Озбилиз о Fan ID: «Возможно, многие россияне не умеют пользоваться новшествами. Небольшое число болельщиков – из-за погоды и отсутствия еврокубков, скорее всего»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Арас Озбилиз Fan ID Футбол

Арас Озбилиз высказался о введении системы Fan ID в России. 

«В Европе тоже во многих странах работает система Fan ID. В России из-за этой системы ходит мало людей, не знаю, почему так. Возможно, многие россияне не умеют пользоваться этими новшествами, есть пожилые болельщики, которые не знают, как пользоваться компьютером для оформления паспорта болельщика.

Fan ID – тяжелый вопрос для российского футбола. Но сейчас так не только в спорте, но и во всем мире – везде электроника и подтверждение своей личности. Скорее всего, небольшое количество болельщиков на стадионах связано с погодными условиями в России и тем фактом, что российские клубы не участвуют в еврокубках.

По сути из интересного у болельщиков осталась только РПЛ, из-за чего людей меньше стал интересовать футбол. Однако думаю, что это только начальная фаза, скоро люди вернутся на стадионы, и все будет в порядке», – сказал бывший хавбек «Спартака». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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33 комментария

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В Питере Пять
Ответ Scrumhalf
Это фейковые интервью, ещё слова якобы Карьеры о необходимости фан ай-ди, распространяет пресс-служба Спартака. Чтобы заманить людей в МФЦ.
Спартачок любит грязные игры.
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Товарищ Наркотик
Ответ charly_54
Этот то куда?
Каррере и ему заплатили чутка для рекламы
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Виктор Иваненко
Кандидат в депутаты…
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Pol Belov
Ответ Вечный Хрюн
Объясните парню что по охвату интернетом и его качеству наша страна занимает одно из первых мест в мире..так что дело тут не в этом..Карера,Озбилис такое ощущение что сидит какой то хрен достаёт телефонную книжку и начинает обзванивать людей которые абсолютно не в теме
мда... "охват интернета и его качество" еще не означает, что те, кто им пользуются - используют все 100% его возможностей... скажу больше, большинство россиян дальше дву-трех-четырех порталов (типа спортса, дзена, иносми и им подобных) нос не суют, а гуглом или яндексом пользуются этак %% на 10 (в лучшем случае) их возможностей... так что качество российского интернета (а он действительно качественный) еще не повод говорить о "качестве" его юзеров... большинство даже браузер настроить не в состоянии (типа поставить резальщика рекламы, или "запретить" ютубу авто-запускаться)...
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Arty K.
Говорящая фамилия. ОЗБИЛИЗ ему где-то мозги, видимо
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charly_54
Ответ Max Semenik
Да в депутаты, в депутаты он метит.
Там уже ари тропинку топчет
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AaA
Ответ Вечный Хрюн
Объясните парню что по охвату интернетом и его качеству наша страна занимает одно из первых мест в мире..так что дело тут не в этом..Карера,Озбилис такое ощущение что сидит какой то хрен достаёт телефонную книжку и начинает обзванивать людей которые абсолютно не в теме
Или заплатили
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Andrey911
Дело не в паспорте болельщика, этим проблему не решишь.
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Max Semenik
Ответ charly_54
Этот то куда?
Да в депутаты, в депутаты он метит.
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bomzerub
Ещё один лизун вылез. Это не россияне, это ты слабоумный.
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endrioo
На Торпедо прям толпы ходили без Fan ID.
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LifeSpartak
Ещё один о погоде заговорил...
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damondiamond
клубам ещё везёт, что болелы не ходят не из-за игры команды, а из-за фан айди
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charly_54
Ответ Scrumhalf
Это фейковые интервью, ещё слова якобы Карьеры о необходимости фан ай-ди, распространяет пресс-служба Спартака. Чтобы заманить людей в МФЦ.
Спартака? Не может быть! Святые же люди
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Ярослав Гордеев
Ответ Евгений Бобриков
Все- не все, а трибуны пустые
Так пустые они не из-за погоды и не из-за неумения пользоваться новшествами, вот в чем дело
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Антофф
В строю айдиотов брибыло...
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Ковид 07.10.52
И до этого типа добрались для славы ай-ди...Дошли до оскорбления жителей страны...ни чем не брезгует власть...тьфу...
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Генадий Филимонов
Зачем им деньги дают за такую чушь? Неужели кто-то такой проснулся, прочитал пук забытого арменина и такие "а, да, фануйди крута!!!!!!!!!"
+4
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Юрий Кечко
Хорошая попытка , но Ари первый на депутатское место
+7
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.ru
если бы не умели... медведя бы своего попросили на минуту отложить балалайку и посидеть за компьютером
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Знатный стахановец
Не оформил карту, ходи на балет. Делов-то. 😉
+1
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Scrumhalf
Ответ charly_54
Этот то куда?
Это фейковые интервью, ещё слова якобы Карьеры о необходимости фан ай-ди, распространяет пресс-служба Спартака. Чтобы заманить людей в МФЦ.
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Pertinax Gandi
Ну так и продавали бы билеты по паспорту, на фиг дополнительные препоны?
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Леша Шевцов
Где в Европе действует такая хрень? только в турчаге
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Сергей Орлов
Мне показалось или г-н Озбилиз назвал русских тупыми?
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