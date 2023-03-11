Экс-гендиректор «Зенита» о Малкоме и Клаудиньо: «Видимо, ребята думают: если сборная России вернется в международное сообщество, появится шанс утереть нос Неймару. Почему бы и нет?»
Илья Черкасов высказался о предоставлении российского гражданства Малкому и Клаудиньо.
– Поговорим о дне сегодняшнем. Вы понимаете, зачем российские паспорта Малкому и Клаудиньо?
– Совершенно не понимаю.
– Если бы в своем время предложили сделать российский паспорт Шкртелу, как бы вы отреагировали?
– Первый вопрос – а зачем? На самом деле это личное дело бразильских футболистов. Сейчас совершенно иная история с точки зрения играть за свою сборную на крупных международных турнирах. У Шкртела в сборной Словакии все было хорошо, а Малком и Клаудиньо, с которыми мы носимся, как со священными коровами, на сегодняшний день объективно в сборную Бразилии не проходят.
Они замечательные футболисты, но как-то там без них игроков хватает. Поэтому, видимо, ребята рассуждают так: если в какой-то момент сборная России вернется в международное сообщество, у них появится шанс утереть нос Неймару. И почему бы и нет? – сказал бывший генеральный директор «Зенита».
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