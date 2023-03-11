Озбилиз о Fan ID: «Возможно, многие россияне не умеют пользоваться новшествами. Небольшое число болельщиков – из-за погоды и отсутствия еврокубков, скорее всего»

высказался о введении системы Fan ID в России.

«В Европе тоже во многих странах работает система Fan ID. В России из-за этой системы ходит мало людей, не знаю, почему так. Возможно, многие россияне не умеют пользоваться этими новшествами, есть пожилые болельщики, которые не знают, как пользоваться компьютером для оформления паспорта болельщика.

Fan ID – тяжелый вопрос для российского футбола. Но сейчас так не только в спорте, но и во всем мире – везде электроника и подтверждение своей личности. Скорее всего, небольшое количество болельщиков на стадионах связано с погодными условиями в России и тем фактом, что российские клубы не участвуют в еврокубках.

По сути из интересного у болельщиков осталась только , из-за чего людей меньше стал интересовать футбол. Однако думаю, что это только начальная фаза, скоро люди вернутся на стадионы, и все будет в порядке», – сказал бывший хавбек « ».

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