это! Как он мог сказать, что для «ПСЖ» это не был матч сезона [против «Баварии»]? Боже мой, невозможно сделать такой анализ!» – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.
Кристоф Дюгарри: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ. В клубе уже 10 лет все работает плохо. Невероятная некомпетентность на самом высоком уровне»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
- Можете продемонстрировать свое умение создавать заголовков?
- «Я считал Гальтье лучшим французским тренером год назад. Где же он сейчас?"
- Вы приняты!
Где он сейчас!?