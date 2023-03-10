Александр Мостовой: «В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Это ни для кого не секрет»

считает, что в « » легионеры сильнее, чем в « ».

«Я говорил и ранее, что сейчас «Зенит» по составу сильнее, чем «Спартак». Думаю, что это ни для кого не секрет. Сейчас это так.

В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Сильного превосходства нет, конечно, но некоторые позиции укомплектованы лучше.

и ? Оба хороши, они играют на топ-уровне. Каждый из них приносит пользу своей команде», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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