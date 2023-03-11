Каррера о Fan ID: «Это сделали ради безопасности болельщиков, думаю. В Италии он тоже действует, и стадионы полные»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Fan ID Футбол

Массимо Каррера считает, что Fan ID в России ввели ради безопасности болельщиков. 

– В Италии внедрена система «карта болельщика», без которой фанат не сможет попасть на трибуны. В первое время итальянские болельщики протестовали, но смирились и оформили ее. В России сейчас тоже заработала данная система, однако фанаты протестуют настолько, что на матчи «Спартака» ходит по 5 тысяч болельщиков. Массимо, ваше мнение, карта болельщика – полезная вещь для футбола? Или можно обойтись и без нее?

– Я думаю, что Fan ID сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта болельщика, и стадионы полные, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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41 комментарий

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Ovsyankin
Он нас что за лохов держит? В 2019 сходил спокойно на футбол, кроме билета ничего не нужно было.
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Антонио Мартынов
А с какого года действует она в Италии? Был два раза, последний в 20 году, не требовалось ничего
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Моутиньо оформляет 40
Ответ NIK7478
Ну вот и всё, конец дискуссии.
об адекватности Карреры?)
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андрей калуцких
Извините, а где в Италии Fan ID? 4 раза ходил на матчи Ромы. Просто брал билет на сайте клуба и всё. На входе просто показывал загран и всё....где он там его видел?
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Slavnov
и у нас будут полные,дайте время,в италии тоже первый сезон после введения провал был в посещаемости,потом начали расти,выросли до полных трибун
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fallen__up
05.01.2023 был на матче Интер-Наполи (Serie A), покупал билеты вообще через сервис-агрегатор viagogo.
никаких карт нет, проверяют соответствие имени в паспорте и билете. не более!
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RW_4ever
Ответ OldRedWhite
Алчный и некомпетентный Массимо - прекрасно в теме ! Посто рассчитывает получить работу … Хоть тушкой , хоть чучелом , но вернуться в наш футбол)))
А ты после вчерашнего матча опять рьяно Бикеича в Спартак сватать будешь. Тушкой, чучелом или еще кем то.
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Подкат Мальдини
В Италии нету
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Max Zhomkov
Ответ RW_4ever
Под Брянском тоже было все спокойно, пока 50 хлопцев в вышиванках не решили себе экскурсию сделать
вообще не к месту сравнение.
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100% кабан
Ответ Алекс Я
А там жгут файеры или скандируют матом?может кресла выламывают?
А напомни мне пожалуйста когда последний раз выламывали кресла? Зато мат я сейчас слышу практически каждый матч по телевизору, когда тренер или игроки общаются, а отсутствие болельщиков не заглушает эти звуки
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flash166
Ответ MonkeyMeister
А говорят, что нигде больше такого нет)))
В Венгрии тоже есть
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Дима Климочкин
Но только у вас в Италии болельщики любят свой футбол и клубы, а нашим наплевать им важнее не оформить фигню!!!!
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RW_4ever
Ответ Max Zhomkov
в России в отличие от Италии и Турции на стадионах было спокойно и нужды в карте болельщика нет. Сделали новый департамент выделили и попилили бабло , наверно и нужных людей на ЗП в кресла посадили. Вот это болельщиков злит поэтому и не ходят на футбол
Под Брянском тоже было все спокойно, пока 50 хлопцев в вышиванках не решили себе экскурсию сделать
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100% кабан
Это сделали для безопасности государства
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NIK7478
Ну вот и всё, конец дискуссии.
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Бобынин
Ответ OldRedWhite
Алчный и некомпетентный Массимо - прекрасно в теме ! Посто рассчитывает получить работу … Хоть тушкой , хоть чучелом , но вернуться в наш футбол)))
Может быть и так. А что в этом плохого?
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андрэ
о круто в Италии тоже МФЦ есть
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Pertinax Gandi
Как я понимаю, карта болельщика в Италии, это нечто типа нашей фан-карты, то есть абонемента на фанатские трибуны.. Отсутствие этой карты не мешает купить билет обычному болельщику. Массимо несколько не в теме нашей ситуации.
Дурачком просто прикинулся.
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RW_4ever
Ответ damondiamond
а на волейбол когда будет фан айди? не хожу на волейбол, а то страшно
А ты вообще никуда не ходишь на ##пе сидишь . Жди когда заказ Озон тебе принесет.
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Алекс Я
Ответ damondiamond
фиг знает, не хочу проверять
Зря ,сходи ,понравится.
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OldRedWhite
Ответ Егор Годин
Я в Италии ходил на футбол в 2018 При покупке указал паспортные данные На входе на стадион попросили паспорт и сверили с данными в билете Возможно, за 4,5 года что-то поменялось, но я сильно сомневаюсь)
Если фото на аватарке Ваше - ничего странного !
Молодой человек, с бородой , мало похожий на итальянца, если Вы ещё и атлетического телосложения …
Конечно - паспорт попросили !
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damondiamond
Ответ Алекс Я
А там жгут файеры или скандируют матом?может кресла выламывают?
фиг знает, не хочу проверять
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Алекс Я
Ответ Егор Годин
Я в Италии ходил на футбол в 2018 При покупке указал паспортные данные На входе на стадион попросили паспорт и сверили с данными в билете Возможно, за 4,5 года что-то поменялось, но я сильно сомневаюсь)
По факту это одно и тоже.ты де в больницу тоже не носишь паспорт и ГАИшник у тебя его не спрашивает.
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OldRedWhite
Ответ Pertinax Gandi
Как я понимаю, карта болельщика в Италии, это нечто типа нашей фан-карты, то есть абонемента на фанатские трибуны.. Отсутствие этой карты не мешает купить билет обычному болельщику. Массимо несколько не в теме нашей ситуации.
Алчный и некомпетентный Массимо - прекрасно в теме !
Посто рассчитывает получить работу …
Хоть тушкой , хоть чучелом , но вернуться в наш футбол)))
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Алекс Я
Ответ damondiamond
а на волейбол когда будет фан айди? не хожу на волейбол, а то страшно
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