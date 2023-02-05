Депутат Журова о пиратских трансляциях: «Странно легализировать это на государственном уровне. Какие-то патриоты скажут: «Не будем смотреть, не хотят они наших денег»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия НБА телевидение Светлана Журова Государственная дума КХЛ Дмитрий Медведев Формула-1 Единая лига ВТБ Политика кино Хоккей

Депутат Светлана Журова не поддерживает легализацию спортивных пиратских трансляций.

На этой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил узаконить отказ от уплаты авторского вознаграждения и покупки лицензий на интеллектуальную собственность в ответ на западные санкции: «Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта».

Напомним, что АПЛ, НХЛ, НБА, «Формула-1» и другие организации отказываются транслировать свои соревнования на территории России. 

– Нужно ли легализовать пиратские спортивные трансляции?

– До того, как случились всякие такие моменты, я была категорически против пиратства. Я считаю, что неправильно лишать авторских прав.

В то же время люди все равно найдут, как смотреть. Зачем легализовать все на государственном уровне, если какому-то количеству людей хочется посмотреть. Я думаю, что есть где смотреть. И достаточно странно для этого легализировать пиратство на государственном уровне.

А как мы можем легализовать? Пропишем, что разрешим смотреть спортивные трансляции через пиратские варианты? А кино нельзя? Или сейчас разрешим, а потом запретим? Тут для меня как-то достаточно непонятно.

– Лучше оставить все так, как оно есть?

– Я не осмеливалась бы пока менять. Ведь потом все пойдет на остальные отрасли. Мы столько с пиратством боремся, чтобы его не было.

Я больше скажу. Какие-то патриоты скажут: «Ну не будем мы смотреть. Не хотят они наших денег получить за трансляцию, вот и не будем смотреть (даже если там есть наши ребята)». Поверьте мне, будут люди, которые и так скажут, – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Маслов
Ответ Gera219
Это как вы говорите цивилизованный мир погряз в блмах и лгбт, если хотите быть такой "цивильной" идите к ним через границу и сидите там
Вот это правильно,пусть валят,нехер пи...лить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
свободу попугаю
Ответ Gera219
Это как вы говорите цивилизованный мир погряз в блмах и лгбт, если хотите быть такой "цивильной" идите к ним через границу и сидите там
Как вы живёте без мозга 😲
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
counsel
Ответ anastasia Krugova
Что ж. это конечно лично выбор каждого . но рано или поздно ..темные времена с этой властью закончиться , и может наступить наконец то светлая полоса .. Чем больше дров наломают сейчас, тем сложнее и длиннее будет путь к нормальным отношениям с цивилизованным миром
Малыш, научись своё имя с большой буквы писать, а потом будешь рассуждать про «цивилизованный мир»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
counsel
Странно, когда депутат русским языком не владеет и выдаёт перлы типа «легализировать» и «мобилизировать»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Fox_Mulder_12
Коррупция на государственном уровне, значит, легализовано, а пиратство - нет. Пиратили и будем пиратить!
Как и банальная контрабанда на гос уровне, которая параллельным импортом зовется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
Мне все более и более симпатичен Дмитрий Медведев.
Дмитрий, надо ещё жёстче и жёстче по любым вопросам. Журова, разочаровываешь про пиратство - речь ведь идёт о периоде санкций и периоде СВО. Закончим СВО на польской границе и все будет в ажуре и пиратства никакого не надо будет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
))

«Ну не будем мы смотреть. Не хотят они наших денег получить за трансляцию, вот и не будем смотреть (даже если там есть наши ребята..»

Это как «Обмануть таксиста - заплатить и не поехать».)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
карась самарский
Ответ Barry
Кто тупее Журова или Валуев?
Хотя бы одну медаль для страны выиграл? Barry?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gera219
Ответ anastasia Krugova
Что ж. это конечно лично выбор каждого . но рано или поздно ..темные времена с этой властью закончиться , и может наступить наконец то светлая полоса .. Чем больше дров наломают сейчас, тем сложнее и длиннее будет путь к нормальным отношениям с цивилизованным миром
Это как вы говорите цивилизованный мир погряз в блмах и лгбт, если хотите быть такой "цивильной" идите к ним через границу и сидите там
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banderos
Ответ Sergey Yevseev
Те, кого ты считаешь патриотом, ни за спорт, ни тем более за софт ни копейки в своей жизни не заплатили 😂
Звездеж и провокация. По себе людей не суди, умник.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Умная мысль от Медведева, кстати.

А Журова (телефон дважды слово поменял) могла бы и сказать: не будем спонсировать недружественные страны...
Но тогда и идея с открытым доступом к просмотру как раз выглядит интересно.)

Софт вот лучше не использовать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
Ответ Barry
Кто тупее Журова или Валуев?
Журова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Так война идет, е мое.На войне это не пиратством называется.Это называется "нанести максимальный урон врагу, наживиться на счет врага, ввернуть врага в депрессию" .
Это не пиратство, это война.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Yevseev
Ответ Barry
Кто тупее Журова или Валуев?
Драчев )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Будут люди,которые с удовольствием посмотрят,и будут те,кто проигнорирует,но не потому,что патриоты,им просто спорт неинтересен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Barry
Кто тупее Журова или Валуев?
Там таких Валуевых ещё целый батальон наберётся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Владислав Романов
Комментарий удален пользователем
Ей непонятно )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Англосакс и прочие американцы
Если что, речь о псевдопатриотах. Путриотах, если быть точнее.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Надо посылать Журавеля с телефоном за ворота )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banderos
Лиг-Пасс мне до сих пор 5000 рублей не вернул за покупку трансляций сезона НБА 2021-2022
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Апл в Окко был супер.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barry
Кто тупее Журова или Валуев?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Yevseev
Те, кого ты считаешь патриотом, ни за спорт, ни тем более за софт ни копейки в своей жизни не заплатили 😂
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
Коррупция на государственном уровне, значит, легализовано, а пиратство - нет. Пиратили и будем пиратить!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий