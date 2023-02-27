Депутат Журова о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Не могу ни осудить, ни поддержать, так как не знаю цели. Для меня пример – Виктор Ан, он принес медали и вывел команду на новый уровень»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала натурализацию Малкома и Клаудиньо.

В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники « » указом президента Владимира Путина получили гражданство РФ.

«Мое отношение к натурализации футболистов? Если иностранные игроки полезны российскому футболу и в дальнейшем рассматривают работу в России, продвигая интересы нашего футбола, отношусь к этому абсолютно нормально!

В чем проблема представить их в составе сборной России? Кто-то из россиян уезжает в другие страны, и мы их видим в футболках другого государства. Почему мы не можем представить тех, кто желает выступать именно за нашу страну? В этом смысле обоюдно. Вопрос может быть у болельщиков в том, что меньше места достанется российским игрокам. Смотря какая это акция: одноразовая или нет.

Если человек получил гражданство, тогда он здесь живет со своей семьей. Если он получает гражданство РФ по другим причинам, а потом уезжает к себе на родину, имея два гражданства, – это другая история. Не знаю, как будет у и . Сейчас не могу их ни осудить, ни поддержать. Потому что не знаю их цели получения гражданства.

Для меня пример – Виктор Ан (олимпийский чемпион по шорт-треку в составе сборной России – Sports.ru), который принес команде медали и вывел ее на новый уровень. Не себя одного, а всю команду. Такую натурализацию понимаю и хорошо к этому отношусь», – сказала Журова.