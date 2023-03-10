«Линекер должен послать BBC на ###. Свобода слова – краеугольный камень демократии». Морган об отстранении Гари за критику правительства

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение BBC Политика брань Пирс Морган Футбол

Пирс Морган призвал Гари Линекера послать BBC после отстранения за критику правительства.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

«Как жалко и бесхребетно. Напомню, что BBC требовала от Линекера сделать политические заявления о ситуации с правами человека в Катаре перед началом недавнего чемпионата мира.

Теперь выражение своего мнения в Британии считается правонарушением. Какая же жалкая ситуация.

Линекер должен послать BBC на ###, как я послал ITV из-за разноса Меган Маркл (Морган ушел с канала ITV после критики супруги принца Гарри за интервью Опре Уинфри. До этого он регулярно критически высказывался о Маркл – Sports.ru).

Свобода слова является краеугольным камнем демократии. В тот момент, когда британцы соглашаются, чтобы им говорили, что разрешено говорить или думать, демократия умирает», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Ширер и Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения Линекера за критику правительства

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28 комментариев

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Андрюха с района
Клоуны и лицемеры там)
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S.Mane10
Согласен с Морганом
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Lanc
Ну там хотя бы в правильном направлении действует правительство касаемо мигрантов. У нас этот поток с юга нынешняя власть вряд ли когда-нибудь прикроет.
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Ruscello
Судьба мигрантов отошла на второй план, когда речь зашла о судьбе демократии...
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Skip
Морган прав, у Линекера мало выбора - это нарушение свободы слова
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АГОШКИН Алексей
Ответ Максим Пантелеев
Эх, какая сладкая ситуация : Нашим бы сейчас поддержать Гарри, заодно напомнить, что бриты требуют от русских спортсменов что-то там подписывать, высказываться (и только от русских, хотя по миру тьма вооруженных конфликтов). Очевидно это предвзятость к одной конкретной национальности. Но наши совки как обычно прожамкают. Зато суют нос куда не надо.
Так же как и нашим не нужно было совать свой нос куда не надо или это другой нос?
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bel01
Первый раз вместе с Пирсом Морганом!!!
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Veles3101
Ответ Евгений Громов 22
Свобода это миф , и свобода слова и вообще.
да знаем, товарищ майор. Какая уж тут свобода когда вечером в пятницу на службе, а эти мерзкие гражданские уже в 17 ч пиво пьют
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avcgloronalduMU
как в фильме v значит вендетта
там и вирус был и тд и та и страх общества
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Максим Пантелеев
Эх, какая сладкая ситуация : Нашим бы сейчас поддержать Гарри, заодно напомнить, что бриты требуют от русских спортсменов что-то там подписывать, высказываться (и только от русских, хотя по миру тьма вооруженных конфликтов). Очевидно это предвзятость к одной конкретной национальности.
Но наши совки как обычно прожамкают. Зато суют нос куда не надо.
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R Air
BBC стала левой мусоркой, кста.
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OldRedWhite
Ответ rcbkz6mrtd
Тут Морган прав
На всю сотку !
Black Lives Matter !
Даёшь полный вперёд нелегальной миграции и в Британию !
А , стесняюсь спросить , и в Россию тоже ?
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Romeo Yankovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пирса Моргана - в премьер-министры Великобритании! Pirs Morgan for!
недавно его тут парафинили за то, что Роналду вославляет, а сейчас вон оно как всё стало, когда новые лапти подъехали и время переобуваться пришло))
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rcbkz6mrtd
Тут Морган прав
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sevuska
Гари Линекер тогда должен МИД возглавить , как специалист по вопросом иммиграции 😎
А что делать с Индусами в кабинете министров?
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Typizza
Пирс просто завидует ЗП Линекера
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Sevuska
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пирса Моргана - в премьер-министры Великобритании! Pirs Morgan for!
Гари Линекер тогда должен МИД возглавить , как специалист по вопросом иммиграции 😎
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Sevuska
- Хай Гари , хав а ю !?
- Уэлл Пирс , ю ноу май ситуэйшн.
- Лук Гари , телл дем ту Фак офф , а эм он ё сайд!
- Чиирз бро 😎
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Леван Мкртчян
Ответ orelik_1987
Ох уж эти радикалы...
Скорее ради Гари
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Sevuska
А вот это уже очень благородно от Моргана - поддержать коллегу в трудную минуту в сложной ситуации.
Well done Mr Morgan 👍
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Леван Мкртчян
Пирс вышел из образа, когда понял что в этой истории никак не фигурирует Роналду
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Плеймейкер87
Откройте букву "У"
Откройте букву "й"
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Плеймейкер87
Откройте букву "У"
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ orelik_1987
Ох уж эти радикалы...
Такими темпами, они и гомосексуалов сажать будут...
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ARIGAMI ARIGAMI
Пирса Моргана - в премьер-министры Великобритании!

Pirs Morgan for!
+20
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