Дешам о Мбаппе: «Он сосредоточен и находится в отличном расположении духа. Когда Килиану нужно говорить, он это делает»

рассказал о настрое перед финалом чемпионата мира.

сыграет против Аргентины. Матч состоится завтра, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Мбаппе говорит очень мало, как вы оцениваете его поведение?

– Когда ему нужно говорить, он это делает. Он сосредоточен на поле, он находится в отличном расположении духа.

У меня нет никакого желания нарушать его спокойствие, его душевное состояние. Он сосредоточен на всей команде, – сказал главный тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ