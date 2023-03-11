Дешам о Мбаппе: «Для меня он лучший в мире. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно»

ответил на вопрос о том, считает ли он лучшим футболистом мира.

«Если я отвечу «да», меня будут критиковать за то, что я не объективен, потому что я его тренер. Другие наблюдатели скажут, что есть кто-то лучше, чем он. Это их мнение.

Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Le Parisien.

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