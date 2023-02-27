Карпин о паспортах Малкома и Клаудиньо: «Получили – и хорошо. Это «Зениту» помогает, возможно. Бразильцы играют даже за Испанию»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин натурализация Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Валерий Карпин высказался о том, что Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

– РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?

– Когда?

– Когда все необходимые формальности будут соблюдены.

– Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?

– У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го…

– 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?

– Получение бразильцами российских паспортов – это что?

– Получили – и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого?

– Сформулирую вопрос иначе. Если у вас будет возможность пригласить получившего российское гражданство футболиста, который будет полностью устраивать тренерский штаб по своим характеристикам, навыкам и профессиональным качествам, вы позовете его в сборную?

– А можно встречный вопрос? А почему нет?

– Но главный тренер сборной России вы, а не я.

– Вы, будучи главным тренером, как поступили бы?

– Спасибо за возможность исполнить детскую мечту, Валерий Георгиевич. Конечно, позвал бы. Любой футболист, способный усилить команду и помочь ей в достижении результата, будет приглашаться.

– Вы сами и ответили на вопрос (улыбается). Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и все.

Примеров Марио Фернандеса во всем мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы, – сказал главный тренер сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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36 комментариев

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Добрый_Ээх
Ответ Классный руководитель
Валера без выпендрежа, нормально ответить не может
Нормально он отвечает. На такие вопросы надо отвечать как Босс.
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Классный руководитель
Валера без выпендрежа, нормально ответить не может
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Никому_никабельный
Ответ Любовь Мелехова
Тренер не может отказывать, это дурной тон.
Дурной тон это отвечать на вопросы в такой вот манере. Тем более главному тренеру сборной
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Любовь Мелехова
Ответ Иван Тасминский
Какое же быдло... Это уже даже не уровень Черчесова это что-то невероятное, на каждый вопрос вместо ответа хамство и оскорбления, но фанаты Карпина, конечно, ничего не заметят.
Только сейчас заметили? Да он всегда так разговаривает в интервью.
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Любовь Мелехова
Ответ Никому_никабельный
А что тупого в вопросах? Журналист хочет узнать отношение гт сборной к натурализованным футболистам. А Карпин, вместо того чтоб нормально ответить, начинает как всегда быдло включать. Ну не хочешь ты общаться с прессой, так зачем изначально соглашаться на вью?
Тренер не может отказывать, это дурной тон.
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Кеша
Карпин адекват ! Карпина не нагнуть и не прогнуть никакими авторитетами ! Красавчик ! Тихо делает свою работу ! Его жену не слышно и не видно ! Ах , да , это же не Зарема , к большому счастью.
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тралмейстер
Ответ Ковид 07.10.52
Да...в России хорошо...., но почему-то одному клубу из одного города....
А вам обидно! Раньше было хорошо только клубам из другого города. А теперь что ж будет? Так все взбунтуются против гегемона и скажут: Или можно всем - или некому. Непорядок.
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Константин Кв
Ответ Vlad_rus
Ну как же) конечно, как всегда, хорошо там, где нас нет. У них так значит и у нас непременно также должно быть. Только дело в том, что и ведущие клубы и сборные Англии, Франции и прочих в том числе СССР не были аутсайдерами играя своими игроками. Дело не в этом. А в том, что спорт в принципе перестал был нац. видом соревнований, а стал просто бизнес проектом и шоу для страждущих. Если концепт только шоу сейчас (по факту именно так) - тогда у меня вообще 0 претензий.
Нет. Спорт приобретает черты шоу в момент, когда у него появляются зрители готовые платить за просмотр. А не папа, мама и маленькая сестренка на трибуне. Но в чистое шоу он не превращается, потому что людям нужен соревновательный дух. Поэтому всегда есть баланс. Чистое шоу это реслинг, и отношение к нему соответствующее, как к цирку.
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Иван Тасминский
Какое же быдло... Это уже даже не уровень Черчесова это что-то невероятное, на каждый вопрос вместо ответа хамство и оскорбления, но фанаты Карпина, конечно, ничего не заметят.
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игрочишка всея руси
Хотят как в чемпионате что ли )?восемь , девять ‘россиян ’ и один ,два настоящих россиянина ?вроде пять лет надо прожить и потом патом паспорт давать ?или как это понять ?команде -исключение,сделали исключение ?
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Александр Жердин
Ответ ЦСКА-навсегда!!!
Уже в этом году не станет Украины и Россию пустят во все турниры с распростертыми обьятими. Фашизму нет места в спорте.
Ваши слова, да Богу в уши! И это на полном серьёзе.
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ЦСКА-навсегда!!!
Ответ Александр Жердин
По моему, разговор ни о чём. Когда ещё наша сборная вернётся на мировую арену, а не на матчи не пойми с кем? ( Без обид)
Уже в этом году не станет Украины и Россию пустят во все турниры с распростертыми обьятими. Фашизму нет места в спорте.
+2
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Mixet.spb
Ответ космонавт на дереве
Это делается для того чтобы освободить место для легионеров для Зенита, это ещё до войны планировалось. Сам Малком об этом проговорился https://www.sports.ru/football/1112212396-malkom-o-rossijskom-grazhdanstve-osnovnaya-ideya-osvobodit-mesto-dlya-.html
Учитывая, как у нас прыгает лимит, не вижу в этом беды
+1
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Vlad_rus
Ответ Виталик Украинский
Распространённая мировая практика. Абсолютно не стоит того чтобы волосы рвать на промежности. Арийцы конечно думают иначе.
Ну как же) конечно, как всегда, хорошо там, где нас нет. У них так значит и у нас непременно также должно быть.
Только дело в том, что и ведущие клубы и сборные Англии, Франции и прочих в том числе СССР не были аутсайдерами играя своими игроками. Дело не в этом. А в том, что спорт в принципе перестал был нац. видом соревнований, а стал просто бизнес проектом и шоу для страждущих.
Если концепт только шоу сейчас (по факту именно так) - тогда у меня вообще 0 претензий.
+1
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Ezra-Matthew Miller
Ответ dreamstep
Сенна играл за Испанию на Евро-2008, и цементировал там опорную зону. Если уж испанцам не стыдно брать себе бразильца в команду, то нам тем более нужны сильные игроки готовые сменить футбольное гражданство.
Испанцам не стыдно и брать американца на Евробаскет
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Fonbaron
За натурализацию. Весь мир ассимилируется, это нормально что появляются иммигранты, натурализованные спортсмены и прочие люди. Фернандес нам принёс много хороших эмоций, он выкладывался за нашу страну дай бог каждому. Хорватам гол помним. А Холден, который в баскете нам Европу на блюдечке принес? А Виктор Ан? Я за него даже больше болел чем за Журову. Некоторые страны создались и выросли благодаря иммигрантам. И эти страны я вам скажу не на последних ролях в мире. И это не только СШа.
+3
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charly_54
Ответ dreamstep
Сенна играл за Испанию на Евро-2008, и цементировал там опорную зону. Если уж испанцам не стыдно брать себе бразильца в команду, то нам тем более нужны сильные игроки готовые сменить футбольное гражданство.
Диего коста тоже бразилец
+1
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Виталик Украинский
Ответ Vlad_rus
Да что там эти двое. У нас большому количеству народа глубоко плевать кто играет за нац. сборную. Хоть Малком - хоть черт лысый. Лишь бы побеждали и можно было себя в грудь ударить - вот, мы русские, как могём... Желательно вообще как у французов. Паспорта еще 5-6 бразильцам или африканцам раздать. И фперёёд за Россию! Знай наших.
Распространённая мировая практика. Абсолютно не стоит того чтобы волосы рвать на промежности. Арийцы конечно думают иначе.
+3
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Hong Kil
Для таких футболистов нужен конечно нормальный тренер, а не Карпин. Надеюсь к 2025 году такой тренер у руля сб. России появится.
+1
-3
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Никому_никабельный
Ответ Ебздрогыч
Какие же донные и тупые вопросы! Из серии - скажите, вы хотите сильных игроков и с ними выигрывать?
А что тупого в вопросах? Журналист хочет узнать отношение гт сборной к натурализованным футболистам. А Карпин, вместо того чтоб нормально ответить, начинает как всегда быдло включать. Ну не хочешь ты общаться с прессой, так зачем изначально соглашаться на вью?
0
-6
-6
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Александр Жердин
По моему, разговор ни о чём. Когда ещё наша сборная вернётся на мировую арену, а не на матчи не пойми с кем? ( Без обид)
0
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Andre Remati
Ответ Ебздрогыч
Какие же донные и тупые вопросы! Из серии - скажите, вы хотите сильных игроков и с ними выигрывать?
Как будто Сергей Егоров задавал
+5
0
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Vlad_rus
Да что там эти двое. У нас большому количеству народа глубоко плевать кто играет за нац. сборную. Хоть Малком - хоть черт лысый. Лишь бы побеждали и можно было себя в грудь ударить - вот, мы русские, как могём...
Желательно вообще как у французов. Паспорта еще 5-6 бразильцам или африканцам раздать. И фперёёд за Россию! Знай наших.
+3
-3
0
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maks44
Ответ Ебздрогыч
Какие же донные и тупые вопросы! Из серии - скажите, вы хотите сильных игроков и с ними выигрывать?
Еще надо было спросить: "Вы хотите быть здоровым и богатым?"
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космонавт на дереве
Ответ anastasia Krugova
Люди просто получили второй паспорт ! Кто то вообще знает или они хотят спортивное гражданство ?)) Им сначала нужно пройти нужные процедуры ФИФА ...к тому времени возможно ,они уже даже не будут играть в РПЛ )) малком уже зимой хотел сбежать ... я не против натурализации...согласен ,чем больше качественных игроков тем лучше!! Но сейчас это больше похоже на пиар-акцию какую-то ...сделали шоу .... Где то ,хоть раз, кто-то слышал чтобы эти игроки говорили что хотят играть за сборную РФ? не хочу писать негатив , но сейчас не то время когда российский паспорт дает какие то преимущества...вне россиии
Это делается для того чтобы освободить место для легионеров для Зенита, это ещё до войны планировалось. Сам Малком об этом проговорился
https://www.sports.ru/football/1112212396-malkom-o-rossijskom-grazhdanstve-osnovnaya-ideya-osvobodit-mesto-dlya-.html
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