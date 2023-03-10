Гальтье о Мбаппе и проекте «ПСЖ»: «Мне не нужно его убеждать. Килиан полон решимости добиться успеха и вывести клуб на как можно более высокий уровень»

ответил на вопрос о будущем в « ».

– Мы видели, что Мбаппе был очень расстроен после матча [с «Баварией»]. Как убедить его, что проект «Парижа» – правильный?

– Мне не нужно его убеждать. Он высказался, но если бы вы спросили любого другого игрока, тот бы тоже выразил свое разочарование.

Килиан – игрок «ПСЖ», он полон решимости добиться успеха, хорошо выступать и вывести клуб на как можно более высокий уровень, – сказал главный тренер «ПСЖ».