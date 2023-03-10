Гальтье о Мбаппе и проекте «ПСЖ»: «Мне не нужно его убеждать. Килиан полон решимости добиться успеха и вывести клуб на как можно более высокий уровень»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе в  «ПСЖ».

– Мы видели, что Мбаппе был очень расстроен после матча [с «Баварией»]. Как убедить его, что проект «Парижа» – правильный?

– Мне не нужно его убеждать. Он высказался, но если бы вы спросили любого другого игрока, тот бы тоже выразил свое разочарование.

Килиан – игрок «ПСЖ», он полон решимости добиться успеха, хорошо выступать и вывести клуб на как можно более высокий уровень, – сказал главный тренер «ПСЖ». 

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33 комментария

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abrbal
Ответ Тотто
Килиан ничего не добьется без сильной команды с историей. Не так уж и крут ваш Мбаппе. Выдали и получше
Но получше месси то объективно наш мбаппе
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Тотто
Килиан ничего не добьется без сильной команды с историей. Не так уж и крут ваш Мбаппе. Выдали и получше
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Бакинский Кот
Ответ Футбол_это_жизнь
Часто думаешь о чьих то рычагах? И обращайся ко мне на Вы. Исторически так сложилось, что такие как ты должны обращаться к таким как мы на Вы!
Посылать таких как ты на "вы" или сойдёт всё же и на " ты" ?
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Бакинский Кот
... а высокий уровень это 1/4 ЛЧ в следующем сезоне.😄😄😄
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Футбол_это_жизнь
Ответ s_h_a_m_a_n
С Баварией только Рамос хотел что то сделать. Остальные смирились
Хотел сделать и сделал - Рамос великий защитник и как главный в Защите пропустил 4 мяча - 2 из которых ещё отменили. Такое себе достижение. Он бы лучше защищался лучше, а не пытался что-то сделать!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Азиз Ибодуллаев
По твоему тону понятно что ты рычажный) Как дела в ЛЕ?
Часто думаешь о чьих то рычагах? И обращайся ко мне на Вы. Исторически так сложилось, что такие как ты должны обращаться к таким как мы на Вы!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arthas M
Что там Месси двигал? 4 матча в 1/8 и все провальные,нашли тоже мне нового Игуанина
Во первых если что-то пишешь - приводи аргументы иначе ты как гости шоу соловьева у которых язык к мозгу не подключён.
Во вторых зайди в статистику матча и посмотри кто и сколько создал ключевых моментов. Иначе это сделаю я и как кота наставшего в ботинок макну головой!
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Футбол_это_жизнь
Озиз который владеет носками в расцветках Реала спрашивает миллионеров каково им живётся ))) глоры Реала такие смешные в попытках везде приписать Реал!
По твоему тону понятно что ты рычажный) Как дела в ЛЕ?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Азиз Ибодуллаев
2 игрока которые ушли или не перешли в Реал, каково про**** карьеру? (Мбаппе/Роналду) ?
Озиз который владеет носками в расцветках Реала спрашивает миллионеров каково им живётся ))) глоры Реала такие смешные в попытках везде приписать Реал!
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Arthas M
Ответ Футбол_это_жизнь
Галатье бы не про Мбаппе говорить а про свою донную полузащиту. Вератти который 2 гола привёз пытаясь крутиться вокруг себя Аля Иньеста, витинья который пас с 5 метров одним касанием принять не может, Руиз у которого 0 обострений, 0 отборов, 0 давления, который вообще не успевает за эпизодами и вообще не понятно зачем он нужен. Центр поля у ПСЖ днище донное. Единственный кто может двигать мяч - Месси которого закрывают 2 игрока путём жесткой игры (будь на месте Месси такой нытик как Виннисиус все бы говорили, что его бьют по ногам и он страдает, а так как Месси встаёт и бежит дальше этого не замечают) Нагельсман открыто сказал - закроем Месси выиграем игру. Галатье этого не услышал!
Что там Месси двигал? 4 матча в 1/8 и все провальные,нашли тоже мне нового Игуанина
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несахар
ПСЖ надо купить Бруну Фернандеша
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Никита Смолов
Ответ Барсик Юрана
И Месси, который два навеса ему сделал
Ты просто не видел, это Рамос сам себе навесы делал 😂
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Футбол_это_жизнь
Галатье бы не про Мбаппе говорить а про свою донную полузащиту. Вератти который 2 гола привёз пытаясь крутиться вокруг себя Аля Иньеста, витинья который пас с 5 метров одним касанием принять не может, Руиз у которого 0 обострений, 0 отборов, 0 давления, который вообще не успевает за эпизодами и вообще не понятно зачем он нужен. Центр поля у ПСЖ днище донное. Единственный кто может двигать мяч - Месси которого закрывают 2 игрока путём жесткой игры (будь на месте Месси такой нытик как Виннисиус все бы говорили, что его бьют по ногам и он страдает, а так как Месси встаёт и бежит дальше этого не замечают)
Нагельсман открыто сказал - закроем Месси выиграем игру. Галатье этого не услышал!
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&_Bishep_&
Ответ Барсик Юрана
В этом и вся разница, Месси создаёт два момента для Рамоса в ЛЧ против Баварии, а кто-то в пустыне две игры подряд забить не может...
Месси вообще никаких моментов не создавал против Баварии. А запустить свечу с углового может любой любитель с первенства пивзавода.
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Александра Александрова
Ответ &_Bishep_&
Успех Баварии над ПСЖ, это была победа добра над злом. С одной стороны самоокупаемый клуб с богатой историей, который имеет финансовые принципы, живет в соответствии с законами экономики, а с другой денежный мешок под управлением восточного самодура, который тщеславия ради превратил клуб в настоящую дойную корову.
Футбол это вообще зло по сути , а самое большое зло в футболе это судейский реал !
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ARIGAMI ARIGAMI
Сам выбрал этот проект, пусть и отдувается спортдир
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Барсик Юрана
Ответ &_Bishep_&
В чемпионшипе таких навесов по 40 штук за вечер делают.
В этом и вся разница, Месси создаёт два момента для Рамоса в ЛЧ против Баварии, а кто-то в пустыне две игры подряд забить не может...
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Александра Александрова
Забавно , что два лучших игрока Псж с Баварией были два наемника , которые в клубе 5 минут находятся , Месси и Рамос , остальных или не было на поле или они постоянно , что то привозили !
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&_Bishep_&
Успех Баварии над ПСЖ, это была победа добра над злом. С одной стороны самоокупаемый клуб с богатой историей, который имеет финансовые принципы, живет в соответствии с законами экономики, а с другой денежный мешок под управлением восточного самодура, который тщеславия ради превратил клуб в настоящую дойную корову.
+8
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Футбол_это_жизнь
Ответ Эркинбек Апаканов
ой не смеши пожалуйста
Эркинбык Алаканов это видимо настоящее имя Великого Алонсо или Имя Фамилия
+3
-3
0
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Азиз Ибодуллаев
2 игрока которые ушли или не перешли в Реал, каково про**** карьеру? (Мбаппе/Роналду) ?
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&_Bishep_&
Ответ Барсик Юрана
И Месси, который два навеса ему сделал
В чемпионшипе таких навесов по 40 штук за вечер делают.
+6
-5
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Эркинбек Апаканов
Ответ Барсик Юрана
И Месси, который два навеса ему сделал
ой не смеши пожалуйста
+6
-6
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Isshin88
А Месси, как обычно, готов опустить на новое дно. Параллельно обобрав до нитки.
+2
-5
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Барсик Юрана
Ответ s_h_a_m_a_n
С Баварией только Рамос хотел что то сделать. Остальные смирились
И Месси, который два навеса ему сделал
+4
-11
-7
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