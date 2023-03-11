Линекер не собирается извиняться за твиты с критикой правительства и признавать, что не должен был их публиковать
Гари Линекер не хочет извиняться за критику правительства Великобритании.
Напомним, бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. После этого BBC отстранила ведущего передачи Match of the Day от эфира.
Источник, близкий к Линекеру, утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.
Линекера отстранили от работы на BBC – за критику правительства. Но все коллеги за него
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лол.
Линекер просто выбрал некорректную форму и перебрал с эпитетами.
А так закон критикуют все - от таблоидов до членов парламента, публичных персон и все кому угодно.
Делают они это в рамках свободы слова, конечно.
BBC просто ограждает себя от глупых людей, неспособных корректно вести себя в публичном пространстве.
Ничего более я тут не вижу.
Вс остальное раздула английская пресса.
Вот ей уж никто не мешает публиковать любую чушь))) И она в этом часто преуспевает, особенно The Sun, Daily Mail и прочие.
Крайне познавательная ситуация на самом деле.
Многие сейчас тут будут злорадно верещать про попрание свободы слова в UK. Это выглядит очень забавно. Особенно от русских, где одно действие, о котором свободно говорит весь мир называют воблой.
На самом деле это еще один классный пример свободы СМИ в UK и хрестоматийный пример, а также урок для Линекера, что ляпать языком в твиттере по любому поводу, используя популизм, хайп и неуместные громкие сравнения - не только в этом заключается свобода слова.
А в том, что тебе позволят сказать все, что ты хочешь. Хоть в Гайд парке, хоть перед зданием Парламента.
Но за свои слова надо будет отвечать.
А вот Гари отвечать и извиняться за свое глупое сравнение не хочет. И это тоже показатель его уровня, как журналиста.
Теперь несет ответственность за совершенно неуместное сравнение.
Продолжайте!
Нелегалов вытурить, перед Гари извиниться и восстановить на работе. И компенсацию морального ущерба заплатить.
П-Последовательность