Ротен о главе FFF: «Игроки сборной должны выступить против него. Объявите забастовку – без вас Ле Гре был бы никем!»

Теги ПСЖ Жером Ротен Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Уго Льорис Ноэль Ле Гре Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен призвал игроков сборной Франции выступить против Ноэля Ле Гре.

Ранее глава Федерации футбола Франции заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы Зинедин Зидан попытался связаться с ним. Слова Ле Гре вызвали большой резонанс, и позже глава FFF принес публичные извинения.

«Мы все должны держаться вместе, и старые игроки, и нынешние. Мбаппе молодец, что твитнул об этом. Но остальные игроки сборной Франции, чего они ждут? Чего ждут Льорис и Дешам? Они должны выразить несогласие с Ноэлем Ле Гре.

И если нашей активности будет недостаточно, мы объявим забастовку. Сделайте это! Я призываю к этому игроков. Потому что без них Ле Гре был бы никем и ничем. Нам больше не нужно то ужасное впечатление, которое он создает. Мы больше этого не хотим!» – сказал экс-полузащитник «ПСЖ».

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7 комментариев

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Wild91688
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А что Дешам молчит то до сих пор,я уверен Ле гре в доле с дешамом,а то как объяснить контракт на 4 года не посоветовшись,дешам будет молчать 100%,дешам тот ещё трус,мерзкий человек
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Семён Жуйло
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Я в восторге! Либеральная демократия в действии. Ляпсус - извинения - хариссмент - призыв к свержению. Даю Ле Гре время максимум до 15 января. Отставка 100%.
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сервисник
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Как будто кто-то сказал фас! Да, долго он будет жалеть о том интервью.
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Marcus-light
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Ответ Mishel Matveev
> Они должны выразить несогласие Мерзкое свойство современных "демократических" обществ. Ты не имеешь права даже остаться в стороне, ты обязан участвовать в травле, иначе затравят и тебя.
Сами предположили, сами сделали вывод) Ну вот не выразили игроки желания травить Ле Гре. И?
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Александр Сметанин
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А я думаю, при чем тут Ротенберг?
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Mishel Matveev
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> Они должны выразить несогласие

Мерзкое свойство современных "демократических" обществ. Ты не имеешь права даже остаться в стороне, ты обязан участвовать в травле, иначе затравят и тебя.
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Marcus-light
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Без Ле Гре сборной уже бы давно руководил Зидан. Дед конечно ерунду сморозил, но забастовку? Из-за глупой шутки?
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