Гальтье о возможном капитанстве Мбаппе в сборной: «Килиан – лидер команды даже без повязки»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье высказался о возможном переходе роли капитана сборной Франции к Килиану Мбаппе.

Напомним, нападающий «ПСЖ» считается одним из трех кандидатов на получение капитанской повязки в национальной команде после ухода Уго Льориса. Конкуренцию ему могут составить Рафаэль Варан и Антуан Гризманн. 

«Я не Дидье Дешам, но я не думаю, что он сделает неправильный выбор. 

Килиану 24 года, у него уже много матчей на счету, невероятные выступления. Быть капитаном – это большая ответственность.

Даже без повязки Килиан – лидер команды и раздевалки», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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2 комментария

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QWertY
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Варан должен быть кэпом, как самый опытный и титулованный
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Doug DeMuro99
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Мбаппе в финале вышел биться, заслужил крч, за счёт его действий Франция спасла безнадёжный матч, партнёры косячники
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