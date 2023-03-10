Дмитрий Гунько: «Не делаю Fan ID, как и не делал вакцинацию. Подожду, в какой-то момент получить паспорт болельщика будет очень просто»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики высшая лига Армения Урарту Дмитрий Гунько стадионы Fan ID коронавирус Здоровье Футбол

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько сравнил Fan ID c вакцинацией.

– Виной всему – усложнение доступа на трибуны простым болельщикам.

Когда мне было восемь лет, папа открыл «Советский спорт» и увидел, что играют «Локомотив» и «Кузбасс» Кемерово. Он спросил: «Пойдем?» Я ответил, что мы не успеем, игра уже началась. «Здесь ехать 10 минут», – заверил он.

И мы доехали за 10 минут, попали на футбол, выиграли телевизор, который разыгрывался в тот день, и после приехали домой. Трибуны, насколько помню, были заполнены минимум на 50 процентов.

А сейчас я подумаю перед тем, как пойти на футбол. Сына я взять не смогу, если у него нет Fan ID. Препятствия. Вот поэтому трибуны и пустые.

– Что с этим делать? Верите, что Fan ID могут отменить?

– Я думаю, что Fan ID не отменят. Закон есть закон, и все законы в нашем государстве надо исполнять. Как будет дальше, не знаю. Допустим, я не делаю Fan ID, как и не делал вакцинацию. Вакцинацию отменили.

Я вот сейчас подожду, думаю, в какой-то момент получить паспорт болельщика будет очень просто. Будут выдавать его вместе с билетом, – сказал главный тренер «Урарту».

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12 комментариев

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Chernoy
Я вот решил сравнить, это вот жопа, это вот палец.
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nobrainnopain
«Тяжелая» артиллерия подтянулась
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Dark.Babysitter
Подожду в какой-то момент как вирусное воспаление лёгких подхватится, а там как карта ляжет.
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atomio
Ответ Медельин
Новость сама по себе ни о чем, большая часть комментаторов вспомнит сериал "Солдаты", а не то, что этот человек Спартак тренировал... Но ведь какие два триггера: Fun ID и вакцинация
Вакутагин, Шматко, Гуня, Данилыч, Смальков, Кабанов.... свело олдскулы
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Peter Parker
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Вакцинация уже не в тренде, на учет в военкомате по месту жительства встал главное?
Он же вроде в Армении работает
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Медельин
Ответ Аркадий Аркадич
Да не, благодаря Бубнову этот персонаж в анналах истории российского футбола)
Если Викторовича вспомнить, то первым на ум приходит Кариока)))
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EnzO
Ответ Аркадий Аркадич
Да не, благодаря Бубнову этот персонаж в анналах истории российского футбола)
В аналах
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Кокич
Самый простой вариант — в почтовый ящик.
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Аркадий Аркадич
Ответ Медельин
Новость сама по себе ни о чем, большая часть комментаторов вспомнит сериал "Солдаты", а не то, что этот человек Спартак тренировал... Но ведь какие два триггера: Fun ID и вакцинация
Да не, благодаря Бубнову этот персонаж в анналах истории российского футбола)
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Медельин
Новость сама по себе ни о чем, большая часть комментаторов вспомнит сериал "Солдаты", а не то, что этот человек Спартак тренировал... Но ведь какие два триггера: Fun ID и вакцинация
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ьььь
Врятли после таких высказываний его возьмут в какой либо клуб,так принято😁
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Кто составил коспекты Лобановского?
Вакцинация уже не в тренде, на учет в военкомате по месту жительства встал главное?
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