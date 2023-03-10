Гальтье о Мбаппе и проекте «ПСЖ»: «Мне не нужно его убеждать. Килиан полон решимости добиться успеха и вывести клуб на как можно более высокий уровень»
Кристоф Гальтье ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
– Мы видели, что Мбаппе был очень расстроен после матча [с «Баварией»]. Как убедить его, что проект «Парижа» – правильный?
– Мне не нужно его убеждать. Он высказался, но если бы вы спросили любого другого игрока, тот бы тоже выразил свое разочарование.
Килиан – игрок «ПСЖ», он полон решимости добиться успеха, хорошо выступать и вывести клуб на как можно более высокий уровень, – сказал главный тренер «ПСЖ».
Во вторых зайди в статистику матча и посмотри кто и сколько создал ключевых моментов. Иначе это сделаю я и как кота наставшего в ботинок макну головой!
Нагельсман открыто сказал - закроем Месси выиграем игру. Галатье этого не услышал!