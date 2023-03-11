Александр Мостовой: «Не отпускает меня Зарема. Нравлюсь ей как футболист и мужчина, 100%. Советую ей успокоиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Ольга Смородская девушки и спорт Зарема Салихова Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна назвала бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую «Мостовым в юбке».

«Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина, сто процентов, ха-ха.

Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему. И советую ей успокоиться уже. Какие-то женские разборки устроила с Ольгой Смородской. Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Ответ мяу
Александр Мостовой: Нравлюсь Зарема как мужчина, но у нее нет лицензии, а значит и шансов
Не лицензии а " какой-то там бумажки "😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Дзюба
Возможно и как тренер - все же буква Р то есть в имени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
Ответ мяу
Александр Мостовой: Нравлюсь Зарема как мужчина, но у нее нет лицензии, а значит и шансов
Их бы троих в студии собрать, я бы даже матч ТВ посмотрел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Никитенко
таким и должен быть царь,как мостовой.
а не то непонятное существо,ни внешности,ни ума,а только комплексы и обида на весь мир
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svas17
Пост сплетников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Чёрная акула
Смысл менять 66 летнего на 55 летнего? Что там что там не фонтан ))) Уже ладно бы 30 летнего )))
Ну Заремке виднее. Все таки десять лет. А там ещё моложе найдёт. Ей не превыкать менять мужиков. В сауне и не такое было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
Ответ URSUS
Имеет право.
Но не лицензию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zatvornick
А поздно уже, Александр. Женщина завелась, одними советами теперь хрен успокоишь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vas1105
Ответ United
втроём?
Да, вообще все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Kit Belleu
Дурак ты Саша.Темпераментные женщины ох как хороши.Импотент старый ты Саша.
Последнее скорее Федун. А ХА ХА. Именно поэтому Заремка такая агрессивная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тигр настоящий
карпин же вроде ей нравился ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кротков Павел
Ответ Зарема Равильевна
Саня , попутал ты Я замужем и семеро по лавкам
Леониду привет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Надоело быть столбовой дворянкой, хочет стать царицей! А ХА ХА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кротков Павел
Ответ Зарема Равильевна
Саня , попутал ты Я замужем и семеро по лавкам
😄😄😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрная акула
Ответ ДМ-1чемпион
Заремке скучно с Федуном. Он её уже не удовлетворяет. Стар. Помоложе хочется.
Смысл менять 66 летнего на 55 летнего? Что там что там не фонтан ))) Уже ладно бы 30 летнего )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl Franz F. Brandt
Мостовой, кстати, до сих пор красивый мужик.
Мозгов немного, но внешность отличная.
Валерка тоже классный. Только Шалимов очень сильно сдал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кротков Павел
Трио
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а превращать его в грязные споры позвольте мне самому», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Заремке скучно с Федуном. Он её уже не удовлетворяет. Стар. Помоложе хочется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit Belleu
Дурак ты Саша.Темпераментные женщины ох как хороши.Импотент старый ты Саша.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Ермолаев
А что он на всех кидается,да еще и с оскорблениями....БОЛЬНОЙ ДЯДЬКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Мостовой хочет нализать на лицензию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Помой голову Сашенька Мостовой, девушкам нравятся опрятные мужчины.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Симонов
Вот и он в царской красе!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
у тебя деег нет она тебе не даст....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий