Александр Мостовой: «Не отпускает меня Зарема. Нравлюсь ей как футболист и мужчина, 100%. Советую ей успокоиться»

отреагировал на слова .

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна назвала бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую «Мостовым в юбке».

«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина, сто процентов, ха-ха.

Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему. И советую ей успокоиться уже. Какие-то женские разборки устроила с . Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры», – сказал экс-игрок « » и сборной России.

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