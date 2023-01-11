Гальтье о возможном капитанстве Мбаппе в сборной: «Килиан – лидер команды даже без повязки»
Кристоф Гальтье высказался о возможном переходе роли капитана сборной Франции к Килиану Мбаппе.
Напомним, нападающий «ПСЖ» считается одним из трех кандидатов на получение капитанской повязки в национальной команде после ухода Уго Льориса. Конкуренцию ему могут составить Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.
«Я не Дидье Дешам, но я не думаю, что он сделает неправильный выбор.
Килиану 24 года, у него уже много матчей на счету, невероятные выступления. Быть капитаном – это большая ответственность.
Даже без повязки Килиан – лидер команды и раздевалки», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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