Мбаппе останется в центре проекта «ПСЖ» в следующем сезоне. Уверенности в продлении Месси нет, Неймар хочет остаться, но клуб не против его продать

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Мауро Икарди Джорджиньо Вейналдум Кристоф Гальтье Данилу Перейра Левен Курзава Юлиан Дракслер Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Милан Шкриньяр Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Фабиан Руис Норди Мукиеле Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Нуну Мендеш Юго Экитик Футбол

Килиан Мбаппе останется ключевым игроком «ПСЖ» в следующем сезоне. 

По информации Le Parisien, 24-летний форвард останется центральной фигурой парижского клуба в следующем сезоне. 

Что касается остальных игроков, то будущее Марко Верратти, Маркиньоса, Нуну Мендеша, Джанлуиджи Доннаруммы и Ашрафа Хакими в команде практически не подвергается сомнению. Также ожидается, что в команде останется Данилу Перейра.

Игроки, которые присоединились к «ПСЖ» в этом сезоне, – Фабиан Руис, Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиеле, Юго Экитик – также, скорее всего, продолжат выступать за парижан. Кроме того, к команде присоединится Милан Шкриньяр. 

Уверенности насчет продления контракта с Лионелем Месси все еще нет, хотя «ПСЖ» и хочет продолжить сотрудничество с аргентинцем. Решение о будущем Серхио Рамоса в клубе будет принято в конце сезона. Кристоф Гальтье доволен игрой испанского защитника. 

Что касается Неймара, то бразильский форвард хочет остаться в клубе, но парижане не против его ухода. 

Также «ПСЖ» надеется на уход многих футболистов. Среди них Мауро Икарди, Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Джорджиньо Вейналдум, Хуан Бернат и Карлос Солер.

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36 комментариев

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v.belorussky
Ответ Yavich
У Месси уже прям много лет в клубах одни физруки попадаются. Что ж так не везёт то
Лол, ну а по твоему, Вальверде, Сетьен, Куман и Гальте - это топы?)
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хавбек+
Ответ Vinnipukh Vinni
Это же утка. У него и Паредес не особо много играл без всякого Вейналдума. В полузащите регулярно в старте играли Верратти и Гуйе, а на третье место несколько человек претендовали и играли по очереди - как раз Вейналдум, Паредес, Эррера. В итоге у Вейналдума 31 матч в Лиге 1 (в среднем 53 минуты), пусть и с заменами, а у Паредеса - 15 (56 минут). У Эрреры 19 (57 минут). Как видишь, не стоит верить всему, что на заборах пишут. Никто Вейналдума не гнобил и ни под какие группировки не прогибался. У него были все возможности доказать свой класс.
лекип серьезное издание, непроверенными вбросами не занимаются
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Stalker1785
Хуан Бернат чем плох?Стабильный игрок ротации который приносит пользу и не понятно почему саншеш и фабиан точно останутся а солера хотят продать?
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Роман
Если послушать достоверный источник - Фабрицио Романо, то у gnoma нет предложений, кроме ПСЖ.
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Vinnipukh Vinni
Ответ хавбек+
вина физрука тоже есть, не поставил на место своих бездарей https://www.sports.ru/tribuna/blogs/inenglishplease/2980338.html
Это же утка. У него и Паредес не особо много играл без всякого Вейналдума.
В полузащите регулярно в старте играли Верратти и Гуйе, а на третье место несколько человек претендовали и играли по очереди - как раз Вейналдум, Паредес, Эррера.
В итоге у Вейналдума 31 матч в Лиге 1 (в среднем 53 минуты), пусть и с заменами, а у Паредеса - 15 (56 минут). У Эрреры 19 (57 минут).
Как видишь, не стоит верить всему, что на заборах пишут. Никто Вейналдума не гнобил и ни под какие группировки не прогибался. У него были все возможности доказать свой класс.
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Меган Лайф
Ответ VERBLYUD
Лучший игрок топ-5 лиг и чм не дает клубу нормально поиграть?)
Сколько лч за 7 лет(уже за 8) взял?)
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Power Lifting
Ответ Титал Телоян
Давай в торпедо, говорят там посещаемость 207 тысяч было сегодня
ты о Неймаре или Икарди?
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janitor
Ответ VERBLYUD
Лучший игрок топ-5 лиг и чм не дает клубу нормально поиграть?)
А есть ли у этого лучшего из лучших кубок франции?
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Yavich
Ответ VERBLYUD
Лучший игрок топ-5 лиг и чм не дает клубу нормально поиграть?)
Да, не дает. На ЧМ он отыграл хорошо, но какое это имеет значение для ПСЖ? За клуб он так не играет, то что он забивает Дижонам это никому не нужно, Лигу 1 они и так обычно берут. А что он делал в играх с Реалом и Баварией - это мы видим, и больше видеть я думаю не хотим.
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хавбек+
Ответ Vinnipukh Vinni
Почеттино сам его попросил подписать, как он мог его травить? Просто подписали деревяшку и внезапно обнаружили, что это действительно деревяшка, которая была полезна только у Клоппа.
вина физрука тоже есть, не поставил на место своих бездарей https://www.sports.ru/tribuna/blogs/inenglishplease/2980338.html
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Yavich
Ответ v.belorussky
Не надо списывать неумение тренера поставить игру с Месси на якобы плохую игру самого Лионеля.
У Месси уже прям много лет в клубах одни физруки попадаются. Что ж так не везёт то
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hedgehog111
Ответ v.belorussky
Мбаппе останется в центре проекта «ПСЖ» в следующем сезоне. Смешно, что кто-то в этом сомневался. Говорил и говорю - он сделал свой выбор. Будет выглядеть странно и глупо, если теперь начнёт метаться.
Да не будет он уходить, по крайней мере доиграет контракт! Тем более извиняться публично перед старым маразматиком Пересом он точно не станет!!!
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hedgehog111
Ответ Лигр
Всех собак повесили на Месси и Неймара. Тоже самое было в Барсе. Что-то без них они не стали финалистами ЛЧ.
да и с ними в последние 3-5 лет отлетали в 1/8-1/4 🤣
не тупи так больше
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hedgehog111
Ответ Syndycate
Ну с Месси точно не будут продлевать, думаю боссы ПСЖ уже поняли, что с Месси дальше 1/8 ЛЧ не пройти, даже кубок Франции начали сливать
🤣👍👍
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Vinnipukh Vinni
Ответ хавбек+
а ведь Вейналдум мог бы пригодится в этом сезоне, зря пошли на поводу аргентинских днарей и физрука поркентия которые затравили его в прошлом сезоне
Почеттино сам его попросил подписать, как он мог его травить? Просто подписали деревяшку и внезапно обнаружили, что это действительно деревяшка, которая была полезна только у Клоппа.
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VERBLYUD
Ответ Yavich
Месси, ну будь человеком, не продлевай контракт. Дай нормально поиграть клубу...
Лучший игрок топ-5 лиг и чм не дает клубу нормально поиграть?)
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v.belorussky
Ответ Yavich
Месси, ну будь человеком, не продлевай контракт. Дай нормально поиграть клубу...
Не надо списывать неумение тренера поставить игру с Месси на якобы плохую игру самого Лионеля.
+3
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хавбек+
а ведь Вейналдум мог бы пригодится в этом сезоне, зря пошли на поводу аргентинских днарей и физрука поркентия которые затравили его в прошлом сезоне
0
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v.belorussky
Мбаппе останется в центре проекта «ПСЖ» в следующем сезоне.

Смешно, что кто-то в этом сомневался. Говорил и говорю - он сделал свой выбор. Будет выглядеть странно и глупо, если теперь начнёт метаться.
0
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Лигр
Всех собак повесили на Месси и Неймара. Тоже самое было в Барсе. Что-то без них они не стали финалистами ЛЧ.
+13
-3
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Андрей Хенто
Важнее всего сохранить Рамоса, вот, кто настоящий боец.
0
-3
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meredow06
Мбаппе надо скорее уходить из ПСЖ,великая карьера там ему не светит,надо ему в АПЛ переходить,будет дуель бомбардиров аля Месси-Роналду:)
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+6
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Экспертное мнение
Ответ Syndycate
Ну с Месси точно не будут продлевать, думаю боссы ПСЖ уже поняли, что с Месси дальше 1/8 ЛЧ не пройти, даже кубок Франции начали сливать
Мбаппешке удобно иметь в команде Месси, во-первых - халявные голевые передачи, игра на статку. Во-вторых - если Месси уйдет, в вылетах ПСЖ будут винить самого Мбаппешку, а это черепашке не нужно, нужен щит в виде Лео. Так что черепашка единственный заинтересованный в том, чтобы Месси остался. Даже ты исчезнешь с веток ПСЖ, если Месси уйдет, ведь Мбаппе в общем-то никому неинтересен, всем было по барабану когда он сливал чемп Лиллю.
+30
-6
+24
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rigobersong
пять минут назад писали, что он поехал перед Пересом извиняться:)🤣🤣🤣🤣🤣
+4
-3
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Ротор-Волгоград
Убрать топоых игроков, оставить Мбаппе и сделать его самоё ключевой фигурой клуба. Угождать всем капризам, бегать вокруг него. И это даст победу в ЛЧ... Кто-то ещё из топов останется? Или надежда только на Мбаппе?
+7
-1
+6
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