Карпин о паспортах Малкома и Клаудиньо: «Получили – и хорошо. Это «Зениту» помогает, возможно. Бразильцы играют даже за Испанию»

высказался о том, что Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

– РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и за сборную России. Будет ли практическая?

– Когда?

– Когда все необходимые формальности будут соблюдены.

– Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?

– У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го…

– 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?

– Получение бразильцами российских паспортов – это что?

– Получили – и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, « » помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого?

– Сформулирую вопрос иначе. Если у вас будет возможность пригласить получившего российское гражданство футболиста, который будет полностью устраивать тренерский штаб по своим характеристикам, навыкам и профессиональным качествам, вы позовете его в сборную?

– А можно встречный вопрос? А почему нет?

– Но главный тренер сборной России вы, а не я.

– Вы, будучи главным тренером, как поступили бы?

– Спасибо за возможность исполнить детскую мечту, Валерий Георгиевич. Конечно, позвал бы. Любой футболист, способный усилить команду и помочь ей в достижении результата, будет приглашаться.

– Вы сами и ответили на вопрос (улыбается). Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и все.

Примеров Марио Фернандеса во всем мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы, – сказал главный тренер сборной России.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?