Александр Мостовой: «В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Это ни для кого не секрет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Малком Футбол

Александр Мостовой считает, что в «Зените» легионеры сильнее, чем в «Спартаке».

«Я говорил и ранее, что сейчас «Зенит» по составу сильнее, чем «Спартак». Думаю, что это ни для кого не секрет. Сейчас это так.

В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Сильного превосходства нет, конечно, но некоторые позиции укомплектованы лучше.

Малком и Промес? Оба хороши, они играют на топ-уровне. Каждый из них приносит пользу своей команде», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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20 комментариев

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AIBOLIT66
Труба пониже и дым пожиже...
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Колбаскер тут
Ответ Спартак сила
питерские боты активизировались вендел 20 у нас все леги 20 стоят
Боты? Ты еще не родился, я уже тут комментировал
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Big Nick
Ответ Spiker1606
Видимо ты не в курсе, как Зенит обходил ФФП. Ты тут пишешь заниженные стоимости. Почему ты не пишешь, сколько Зенит реально заплатил?
Дай угадаю, та нолик нало приписать в конце? Нет, два нуля. Точно, так и есть.
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тигр настоящий
они с канчельскисом одно и тоже говорят ? слово в слово
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ART DK
Тут два варианта: или Мостовому в квартиру поставили будку гласности и все что он вещает автоматически попадает в ленту , либо его добавили в редакционный чат и он круглосуточно наговаривает аудиособщения по поводу и без . Я не удивлюсь если увижу новость «Александр Мостовой : погода сегодня - дрянь» или «Александр Мостовой : Во Вкусвилле отличные пельмени»
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Spiker1606
Ответ Ааа Ссс
Тиль 18 лямов Крал 15 лямов Педро Роша 12 лямов. Клаудиньио 12 лямов. Барриос 15 лямов Вендел 20 лямов А теперь сравни этих игроков по качеству игры, думаю тут колоссальные преимущества у игроков Зенита, однако по стоимости они почти равны вашим бывшим игрокам
Видимо ты не в курсе, как Зенит обходил ФФП. Ты тут пишешь заниженные стоимости. Почему ты не пишешь, сколько Зенит реально заплатил?
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Ааа Ссс
Тиль 18 лямов Крал 15 лямов Педро Роша 12 лямов. Клаудиньио 12 лямов. Барриос 15 лямов Вендел 20 лямов А теперь сравни этих игроков по качеству игры, думаю тут колоссальные преимущества у игроков Зенита, однако по стоимости они почти равны вашим бывшим игрокам
Сравнение не объективное - прошлое с настоящим.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Spartakus1984
Журналисты в один день одни и те же вопросы задают Мостовому и Канчельскису???
Журналисты сравнивают кто из них круче скажет.
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Ааа Ссс
Ответ Спартак сила
питерские боты активизировались вендел 20 у нас все леги 20 стоят
Тиль 18 лямов
Крал 15 лямов
Педро Роша 12 лямов.

Клаудиньио 12 лямов.
Барриос 15 лямов
Вендел 20 лямов
А теперь сравни этих игроков по качеству игры, думаю тут колоссальные преимущества у игроков Зенита, однако по стоимости они почти равны вашим бывшим игрокам
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Владимир Молявин
Трудно не согласиться.
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Жесткий Костас
Давай ты!
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Patriarkh Kirill
Ответ Ovi174
Чувствую скоро опять про лицензию разговор зайдёт, давно от Сашки про нее не было слышно. Я начинаю уже переживать.
Так будние дни были же, вот завтра уже выходные начинаются. Накатит завтра с утречка, а после обеда, ну может ближе к вечеру отправит голосовое сообщение журналистам.
+2
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Ильдар Фарукшин
"день сурка" 😊
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Alda
как же мы заживем, когда спортс добавит индивидуальные черные списки на определенные темы в новостной ленте
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Ovi174
Чувствую скоро опять про лицензию разговор зайдёт, давно от Сашки про нее не было слышно. Я начинаю уже переживать.
+7
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Spartakus1984
Журналисты в один день одни и те же вопросы задают Мостовому и Канчельскису???
+1
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Day
Царю звонят по поводу и без — это ни для кого не секрет
+1
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Andrew Petrov
если все пойдут таким путем и везде будет 6-8 бразильцев то я за!!!Бразильский таксист + - уровня Кузяева или Соболева,они от природы игровики
+2
-3
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Спартак сила
Ответ Колбаскер тут
А стоимость такая же, кроме Малкома
питерские боты активизировались
вендел 20 у нас все леги 20 стоят
+16
-6
+10
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Колбаскер тут
А стоимость такая же, кроме Малкома
+3
-8
-5
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