Дешам о Мбаппе: «Для меня он лучший в мире. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам ответил на вопрос о том, считает ли он Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира. 

«Если я отвечу «да», меня будут критиковать за то, что я не объективен, потому что я его тренер. Другие наблюдатели скажут, что есть кто-то лучше, чем он. Это их мнение.

Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Le Parisien. 

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21 комментарий

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Валентин Шишкин
Ну да, несколько кубков чемпионов уже поднял, выиграл лучшие лиги мира, становился лучшим бомбардиром там. Всё есть, чего уж
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Красная стрела
Ответ meredow06
Месси в его возрасте рвал всех и вся.Но думаю у Мбаппе есть великое будущее!
Пару лет ещё в ПСЖ и о нем можно забыть.
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Красная стрела
Ну так его достижения относительно многих скромны. Многие молодые игроки выигрывали чм, если выпадало удачное поколение. А вот на клубном уровне, кроме местных турниров у него ничего. Не, конечно он звезда, всё такое и достиг более 90% футболистов, но если брать сравнения на самом высшем уровне в плане выигранного, то тут скромно…
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meredow06
Месси в его возрасте рвал всех и вся.Но думаю у Мбаппе есть великое будущее!
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Abu Ibrahim
Ответ Фран
"Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно" --------------------------------------------------------------------------------------- Не показывайте ему достижения Месси в этом возрасте, а то его инфаркт хватит :)
Клиника
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57s6w79qhh
Возможно Дешам имел ввиду, финансовые достижения. Так как глупо говорить о спортивных. Единственное, то что черепашка в 18 лет на ЧМ уничтожал соперников. А во всём остальном, в этом возрасте, что Месси что Роналду, были на несколько уровней выше.
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ML26
Ответ Фран
"Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно" --------------------------------------------------------------------------------------- Не показывайте ему достижения Месси в этом возрасте, а то его инфаркт хватит :)
Месси, как и Роналду играли в лучших командах мира. Мбаппе сам виноват, что пасется в этом нефтяном недоразумении
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luurluur96@gmail.com
его возрасте двое были обладателями ЗМ
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London.is.blue
Ну по правде говоря у него одна из сильнейших сборных в истории. Эта Франция явно выделяется на фоне всех по составу, да и по запасу.

Выиграли 1 из последних 5 больших турниров и 2 проигрыша в финале.
Я бы первым делом гнал Дешама, так как эта команда должна была побеждать больше.
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Подкат Мальдини
Ответ Вечно Молодой
если убрать чемпионат мира, то Месси с Роналду в его возрасте достигли гораздо больше. и Роналдо тоже
Еще убрать серебро чм.
В 23 летнем возрасте 12 голов на чм
250 голов за карьеру все это если убрать то да Месси можно сравнить с ним
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Astan4o
Ответ Фран
"Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно" --------------------------------------------------------------------------------------- Не показывайте ему достижения Месси в этом возрасте, а то его инфаркт хватит :)
Да и у Роналду был в его возрасте ЗМ, ЛЧ и три кубка АПЛ.
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Pertinax Gandi
Согласен. Талантливее в его возрасте был, пожалуй, только Александр Кокорин.
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Геннадий Тимченко
Ответ Sevuska
Дешам прав . На ЧМ2018 они вместе выиграли турнир . Мбаппе было 19 лет и он был феноменален , и повысил планку своей игры так высоко , что порой ему самому трудно справиться.
речь именно о сейчас... противостояние Рона и Лео осталось в прошлом: они заслуженные ветераны и не более того 👍
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Alex Rhea
Лучший игрок мира априори не может играть в лиге уровня Португалии и Нидерландов
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Фран
Ответ Sevuska
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То есть по вашему мнению все голы, передачи, вся игра Месси за годы в Барсе, в ЛЧ - это исключительно за счёт судей? Все достижения только по причине предвзятого судейства в пользу его команды?
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TC@ER18
Сказал так, будь то он в одиночку играл и выиграл. Когда у тебя все 11 чел пашут на поле как угорелые, только тогда приходит победа. Все остальное восхваление одного игрока, это лицемерие и неуважение к остальным игрокам!
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Пенс
Так и есть. Были бы у Килли такие лакеи, как праймовые Хави с Иньестой в этом возрасте, то уже бы три-четыре зм были . А так только мешок латинский и ничего более.
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Sevuska
Ответ Фран
"Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно" --------------------------------------------------------------------------------------- Не показывайте ему достижения Месси в этом возрасте, а то его инфаркт хватит :)
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Совесть Черданцева
Месси, Зубастик, Роналдиньо: че, правда что-ли?
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Фран
"Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно"
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Не показывайте ему достижения Месси в этом возрасте, а то его инфаркт хватит :)
+17
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Sevuska
Дешам прав .
На ЧМ2018 они вместе выиграли турнир . Мбаппе было 19 лет и он был феноменален , и повысил планку своей игры так высоко , что порой ему самому трудно справиться.
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Вечно Молодой
если убрать чемпионат мира, то Месси с Роналду в его возрасте достигли гораздо больше. и Роналдо тоже
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