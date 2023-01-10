Ротен о главе FFF: «Игроки сборной должны выступить против него. Объявите забастовку – без вас Ле Гре был бы никем!»
Жером Ротен призвал игроков сборной Франции выступить против Ноэля Ле Гре.
Ранее глава Федерации футбола Франции заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы Зинедин Зидан попытался связаться с ним. Слова Ле Гре вызвали большой резонанс, и позже глава FFF принес публичные извинения.
«Мы все должны держаться вместе, и старые игроки, и нынешние. Мбаппе молодец, что твитнул об этом. Но остальные игроки сборной Франции, чего они ждут? Чего ждут Льорис и Дешам? Они должны выразить несогласие с Ноэлем Ле Гре.
И если нашей активности будет недостаточно, мы объявим забастовку. Сделайте это! Я призываю к этому игроков. Потому что без них Ле Гре был бы никем и ничем. Нам больше не нужно то ужасное впечатление, которое он создает. Мы больше этого не хотим!» – сказал экс-полузащитник «ПСЖ».
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Мерзкое свойство современных "демократических" обществ. Ты не имеешь права даже остаться в стороне, ты обязан участвовать в травле, иначе затравят и тебя.