Дешам о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2022: «Недопустимые поступки и отношение, уважения не было. Некоторые ситуации зашли слишком далеко»

недоволен поведением игроков сборной Аргентины после финала ЧМ-2022.

Южноамериканская команда выиграла турнир, в решающем матче обыграв сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

О турнире

«Мне очень понравилось, как показала себя сборная Франции. Мы с моим штабом сразу почувствовали, что эта команда обладает реальной силой, несмотря на негатив в СМИ и проклятия вокруг действующих чемпионов мира.

Заменами [в финале] я хотел что-то изменить. Некоторые говорили, что мы были хороши только с 80-й минуты, это преувеличено. И уж тем более не реальность. Знаете ли вы, как долго длился финал – 142 минуты! Всего нас не было в игре 70 минут, а не весь матч».

О том, что серия пенальти – это лотерея

«В этом есть доля везения, удачи, я уважаю мнение каждого. Провести специальную тренировку пенальти, без зрителей и давления? Почему бы и нет. Контекст финала чемпионата мира меняет все. Очевидно, что пенальти против Аргентины били не те пять игроков, которые, как я планировал изначально, будут это делать.

О поведении Аргентинцев после победы

«Недопустимые поступки и отношение. Я не против, пусть они прыгают по крышам, радуются, но уважения [к нам] не было. Никто этого не заслуживает, особенно . После этого были извинения... Некоторые ситуации зашли слишком далеко», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Figaro.

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