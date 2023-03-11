Дешам о Мбаппе: «Для меня он лучший в мире. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно»
Дидье Дешам ответил на вопрос о том, считает ли он Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира.
«Если я отвечу «да», меня будут критиковать за то, что я не объективен, потому что я его тренер. Другие наблюдатели скажут, что есть кто-то лучше, чем он. Это их мнение.
Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Le Parisien.
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Выиграли 1 из последних 5 больших турниров и 2 проигрыша в финале.
Я бы первым делом гнал Дешама, так как эта команда должна была побеждать больше.
В 23 летнем возрасте 12 голов на чм
250 голов за карьеру все это если убрать то да Месси можно сравнить с ним
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Не показывайте ему достижения Месси в этом возрасте, а то его инфаркт хватит :)
На ЧМ2018 они вместе выиграли турнир . Мбаппе было 19 лет и он был феноменален , и повысил планку своей игры так высоко , что порой ему самому трудно справиться.