Каррера о Fan ID: «Это сделали ради безопасности болельщиков, думаю. В Италии он тоже действует, и стадионы полные»
Массимо Каррера считает, что Fan ID в России ввели ради безопасности болельщиков.
– В Италии внедрена система «карта болельщика», без которой фанат не сможет попасть на трибуны. В первое время итальянские болельщики протестовали, но смирились и оформили ее. В России сейчас тоже заработала данная система, однако фанаты протестуют настолько, что на матчи «Спартака» ходит по 5 тысяч болельщиков. Массимо, ваше мнение, карта болельщика – полезная вещь для футбола? Или можно обойтись и без нее?
– Я думаю, что Fan ID сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта болельщика, и стадионы полные, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
никаких карт нет, проверяют соответствие имени в паспорте и билете. не более!
Молодой человек, с бородой , мало похожий на итальянца, если Вы ещё и атлетического телосложения …
Конечно - паспорт попросили !
Посто рассчитывает получить работу …
Хоть тушкой , хоть чучелом , но вернуться в наш футбол)))