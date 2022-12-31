Мбаппе – 4-й в рейтинге самых любимых людей среди французов. Жиру – 9-й, Гризманн – 11-й, Дешам – 23-й

стал четвертым в списке самых любимых людей среди французов в 2022 году.

Традиционный опрос провело издание Journal du Dimanche.

24-летний форвард сборной уступил в голосовании певцу Жан-Жаку Гольдману, космонавту Тома Пескье и актеру Омару Си.

Помимо Мбаппе, в топ-50 среди футболистов вошли (9-й), (11-й) и (18-й). Тренер Дидье Дешам на 23-м месте.

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