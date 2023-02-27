Карпин о паспортах Малкома и Клаудиньо: «Получили – и хорошо. Это «Зениту» помогает, возможно. Бразильцы играют даже за Испанию»
Валерий Карпин высказался о том, что Малком и Клаудиньо стали гражданами России.
– РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?
– Когда?
– Когда все необходимые формальности будут соблюдены.
– Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?
– У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го…
– 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?
– Получение бразильцами российских паспортов – это что?
– Получили – и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого?
– Сформулирую вопрос иначе. Если у вас будет возможность пригласить получившего российское гражданство футболиста, который будет полностью устраивать тренерский штаб по своим характеристикам, навыкам и профессиональным качествам, вы позовете его в сборную?
– А можно встречный вопрос? А почему нет?
– Но главный тренер сборной России вы, а не я.
– Вы, будучи главным тренером, как поступили бы?
– Спасибо за возможность исполнить детскую мечту, Валерий Георгиевич. Конечно, позвал бы. Любой футболист, способный усилить команду и помочь ей в достижении результата, будет приглашаться.
– Вы сами и ответили на вопрос (улыбается). Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и все.
Примеров Марио Фернандеса во всем мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы, – сказал главный тренер сборной России.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Только дело в том, что и ведущие клубы и сборные Англии, Франции и прочих в том числе СССР не были аутсайдерами играя своими игроками. Дело не в этом. А в том, что спорт в принципе перестал был нац. видом соревнований, а стал просто бизнес проектом и шоу для страждущих.
Если концепт только шоу сейчас (по факту именно так) - тогда у меня вообще 0 претензий.
Желательно вообще как у французов. Паспорта еще 5-6 бразильцам или африканцам раздать. И фперёёд за Россию! Знай наших.
https://www.sports.ru/football/1112212396-malkom-o-rossijskom-grazhdanstve-osnovnaya-ideya-osvobodit-mesto-dlya-.html