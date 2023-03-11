Экс-гендиректор «Зенита» о Малкоме и Клаудиньо: «Видимо, ребята думают: если сборная России вернется в международное сообщество, появится шанс утереть нос Неймару. Почему бы и нет?»

Теги Зенит Мартин Шкртел премьер-лига Россия Сборная России по футболу Илья Черкасов Неймар Малком Клаудиньо Футбол

Илья Черкасов высказался о предоставлении российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

– Поговорим о дне сегодняшнем. Вы понимаете, зачем российские паспорта Малкому и Клаудиньо?

– Совершенно не понимаю.

– Если бы в своем время предложили сделать российский паспорт Шкртелу, как бы вы отреагировали?

– Первый вопрос – а зачем? На самом деле это личное дело бразильских футболистов. Сейчас совершенно иная история с точки зрения играть за свою сборную на крупных международных турнирах. У Шкртела в сборной Словакии все было хорошо, а Малком и Клаудиньо, с которыми мы носимся, как со священными коровами, на сегодняшний день объективно в сборную Бразилии не проходят.

Они замечательные футболисты, но как-то там без них игроков хватает. Поэтому, видимо, ребята рассуждают так: если в какой-то момент сборная России вернется в международное сообщество, у них появится шанс утереть нос Неймару. И почему бы и нет? – сказал бывший генеральный директор «Зенита».

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14 комментариев

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Amalfitano
Это точно гендир(хоть и бывший), а не председатель колхоза в Нижнем Задрищенске?
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Стекло и тара
Ответ аdidаs
какой то набор слов, не понятно причем здесь неймар? у них был конфликт?
Нет, просто в Питере никак не лечат манию величия)
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Стекло и тара
Это из серии....а почему бы Зениту не взять ЛЧ?))
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Юрий
Какая глупость
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igls54
Неймару, скорее, можно утереть клюв
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Камбоджа Иванов
Звучит странно, но, с другой стороны, Неймару уже скоро завершать карьеру, а достижениями там так и не пахнет. Во время Сантоса действительно верили, что это борец за золотые мячи, чемпионаты мира и т.д., а Неймар просто сильный игрок, не более
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Мужик из рекламы
им на сборную России по барабану, тем более нас вышвырнули на помойку мирового футбола
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S.Mane10
Глупость сморозил.
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La Crosse Bobcats
мне Илья Черкасов 20 лет назад, когда был гендиром Зенита при банкирах, казался хоть и троллем, но весьма разумным и образованным человеком. что за дичь он несет в последние дни?
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аdidаs
какой то набор слов, не понятно причем здесь неймар? у них был конфликт?
+1
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Кирилл.С-Пб
Просто у нас налоги меньше. Но нет, надо всё обсасывать каждый день. Даже не смешно
+3
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Назар Игорь
Один чудак сказал чепуху, и началось обсуждение.
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a.k.a. DRAGON0928
Даже если нас опять вернут,то вероятность встречи России и Бразилии также мала, как посещаемость при фан ID
0
-2
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Yuriy Oblakov
Представляю, как Неймар расстроится: Блин, мог бы тоже с Ираном играть 2 раза в год
+13
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+13
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