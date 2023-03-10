«Линекер должен послать BBC на ###. Свобода слова – краеугольный камень демократии». Морган об отстранении Гари за критику правительства
Пирс Морган призвал Гари Линекера послать BBC после отстранения за критику правительства.
Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.
«Как жалко и бесхребетно. Напомню, что BBC требовала от Линекера сделать политические заявления о ситуации с правами человека в Катаре перед началом недавнего чемпионата мира.
Теперь выражение своего мнения в Британии считается правонарушением. Какая же жалкая ситуация.
Линекер должен послать BBC на ###, как я послал ITV из-за разноса Меган Маркл (Морган ушел с канала ITV после критики супруги принца Гарри за интервью Опре Уинфри. До этого он регулярно критически высказывался о Маркл – Sports.ru).
Свобода слова является краеугольным камнем демократии. В тот момент, когда британцы соглашаются, чтобы им говорили, что разрешено говорить или думать, демократия умирает», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Ширер и Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения Линекера за критику правительства
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
там и вирус был и тд и та и страх общества
Но наши совки как обычно прожамкают. Зато суют нос куда не надо.
Black Lives Matter !
Даёшь полный вперёд нелегальной миграции и в Британию !
А , стесняюсь спросить , и в Россию тоже ?
- Уэлл Пирс , ю ноу май ситуэйшн.
- Лук Гари , телл дем ту Фак офф , а эм он ё сайд!
- Чиирз бро 😎
Well done Mr Morgan 👍
Pirs Morgan for!