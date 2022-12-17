Дешам о Мбаппе: «Он сосредоточен и находится в отличном расположении духа. Когда Килиану нужно говорить, он это делает»

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Дидье Дешам рассказал о настрое Килиана Мбаппе перед финалом чемпионата мира.

Сборная Франции сыграет против Аргентины. Матч состоится завтра, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

– Мбаппе говорит очень мало, как вы оцениваете его поведение?

– Когда ему нужно говорить, он это делает. Он сосредоточен на поле, он находится в отличном расположении духа.

У меня нет никакого желания нарушать его спокойствие, его душевное состояние. Он сосредоточен на всей команде, – сказал главный тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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