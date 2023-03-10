Дмитрий Гунько: «Не делаю Fan ID, как и не делал вакцинацию. Подожду, в какой-то момент получить паспорт болельщика будет очень просто»

Экс-тренер « » сравнил Fan ID c вакцинацией.

– Виной всему – усложнение доступа на трибуны простым болельщикам.

Когда мне было восемь лет, папа открыл «Советский спорт» и увидел, что играют «Локомотив» и «Кузбасс» Кемерово. Он спросил: «Пойдем?» Я ответил, что мы не успеем, игра уже началась. «Здесь ехать 10 минут», – заверил он.

И мы доехали за 10 минут, попали на футбол, выиграли телевизор, который разыгрывался в тот день, и после приехали домой. Трибуны, насколько помню, были заполнены минимум на 50 процентов.

А сейчас я подумаю перед тем, как пойти на футбол. Сына я взять не смогу, если у него нет Fan ID. Препятствия. Вот поэтому трибуны и пустые.

– Что с этим делать? Верите, что Fan ID могут отменить?

– Я думаю, что Fan ID не отменят. Закон есть закон, и все законы в нашем государстве надо исполнять. Как будет дальше, не знаю. Допустим, я не делаю Fan ID, как и не делал вакцинацию. Вакцинацию отменили.

Я вот сейчас подожду, думаю, в какой-то момент получить паспорт болельщика будет очень просто. Будут выдавать его вместе с билетом, – сказал главный тренер « ».

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