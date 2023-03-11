Дешам о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2022: «Недопустимые поступки и отношение, уважения не было. Некоторые ситуации зашли слишком далеко»
Дидье Дешам недоволен поведением игроков сборной Аргентины после финала ЧМ-2022.
Южноамериканская команда выиграла турнир, в решающем матче обыграв сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
О турнире
«Мне очень понравилось, как показала себя сборная Франции. Мы с моим штабом сразу почувствовали, что эта команда обладает реальной силой, несмотря на негатив в СМИ и проклятия вокруг действующих чемпионов мира.
Заменами [в финале] я хотел что-то изменить. Некоторые говорили, что мы были хороши только с 80-й минуты, это преувеличено. И уж тем более не реальность. Знаете ли вы, как долго длился финал – 142 минуты! Всего нас не было в игре 70 минут, а не весь матч».
О том, что серия пенальти – это лотерея
«В этом есть доля везения, удачи, я уважаю мнение каждого. Провести специальную тренировку пенальти, без зрителей и давления? Почему бы и нет. Контекст финала чемпионата мира меняет все. Очевидно, что пенальти против Аргентины били не те пять игроков, которые, как я планировал изначально, будут это делать.
О поведении Аргентинцев после победы
«Недопустимые поступки и отношение. Я не против, пусть они прыгают по крышам, радуются, но уважения [к нам] не было. Никто этого не заслуживает, особенно Килиан Мбаппе. После этого были извинения... Некоторые ситуации зашли слишком далеко», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Figaro.
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Альварес дебютировал за Аргентину на ЧМ. Энцо дебютировал за Аргентину на ЧМ. Макалистер дебютировал за Аргентину на ЧМ.
И не один из них не был основным игроком ЧМ и не играли за Аргентину до ЧМ22.
Они просто бились за Капитана и за Аргентину.
У аргентинцев, в отличии от французов нет 3х составов бройлеров из Африки. Для них победа на ЧМ - это мечта целого народа.
А Франция фаворит любого турнира.
И как это оправдывает поведение некоторых аргентинцев (например, легенду вратарского цеха и лучший голкипер (!!!?) мира Мартинеса)?
Хорошо, что ЛЧ расставило все по местам - позорный Леганес как всегда вылетел))