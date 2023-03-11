Мбаппе останется в центре проекта «ПСЖ» в следующем сезоне. Уверенности в продлении Месси нет, Неймар хочет остаться, но клуб не против его продать
Килиан Мбаппе останется ключевым игроком «ПСЖ» в следующем сезоне.
По информации Le Parisien, 24-летний форвард останется центральной фигурой парижского клуба в следующем сезоне.
Что касается остальных игроков, то будущее Марко Верратти, Маркиньоса, Нуну Мендеша, Джанлуиджи Доннаруммы и Ашрафа Хакими в команде практически не подвергается сомнению. Также ожидается, что в команде останется Данилу Перейра.
Игроки, которые присоединились к «ПСЖ» в этом сезоне, – Фабиан Руис, Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиеле, Юго Экитик – также, скорее всего, продолжат выступать за парижан. Кроме того, к команде присоединится Милан Шкриньяр.
Уверенности насчет продления контракта с Лионелем Месси все еще нет, хотя «ПСЖ» и хочет продолжить сотрудничество с аргентинцем. Решение о будущем Серхио Рамоса в клубе будет принято в конце сезона. Кристоф Гальтье доволен игрой испанского защитника.
Что касается Неймара, то бразильский форвард хочет остаться в клубе, но парижане не против его ухода.
Также «ПСЖ» надеется на уход многих футболистов. Среди них Мауро Икарди, Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Джорджиньо Вейналдум, Хуан Бернат и Карлос Солер.
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В полузащите регулярно в старте играли Верратти и Гуйе, а на третье место несколько человек претендовали и играли по очереди - как раз Вейналдум, Паредес, Эррера.
В итоге у Вейналдума 31 матч в Лиге 1 (в среднем 53 минуты), пусть и с заменами, а у Паредеса - 15 (56 минут). У Эрреры 19 (57 минут).
Как видишь, не стоит верить всему, что на заборах пишут. Никто Вейналдума не гнобил и ни под какие группировки не прогибался. У него были все возможности доказать свой класс.
не тупи так больше
Смешно, что кто-то в этом сомневался. Говорил и говорю - он сделал свой выбор. Будет выглядеть странно и глупо, если теперь начнёт метаться.