Депутат Журова о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Не могу ни осудить, ни поддержать, так как не знаю цели. Для меня пример – Виктор Ан, он принес медали и вывел команду на новый уровень»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Светлана Журова Виктор Ан натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала натурализацию Малкома и Клаудиньо.

В пятницу, 24 февраля, бразильские полузащитники «Зенита» указом президента Владимира Путина получили гражданство РФ.

«Мое отношение к натурализации футболистов? Если иностранные игроки полезны российскому футболу и в дальнейшем рассматривают работу в России, продвигая интересы нашего футбола, отношусь к этому абсолютно нормально!

В чем проблема представить их в составе сборной России? Кто-то из россиян уезжает в другие страны, и мы их видим в футболках другого государства. Почему мы не можем представить тех, кто желает выступать именно за нашу страну? В этом смысле обоюдно. Вопрос может быть у болельщиков в том, что меньше места достанется российским игрокам. Смотря какая это акция: одноразовая или нет.

Если человек получил гражданство, тогда он здесь живет со своей семьей. Если он получает гражданство РФ по другим причинам, а потом уезжает к себе на родину, имея два гражданства, – это другая история. Не знаю, как будет у Малкома и Клаудиньо. Сейчас не могу их ни осудить, ни поддержать. Потому что не знаю их цели получения гражданства.

Для меня пример – Виктор Ан (олимпийский чемпион по шорт-треку в составе сборной России – Sports.ru), который принес команде медали и вывел ее на новый уровень. Не себя одного, а всю команду. Такую натурализацию понимаю и хорошо к этому отношусь», – сказала Журова.

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7 комментариев

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андрэ
Ответ Анатолий Дмитриевич
длинные выходные были, установку сверху еще не спустили, поэтому Журова пока не знает, то ли радоваться этому, то ли критиковать
что значит критиковать??? указ лично Сам подписывает, тут или хорошо или френдлифайер
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Bleffinho
Только вот в шорт-треке лимита на легионеров не было
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Кан и Баллак сидят в баре
"Не могу ни осудить, ни поддержать" ... А то мало ли нагоняй сделают, если не так сподхалимлю.
+2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Так а в чем проблема? Клаудинью и Малком тоже принесут кучу золотых медалей. Чемпионата мира среди сборных России, Ирана и КНДР.
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-1
-1
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Анатолий Дмитриевич
длинные выходные были, установку сверху еще не спустили, поэтому Журова пока не знает, то ли радоваться этому, то ли критиковать
+4
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Bozqurd_Idel_Ural_
Не могу уже видеть новости когда эта жаба рот открывает. один раз выиграла в Турине cрaную медаль в беге на коньках и теперь пожизненный депутат с 3 извилинами в голове.
а твой хвалёный Ан смылся из России уже больше года как, теперь его не берут в тренеры в Корее из-за отказа гражданства. Не уверен, что он теперь очень рад российскому паспорту
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+5
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stason79
вообще ничего не понятно, Свет
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