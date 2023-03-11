Линекер не собирается извиняться за твиты с критикой правительства и признавать, что не должен был их публиковать

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение BBC Политика Футбол

Гари Линекер не хочет извиняться за критику правительства Великобритании. 

Напомним, бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. После этого BBC отстранила ведущего передачи Match of the Day от эфира. 

Источник, близкий к Линекеру, утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.

Линекера отстранили от работы на BBC – за критику правительства. Но все коллеги за него 

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37 комментариев

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gleboloco
Свобода слова как она есть) С другой стороны, когда при каждом удобном случае вспоминают нацистскую Германию с Гитлером - обычно это перебор. И это выдает слабую образованность человека, который плохо знает историю, и не может оперировать более точными, но менее громкими примерами.
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Wild Plum
Линекер — типичный современный левак. Будучи миллионером, и проживая совсем не в спальном районе, он сравнивает в своём твиттере правительство с Гитлером. Правительство, которое выполняет свою работу — защищает своих граждан от нелегальной миграции и всех вытекающих из неё последствий(рост преступности, создание гетто, финансовая нагрузка, ведь содержать и ассимилировать их на что-то нужно). Никому не нужны десятки тысяч представителей чуждой культуры, носителей чужого языка, которые, к тому же, очень плохо ассимилируются. Не думаю, что какая-либо страна обязана принимать у себя всех мигрантов, особенно тех, которые нарушают законы страны, чтобы попасть в неё.
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Koulmann
Ответ Born is the King
Только уважение ему за это. Сейчас флюгеров и подлиз много и такие личности вызывают уважение
То есть вы думаете, что только Линекер осуждает этот закон?)))))

Лол.

Линекер просто выбрал некорректную форму и перебрал с эпитетами.

А так закон критикуют все - от таблоидов до членов парламента, публичных персон и все кому угодно.

Делают они это в рамках свободы слова, конечно.
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Koulmann
Ответ AlexZhano__
BBC здорово себя подставили. Высказывание Линекера не бог весть какое, его можно было проигнорировать. А они лишь раздули историю, взбудоражили коллег Линекера.
Когдп Линекер в эфире BBC ляпнет про сравнение Сунака с Гитлером, то эта подстава будет еще больше.

BBC просто ограждает себя от глупых людей, неспособных корректно вести себя в публичном пространстве.

Ничего более я тут не вижу.

Вс остальное раздула английская пресса.
Вот ей уж никто не мешает публиковать любую чушь))) И она в этом часто преуспевает, особенно The Sun, Daily Mail и прочие.
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Koulmann
Там уже вся английская футбольная тусовка вступилась за Гари. Многие будут игнорить MOTD.

Крайне познавательная ситуация на самом деле.

Многие сейчас тут будут злорадно верещать про попрание свободы слова в UK. Это выглядит очень забавно. Особенно от русских, где одно действие, о котором свободно говорит весь мир называют воблой.

На самом деле это еще один классный пример свободы СМИ в UK и хрестоматийный пример, а также урок для Линекера, что ляпать языком в твиттере по любому поводу, используя популизм, хайп и неуместные громкие сравнения - не только в этом заключается свобода слова.

А в том, что тебе позволят сказать все, что ты хочешь. Хоть в Гайд парке, хоть перед зданием Парламента.

Но за свои слова надо будет отвечать.

А вот Гари отвечать и извиняться за свое глупое сравнение не хочет. И это тоже показатель его уровня, как журналиста.
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Koulmann
Ответ Дядя ТУРА
все спортсмены граждане своих стран и имеют право высказывать свое мнение.
Так как раз Линекеру никто и не запретил. Он же сказал.

Теперь несет ответственность за совершенно неуместное сравнение.
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Koulmann
Ответ VDX00
Надо запустить ’матч дня’ и позвать его гостем. Представляете как у бриташек рванет? 😂😂
Отличный план. Вы уже и так собрали почти всех маргиналов со всего мира!
Продолжайте!
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Koulmann
Ответ GooseG
теперь чтобы что-то говорить о политике, надо в ней точечно разбираться? это тоже самое, что говорить: «Ты не имеешь право говорить о том, нравится или не нравится тебе блюдо, только потому что ты не умеешь готовить»
Так говори. И Линекеру никто не запрещает их говорить. Его посадили, закрыли твиттер, не дают доступ к другим СМИ?
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VDX00
Надо запустить ’матч дня’ и позвать его гостем. Представляете как у бриташек рванет? 😂😂
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Ник Гре
Категорически не согласен с мнением Линекера, но! - или свобода слова торжествует, или дерьмократия и лицемерие.
Нелегалов вытурить, перед Гари извиниться и восстановить на работе. И компенсацию морального ущерба заплатить.
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Gaiar
Ответ Ilya Kozaev
Вот мы не лезем в политику и в попе страна оказалась
Вы это кто? Жители одного геополитического соседа России? Да, нужно было останавливать вам майдан
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AlexZhano__
BBC здорово себя подставили. Высказывание Линекера не бог весть какое, его можно было проигнорировать. А они лишь раздули историю, взбудоражили коллег Линекера.
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Born is the King
Только уважение ему за это. Сейчас флюгеров и подлиз много и такие личности вызывают уважение
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charly_54
Ответ Royal Watcher
Почему каждый второй спортсмен считает своим долгом лезть в политику?
А им нельзя высказываться о политике?
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Peter Popov
Закон Годвина и до Линекера добрался. Обыватели такие обыватели
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rooney pers
Ответ Royal Watcher
Почему каждый второй спортсмен считает своим долгом лезть в политику?
почему ты вообще имеешь право высказываться??
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rooney pers
Ответ Royal Watcher
Почему каждый второй спортсмен считает своим долгом лезть в политику?
Почему каждый гражданин своей страны высказывается о полите страны в которой он живёт??
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Veld
Ответ Jack Daniels
ну пусть поселит рядом с собой и своей семьей нелегалов тогда
он поселил их в свой дом, уже давненько: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/2826263.html

П-Последовательность
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ GooseG
теперь чтобы что-то говорить о политике, надо в ней точечно разбираться? это тоже самое, что говорить: «Ты не имеешь право говорить о том, нравится или не нравится тебе блюдо, только потому что ты не умеешь готовить»
По его логике высказываться походу о жизни в своей стране только политики имеют право, классная отмазка: "не депутат, вот и молчи!")
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Veld
ничего себе, а так можно? Рамзана на него нет!
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Kemal Gul
Ответ Royal Watcher
Да, только далеко не все спортсмены в этом что-то понимают
Ну давайте будет молчать в тряпочку по каждому вопросу, ведь что мы в этом понимаем, им там наверху виднее, да?
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Манюшный
Ответ Дядя ТУРА
все спортсмены граждане своих стран и имеют право высказывать свое мнение.
Человек и имени Володя - «до слез» 🤣🤣
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zhukas58
У нас бы уже признали иноагентом
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Kemal Gul
Ответ Royal Watcher
Почему каждый второй спортсмен считает своим долгом лезть в политику?
В политику лезут наши гимнастки, боксёры, актёры и прочие, восседающие в Госдуме. А Линекер ведущий на ТВ, в политику не лезет, а выражает свою гражданскую позицию, на что имеет полное право
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sp.msk.86
Ответ Royal Watcher
Да, только далеко не все спортсмены в этом что-то понимают
а ты понимаешь, чтобы говорить об этом применительно к ЛИнекеру?
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