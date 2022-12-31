Мбаппе – 4-й в рейтинге самых любимых людей среди французов. Жиру – 9-й, Гризманн – 11-й, Дешам – 23-й
Килиан Мбаппе стал четвертым в списке самых любимых людей среди французов в 2022 году.
Традиционный опрос провело издание Journal du Dimanche.
24-летний форвард сборной Франции уступил в голосовании певцу Жан-Жаку Гольдману, космонавту Тома Пескье и актеру Омару Си.
Помимо Мбаппе, в топ-50 среди футболистов вошли Оливье Жиру (9-й), Антуан Гризманн (11-й) и Уго Льорис (18-й). Тренер Дидье Дешам на 23-м месте.
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Он с детства увлекается спортом, имеет чёрный пояс по дзюдо, занимается плаванием, бегом трусцой, парапланеризмом, альпинизмом, дайвингом, игрой в сквош, ездой на горном велосипеде[2].
Играет на саксофоне, любит читать. Радиолюбитель с позывным KG5FYG[24].
Не могу я его не включить в рейтинг