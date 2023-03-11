Линекер не собирается извиняться за твиты с критикой правительства и признавать, что не должен был их публиковать

не хочет извиняться за критику правительства Великобритании.

Напомним, бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. После этого BBC отстранила ведущего передачи Match of the Day от эфира.

Источник, близкий к Линекеру, утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.

Линекера отстранили от работы на BBC – за критику правительства. Но все коллеги за него

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