Мбаппе останется в центре проекта «ПСЖ» в следующем сезоне. Уверенности в продлении Месси нет, Неймар хочет остаться, но клуб не против его продать

останется ключевым игроком «ПСЖ» в следующем сезоне.

По информации Le Parisien, 24-летний форвард останется центральной фигурой парижского клуба в следующем сезоне.

Что касается остальных игроков, то будущее , , , и Ашрафа Хакими в команде практически не подвергается сомнению. Также ожидается, что в команде останется Данилу Перейра.

Игроки, которые присоединились к «ПСЖ» в этом сезоне, – Фабиан Руис, Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиеле, Юго Экитик – также, скорее всего, продолжат выступать за парижан. Кроме того, к команде присоединится Милан Шкриньяр.

Уверенности насчет продления контракта с Лионелем Месси все еще нет, хотя «ПСЖ» и хочет продолжить сотрудничество с аргентинцем. Решение о будущем Серхио Рамоса в клубе будет принято в конце сезона. Кристоф Гальтье доволен игрой испанского защитника.

Что касается Неймара, то бразильский форвард хочет остаться в клубе, но парижане не против его ухода.

Также «ПСЖ» надеется на уход многих футболистов. Среди них Мауро Икарди, Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Джорджиньо Вейналдум, Хуан Бернат и Карлос Солер.

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