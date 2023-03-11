Каррера о Fan ID: «Это сделали ради безопасности болельщиков, думаю. В Италии он тоже действует, и стадионы полные»

считает, что Fan ID в России ввели ради безопасности болельщиков.

– В Италии внедрена система «карта болельщика», без которой фанат не сможет попасть на трибуны. В первое время итальянские болельщики протестовали, но смирились и оформили ее. В России сейчас тоже заработала данная система, однако фанаты протестуют настолько, что на матчи «Спартака» ходит по 5 тысяч болельщиков. Массимо, ваше мнение, карта болельщика – полезная вещь для футбола? Или можно обойтись и без нее?

– Я думаю, что Fan ID сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта болельщика, и стадионы полные, – сказал бывший главный тренер « ».

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