Александр Мостовой: «Не отпускает меня Зарема. Нравлюсь ей как футболист и мужчина, 100%. Советую ей успокоиться»
Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой.
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна назвала бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую «Мостовым в юбке».
«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина, сто процентов, ха-ха.
Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему. И советую ей успокоиться уже. Какие-то женские разборки устроила с Ольгой Смородской. Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
а не то непонятное существо,ни внешности,ни ума,а только комплексы и обида на весь мир
Мозгов немного, но внешность отличная.
Валерка тоже классный. Только Шалимов очень сильно сдал.