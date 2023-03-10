Александр Мостовой: «В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Это ни для кого не секрет»
Александр Мостовой считает, что в «Зените» легионеры сильнее, чем в «Спартаке».
«Я говорил и ранее, что сейчас «Зенит» по составу сильнее, чем «Спартак». Думаю, что это ни для кого не секрет. Сейчас это так.
В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Сильного превосходства нет, конечно, но некоторые позиции укомплектованы лучше.
Малком и Промес? Оба хороши, они играют на топ-уровне. Каждый из них приносит пользу своей команде», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Крал 15 лямов
Педро Роша 12 лямов.
Клаудиньио 12 лямов.
Барриос 15 лямов
Вендел 20 лямов
А теперь сравни этих игроков по качеству игры, думаю тут колоссальные преимущества у игроков Зенита, однако по стоимости они почти равны вашим бывшим игрокам
вендел 20 у нас все леги 20 стоят