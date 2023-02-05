Депутат Журова о пиратских трансляциях: «Странно легализировать это на государственном уровне. Какие-то патриоты скажут: «Не будем смотреть, не хотят они наших денег»
Депутат Светлана Журова не поддерживает легализацию спортивных пиратских трансляций.
На этой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил узаконить отказ от уплаты авторского вознаграждения и покупки лицензий на интеллектуальную собственность в ответ на западные санкции: «Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта».
Напомним, что АПЛ, НХЛ, НБА, «Формула-1» и другие организации отказываются транслировать свои соревнования на территории России.
– Нужно ли легализовать пиратские спортивные трансляции?
– До того, как случились всякие такие моменты, я была категорически против пиратства. Я считаю, что неправильно лишать авторских прав.
В то же время люди все равно найдут, как смотреть. Зачем легализовать все на государственном уровне, если какому-то количеству людей хочется посмотреть. Я думаю, что есть где смотреть. И достаточно странно для этого легализировать пиратство на государственном уровне.
А как мы можем легализовать? Пропишем, что разрешим смотреть спортивные трансляции через пиратские варианты? А кино нельзя? Или сейчас разрешим, а потом запретим? Тут для меня как-то достаточно непонятно.
– Лучше оставить все так, как оно есть?
– Я не осмеливалась бы пока менять. Ведь потом все пойдет на остальные отрасли. Мы столько с пиратством боремся, чтобы его не было.
Я больше скажу. Какие-то патриоты скажут: «Ну не будем мы смотреть. Не хотят они наших денег получить за трансляцию, вот и не будем смотреть (даже если там есть наши ребята)». Поверьте мне, будут люди, которые и так скажут, – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ.
Дмитрий, надо ещё жёстче и жёстче по любым вопросам. Журова, разочаровываешь про пиратство - речь ведь идёт о периоде санкций и периоде СВО. Закончим СВО на польской границе и все будет в ажуре и пиратства никакого не надо будет.
«Ну не будем мы смотреть. Не хотят они наших денег получить за трансляцию, вот и не будем смотреть (даже если там есть наши ребята..»
Это как «Обмануть таксиста - заплатить и не поехать».)
А Журова (телефон дважды слово поменял) могла бы и сказать: не будем спонсировать недружественные страны...
Но тогда и идея с открытым доступом к просмотру как раз выглядит интересно.)
Софт вот лучше не использовать.
Это не пиратство, это война.