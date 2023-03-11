Дешам о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2022: «Недопустимые поступки и отношение, уважения не было. Некоторые ситуации зашли слишком далеко»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам недоволен поведением игроков сборной Аргентины после финала ЧМ-2022.

Южноамериканская команда выиграла турнир, в решающем матче обыграв сборную Франции (3:3, пен. 4:2). 

О турнире

«Мне очень понравилось, как показала себя сборная Франции. Мы с моим штабом сразу почувствовали, что эта команда обладает реальной силой, несмотря на негатив в СМИ и проклятия вокруг действующих чемпионов мира.

Заменами [в финале] я хотел что-то изменить. Некоторые говорили, что мы были хороши только с 80-й минуты, это преувеличено. И уж тем более не реальность. Знаете ли вы, как долго длился финал – 142 минуты! Всего нас не было в игре 70 минут, а не весь матч».

О том, что серия пенальти – это лотерея 

«В этом есть доля везения, удачи, я уважаю мнение каждого. Провести специальную тренировку пенальти, без зрителей и давления? Почему бы и нет. Контекст финала чемпионата мира меняет все. Очевидно, что пенальти против Аргентины били не те пять игроков, которые, как я планировал изначально, будут это делать. 

О поведении Аргентинцев после победы 

«Недопустимые поступки и отношение. Я не против, пусть они прыгают по крышам, радуются, но уважения [к нам] не было. Никто этого не заслуживает, особенно Килиан Мбаппе. После этого были извинения... Некоторые ситуации зашли слишком далеко», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Figaro. 

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44 комментария

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Айлин 1990
Самое величие Аргентины в том, что они выиграли ЧМ с игроками ротации и дебютантов.

Альварес дебютировал за Аргентину на ЧМ. Энцо дебютировал за Аргентину на ЧМ. Макалистер дебютировал за Аргентину на ЧМ.

И не один из них не был основным игроком ЧМ и не играли за Аргентину до ЧМ22.

Они просто бились за Капитана и за Аргентину.
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Bartez1986
Оперативненько
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Direct free kick
Ещё сир Альф Рамсэй называл аргентосов животными. С тех пор они стали только хуже
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АРХАТ
Ответ Экспертное мнение
Серия пенальти не лотерея, а менталка. Французы проиграли и в финале ЧМ-06, аргентинцы и итальянцы крепче ментально. Нынешние арги вовсе на характере перебили класс французов. Недаром немцы и аргентинцы исторически лучшие пенальтисты, ну и хорваты братушки немцев, у всех общее - это характер. У французов чисто класс, ну и этого хватило в 2018 году.
Франки дёргали этих итальянцев по пенкам в 1998
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Бухгалтер2021
дикари..я бы снял бы с них чемпионство
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ДМ-1чемпион
Сборная Аргентины это сборная Аргентины! А "сборная Франции" - это сборная Африки!
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jet_set
Тяжело играть против сборной Аргентины, когда они начинают игру со счета 1:0.
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Алекс Я
Есть русская пословица-после драки кулаками не машут.
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mr kovalsky
Ответ Экспертное мнение
Серия пенальти не лотерея, а менталка. Французы проиграли и в финале ЧМ-06, аргентинцы и итальянцы крепче ментально. Нынешние арги вовсе на характере перебили класс французов. Недаром немцы и аргентинцы исторически лучшие пенальтисты, ну и хорваты братушки немцев, у всех общее - это характер. У французов чисто класс, ну и этого хватило в 2018 году.
И зачем ты это пишешь, если Дешам сказал про неуваженение футболистов аргентины, а в частности мартинеса, который танцевал с куклой Мбаппе?
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Экспертное мнение
Ответ Sevuska
Эмоции эмоциями . Но существуют ещё нормы поведения . И , в частности, у Мартинеса был полный зашквар с выражением этих эмоций , что даже было стыдно за него .
Танец Мартинеса уже стал легендарным, этот эпизод будут крутить и спустя 20-50 лет, никто так не веселился в финале ЧМ
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hov13
То есть не 80, а 70? Это всё, конечно, меняет
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
До сих пор ржу как Мартинес кинул мяч Чуамени, а тот как собака за палкой за ним побежал:))🤣🤣🤣
Эмилиано эталонно разгрыз 100-миллионного чупа-чупса👹
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камикадзе
По факту, некоторые Аргентинцы 🐀
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Назар Игорь
Переносить поражения с достоинством это надо уметь, легче всего осуждать победившего тебя соперника. Выискивать причины проигрыша надо только в своей игре.
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Нея Смирнова
Ответ Геннадий Тимченко
ему ещё повезло, что лучший игрок мира лично не подошёл к нему и не обматерил Дешама вместе со всем тренерским штабом сборной, как пешеход сделал после матча с Голландцами🤣
Ты лучше пиши про твоего бревна
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Lazizbek Gulyamov
Ну простите когда Льорис отразил пенальти? Nah было доводить до пенки все это? Думали худший ГК спасёт?
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Nate
После драки кулаками не машут
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Нея Смирнова
Ответ kaka10
Победа Аргентины на ЧМ была предписана судьбой. Чтобы Месси увековечил свой статус в качестве лучшего игрока в истории. К сожалению, к этому всему были причастны некоторые быдланы (Мартинес, де Поль, Паредес...), странные судейские решения, включая неоднозначные пенальти. Но по закону вселенной (жизни) Аргентину ждёт катастрофический провал на следующем ЧМ, ибо слишком многое совпало в Катаре для их победы
Да,да.. ты так себе успокаиваешь?
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Нея Смирнова
Ответ Jii Gee
Арги чудом выиграли этот финал. Мощь Франции настолько велика, что могли обыграть вторым составом.
Увидели мы мощь до 80 минут.
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London.is.blue
Забыли физрука спросить, как праздновать.

У аргентинцев, в отличии от французов нет 3х составов бройлеров из Африки. Для них победа на ЧМ - это мечта целого народа.
А Франция фаворит любого турнира.
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Экспертное мнение
Ответ Михаил Хромаков
скорее мощь, скорость, физуха несравнимые с аргентинцами. А класса добавляют коренные европейцы - Гризманн, Жиру... но они все финал завалили, хотя до этого тащили. Уйдут они и даже интересно что дальше со сборной станет, совсем будет африканская чтоли) Аргентина тоже далеко не непобедима, два финала Кубка Америки подряд чилийцам слила по пенальти
У чилийцев полный порядок с характером, тот же Видаль как олицетворение того лучшего поколения Чили в истории
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Ivchev
Ответ Вадим Слуцкий
Конечно, это его главная проблема. И в том, что сборная Франции совершенно не готова была к финалу, играла ужасно - и чисто случайно отскочила (в основное время Франция забила 2 гола за минуту 2 ударами в створ, а больше их не было) - тоже, конечно, виноваты нехорошие аргентинцы.
Допустим.
И как это оправдывает поведение некоторых аргентинцев (например, легенду вратарского цеха и лучший голкипер (!!!?) мира Мартинеса)?
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celebrity
Ответ Вадим Слуцкий
Конечно, это его главная проблема. И в том, что сборная Франции совершенно не готова была к финалу, играла ужасно - и чисто случайно отскочила (в основное время Франция забила 2 гола за минуту 2 ударами в створ, а больше их не было) - тоже, конечно, виноваты нехорошие аргентинцы.
Особенно забавно звучит с его слов что команды не было 70(!) минут из 142! Ему повезло что матч продлился больше 90 минут! И тренеру должно быть стыдно что в финале ЧМ его команды не было 70 минут, а по факту все 80!
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Сикарио
В этом поведении неандертальских латиносов виноват лично трус Дношам, который сдал турнир за катарское бабло.
Хорошо, что ЛЧ расставило все по местам - позорный Леганес как всегда вылетел))
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Фран
Единственное, что недопустимо, так это то, что любимчик Дешама Льорис не умеет играть в серии пенальти от слова совсем.
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