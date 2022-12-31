Мбаппе – 4-й в рейтинге самых любимых людей среди французов. Жиру – 9-й, Гризманн – 11-й, Дешам – 23-й

Теги ПСЖ Милан Дидье Дешам Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Тоттенхэм Уго Льорис Оливье Жиру Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе стал четвертым в списке самых любимых людей среди французов в 2022 году.

Традиционный опрос провело издание Journal du Dimanche.

24-летний форвард сборной Франции уступил в голосовании певцу Жан-Жаку Гольдману, космонавту Тома Пескье и актеру Омару Си.

Помимо Мбаппе, в топ-50 среди футболистов вошли Оливье Жиру (9-й), Антуан Гризманн (11-й) и Уго Льорис (18-й). Тренер Дидье Дешам на 23-м месте.

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16 комментариев

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savik-A.M.
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Ответ Troy_nsk
Зидана нет, потому что алжирец?)
Зидан не алжирец так то , "алжирцы" это те кто имеет гражданство Алжира , а не название народов
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Mega• Battman
Ты сперва новость прочитал и сразу эту чепуху написал прочитав заголовок.?
Да нормальная шутка, чё ты злишься? Не фруктовые откровения, конечно, но слегка похохотаться можно🙌
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Иван_Флягин
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Мбапешечка.
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savik-A.M.
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Ответ Фан Рубина
Это журнал с какими-то необычными в нынешнее время читателями, что там в список космонавт попал. Что, кстати, хорошо.
Он вообще какой-то идеальный )"Тома Песке говорит на пяти языках — французском, английском, испанском, немецком и русском. Изучал шестой — северокитайский (мандаринский) язык[23].

Он с детства увлекается спортом, имеет чёрный пояс по дзюдо, занимается плаванием, бегом трусцой, парапланеризмом, альпинизмом, дайвингом, игрой в сквош, ездой на горном велосипеде[2].

Играет на саксофоне, любит читать. Радиолюбитель с позывным KG5FYG[24].
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Юрий Кечко
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Ответ psycho killer
Омар Си хороший
Он прекрасно играет , он все понимает
Не могу я его не включить в рейтинг
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Direct free kick
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Мбаппе лучший игрок мира
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Фан Рубина
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Это журнал с какими-то необычными в нынешнее время читателями, что там в список космонавт попал. Что, кстати, хорошо.
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Пирс Морган
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Ответ kontelaki
Комментарий удален пользователем
А с Бразилией то что? Там Ривалдо, Роналдиньо, Роналдо, Пеле поздравили Месси)
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Mega• Battman
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Ответ Пирс Морган
1 - Коло Муани, 2 - Эмилиано Мартинес
Ты сперва новость прочитал и сразу эту чепуху написал прочитав заголовок.?
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Troy_nsk
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Зидана нет, потому что алжирец?)
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Пирс Морган
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1 - Коло Муани, 2 - Эмилиано Мартинес
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Назар Игорь
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Судя по этим рейтингам разочарование французов после поражения в финале ЧМ пройдëт ещё не скоро.
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Александр Фиц
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Классный рейтинг )
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kontelaki
Комментарий удален
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Геннадий Тёкин
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Остался за чертой призёров)).
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psycho killer
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Омар Си хороший
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GuruFutbola
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Глоры госпроекта франко, фас
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